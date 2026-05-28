Polacy zabrali głos ws. obecności wojsk USA. Wyniki nie są jednoznaczne

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 09:43
Amerykańska obecność w Polsce wciąż budzi silne emocje. Najnowszy sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” pokazuje, że choć wielu Polaków widzi w USA gwaranta bezpieczeństwa, rośnie także grupa osób podchodzących do tej obecności z dystansem, co oznacza, że Polacy postrzegają amerykańską obecność w naszym kraju niejednoznacznie.

Zamieszanie ze wstrzymaniem rotacji brygady wojsk amerykańskich

Jak czytamy, IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” zbadał, czy zdaniem Polaków bezpieczeństwo naszego kraju jest wprost zależne od obecności wojska USA. Gazeta przeprowadziła sondaż po zamieszaniu związanym ze wstrzymaniem rotacji do Polski ciężkiej brygady wojsk amerykańskich.

Co Polacy sądzą o obecności wojsku USA w Polsce?

„Rz” zauważa, że wyniki sondażu wskazują, iż Polacy postrzegają amerykańską obecność w Polsce niejednoznacznie.

„36,4 proc. badanych uważa, że w dzisiejszych czasach to nie liczba żołnierzy decyduje o bezpieczeństwie, z kolei 25,8 proc. twierdzi, że ważniejsza jest liczebność naszej armii. Zdaniem 18,7 proc. badanych bezpieczeństwo Polski jest wprost zależne od liczby żołnierzy amerykańskich i powinno być ich więcej, zaś 17,4 proc. uważa podobnie, ale ich zdaniem nie ma potrzeby, aby lokować w Polsce jeszcze więcej żołnierzy zza oceanu. Nie ma zdania na ten temat 1,7 proc. pytanych” - czytamy.

Badanie IBRIS dla „Rz” zostało przeprowadzone metodą CATI w dniach 22-23.05.2026 r. na 1067-osobowej grupie respondentów.

Źródło: PAP
