Putin grozi po słowach Litwy. „Zniszczymy każdego, kto zaatakuje Królewiec”

oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 20:16
Putin: mamy środki, by zniszczyć każdego, kto zaatakuje Królewiec
Władimir Putin oświadczył w piątek, że Rosja posiada wszelkie środki potrzebne do zniszczenia każdego, kto próbowałby zaatakować obwód królewiecki — poinformowała agencja Reuters. Wcześniej szef litewskiej dyplomacji Kestutis Budrys stwierdził, że NATO dysponuje możliwościami pozwalającymi na zneutralizowanie rosyjskich baz w Królewcu.

Deklaracja Putina była odpowiedzią na pytanie o słowa Budrysa - napisała agencja Reutera.

- Musimy pokazać Rosjanom, że jesteśmy w stanie przebić się do tej małej fortecy, którą zbudowali w Królewcu. NATO ma możliwości, by w razie potrzeby, zrównać z ziemią rosyjską obronę powietrzną i bazy rakietowe - powiedział szef litewskiej dyplomacji w wywiadzie opublikowanym 18 maja przez szwajcarski dziennik „Neue Zuercher Zeitung”.

Ta wypowiedź wywołała krytykę przedstawicieli Kremla, w tym jego rzecznika Dmitrija Pieskowa, który uznał ją za „graniczącą z szaleństwem”.

Budrys tłumaczył później, że celem jego słów było przeciwstawienie się rosyjskiej narracji, która przypisuje nadmierne znaczenie rosyjskiej enklawie i wyolbrzymia słabość Litwy wynikającą z położenia geograficznego.

Rosja częściowo osiągnęła ten cel, stwarzając wrażenie, że Królewiec jest twierdzą uniemożliwiającą zbliżenie się wojsk NATO - powiedział w tym tygodniu Budrys litewskiemu nadawcy publicznemu LRT. (PAP)

Źródło: PAP
