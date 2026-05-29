Deklaracja Putina była odpowiedzią na pytanie o słowa Budrysa - napisała agencja Reutera.

- Musimy pokazać Rosjanom, że jesteśmy w stanie przebić się do tej małej fortecy, którą zbudowali w Królewcu. NATO ma możliwości, by w razie potrzeby, zrównać z ziemią rosyjską obronę powietrzną i bazy rakietowe - powiedział szef litewskiej dyplomacji w wywiadzie opublikowanym 18 maja przez szwajcarski dziennik „Neue Zuercher Zeitung”.

Ta wypowiedź wywołała krytykę przedstawicieli Kremla, w tym jego rzecznika Dmitrija Pieskowa, który uznał ją za „graniczącą z szaleństwem”.

Budrys tłumaczył później, że celem jego słów było przeciwstawienie się rosyjskiej narracji, która przypisuje nadmierne znaczenie rosyjskiej enklawie i wyolbrzymia słabość Litwy wynikającą z położenia geograficznego.

Rosja częściowo osiągnęła ten cel, stwarzając wrażenie, że Królewiec jest twierdzą uniemożliwiającą zbliżenie się wojsk NATO - powiedział w tym tygodniu Budrys litewskiemu nadawcy publicznemu LRT. (PAP)