Nawet promocje nie pomagają. Średni koszyk kosztuje już 335 zł

dzisiaj, 08:28
Średnia wartość koszyka zakupowego w kwietniu wyniosła 335,9 zł i była o 5,29 proc. wyższa niż rok wcześniej - wynika z opublikowanej w czwartek analizy ASM SFA. Mimo niewielkiego spadku cen miesiąc do miesiąca, żadna z badanych sieci handlowych nie utrzymała koszyka poniżej 300 zł.

Zakupy droższe niż przed rokiem

„Średnia wartość koszyka spadła miesiąc do miesiąca o 0,68 proc. i wyniosła 335,90 zł, ale w ujęciu rocznym wzrosła już o 5,29 proc. Dodatkowo, żadna z badanych sieci nie utrzymała koszyka poniżej 300 zł” - podano w raporcie.

Według danych ASM SFA średnia cena koszyka zawierającego najpopularniejsze produkty codziennego użytku obniżyła się wobec marca o 2,32 zł. Spadki cen odnotowano w ośmiu z 13 badanych sieci, natomiast w pięciu ceny wzrosły.

Gdzie koszyk zakupowy był najtańszy?

Największy miesięczny spadek wartości koszyka zanotowała sieć Selgros Cash & Carry, tam ceny obniżyły się o 9,2 proc. Największy wzrost odnotowano natomiast w sieci Intermarché - o 4,91 proc.

Najtańszy koszyk zakupowy w kwietniu oferowała sieć Auchan - średni koszt zestawu produktów wyniósł 306,02 zł. Na kolejnych miejscach znalazły się Makro Cash & Carry oraz Selgros Cash & Carry. Najdroższe zakupy można było zrobić w sieci Aldi, gdzie wartość koszyka wyniosła 355,52 zł.

Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem wyniosła 49,5 zł, czyli 16,17 proc.

ASM SFA podało, że analizując koszyk bazujący na najniższych cenach produktów zaraportowanych spośród wszystkich lokalizacji badanych sieci moglibyśmy zapłacić 251,71 zł, natomiast przyjmując najwyższe ceny - 394,38 zł. Różnica między tymi wariantami wyniosła 142,67 zł.

W ujęciu rocznym średnia wartość koszyka wzrosła o 16,88 zł. Największy wzrost cen odnotowano w sieci E.Leclerc - o 10,25 proc. Wyraźne podwyżki wystąpiły również w sieciach Carrefour oraz Selgros Cash & Carry. Jedyną siecią, w której ceny w ujęciu rocznym spadły, było Dino Polska - o 0,42 proc.

Według raportu najtańszym formatem zakupowym pozostawały sklepy typu cash & carry, gdzie średnia wartość koszyka wyniosła 314,71 zł. W hipermarketach koszyk kosztował średnio 331,28 zł, w dyskontach 343,68 zł, a najwyższe ceny odnotowano w supermarketach - 345,79 zł.

Trend świadomej konsumpcji

„Symboliczne przekroczenie granicy 300 zł przez wszystkie analizowane sieci pokazuje, że nowy poziom cen zaczyna się utrwalać. Jednocześnie widzimy coraz większą selektywność konsumentów – nie chodzi już wyłącznie o szukanie najtańszego sklepu, ale o aktywne budowanie własnego »koszyka oszczędności«” - ocenił cytowany w raporcie Kamil Kruk z ASM SFA.

„Jeżeli prognozy o ponownym przyspieszeniu inflacji się potwierdzą, w kolejnych miesiącach możemy obserwować dalsze umacnianie się trendu »świadomej konsumpcji«, a nie prostego ograniczania zakupów” - dodał.

W badaniu Koszyk Zakupowy przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły z kategorii - nabiał, mięso, wędliny i ryby, chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa, produkty tłuszczowe i inne. ASM SFA bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce.

Źródło: PAP
