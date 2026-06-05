Putin odrzuca propozycję spotkania z Zełenskim. "Nie widzę powodu"

Rosyjski prezydent Władimir Putin oświadczył w piątek, że Wołodymyr Zełenski zwrócił się do niego z propozycją spotkania, jednak on nie widzi powodu, by się z nim spotkać, i nie rozumie, dlaczego Kijów nie zgadza się, aby administracja Donalda Trumpa pełniła rolę gwaranta rozmów pokojowych.
Putin, który wypowiadał się na dorocznym Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu, podkreślił, że wojna z Ukrainą skończy się „bez cienia wątpliwości” dopiero wtedy, gdy Rosja „osiągnie cele, które sobie założyła”.
Nawiązując do propozycji spotkania, jaką złożył w czwartek w liście otwartym Zełenski, dodał, że ma to znaczenie tylko dla strony ukraińskiej, która chce w ten sposób wstrzymać postępy rosyjskich sił zbrojnych.
- List (Zełenskiego) zawiera pewne raczej nieuprzejme uwagi. Czy to jest sposób na stworzenie warunków do spotkania twarzą w twarz, czy też sposób, by nie zaaranżować spotkania twarzą w twarz? Sądzę, że to drugie - uznał Putin. (PAP)
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Źródło: PAP
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