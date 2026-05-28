Putin sam w bunkrze. Bije rekordy w izolacji, znika nawet z propagandy

Putin znika nawet z propagandy

Rosyjski niezależny serwis śledczy wyliczył, że:

– W lutym TASS wspomniał o Putinie na swoim kanale telegramowym 166 razy wobec 387 wzmianek rok wcześniej. Oznacza to spadek o ponad połowę;

Wzmianki o Putinie w agencji TASS

– Agencja RIA Nowosti zaczęła rzadziej pisać o prezydencie już w styczniu – 129 publikacji wobec 207 rok wcześniej. W lutym państwowa agencja opublikowała jeszcze mniej materiałów o Putinie – 105 wobec 328 w 2025 roku.

Wzmianki o Putinie w agencji RIA Nowosti

– Na kanale telegramowym Interfaxu w lutym pojawiło się zaledwie 31 informacji dotyczących Putina. Rok wcześniej agencja pisała o nim 109 razy w ciągu miesiąca.

Podobna tendencja utrzymywała się przez pierwszych pięć miesięcy 2026 r. Jak wyliczono, w TASS średnia liczba publikacji o Putinie dziennie spadła 1,7-krotnie, w RIA Nowosti – 3,2-krotnie, a w Interfaxie – 2-krotnie.

Widoczność Putina w mediach

Putin pracuje głównie w bunkrach. Boi się ataku Ukraińców

Spadek liczby publikacji rozpoczął się zaraz po doniesieniach rosyjskich władz o ataku ukraińskich dronów na rezydencję Putina na Wałdaju, około 350 km na północny zachód od Moskwy. Źródło serwisu "Projekt", powiązane z Kremlem, twierdzi, że dyktator bardzo obawiał się wówczas o własne bezpieczeństwo.

Na początku maja zachodnie służby informowały, że Putin przestał jeździć do Wałdaju. Pracuje obecnie głównie w bunkrach, a Federalna Służba Ochrony znacząco zaostrzyła środki bezpieczeństwa wokół przywódcy.

Rekordowe przerwy w podróżach

Wzmocnienie ochrony wpłynęło na harmonogram prezydenta. Putin całkowicie przestał odwiedzać rosyjskie regiony. Jego ostatnią podróżą poza obszary, w których znajdują się główne rezydencje prezydenckie, była jednodniowa wizyta w Samarze 6 listopada 2025 r. – czyli ponad 200 dni temu.

Rosyjski przywódca zrobił także długą przerwę w podróżach zagranicznych. Przed majową wizytą w Chinach ostatnią zagraniczną podróż odbył 11 i 12 grudnia, odwiedzając Turkmenistan.

Dotąd najdłuższy okres bez wyjazdów poza regiony z rezydencjami prezydenckimi przypadł na czas pandemii. Nawet wtedy Putin pozostawał jednak w izolacji krócej. Najdłuższa przerwa między podróżami w 2020 roku wyniosła 132 dni.