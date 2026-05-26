Właściciele nieruchomości mają czas do 15 września. Za uchylanie się nawet 64 tys. zł grzywny

Dominika Górtowska
Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
dzisiaj, 10:56
Trzecią ratę podatku od nieruchomości należy opłacić najpóźniej do 15 września 2026 roku. Informacje dotyczące wysokości zobowiązania, czyli tzw. nakazy płatnicze, dostarczają mieszkańcom urzędy miast i gmin lub sołtysi. Warto wcześniej sprawdzić obowiązujące przepisy i terminy, aby uniknąć powstania zaległości. To obowiązkowa opłata, dlatego nie warto zwlekać z jej uregulowaniem do ostatniej chwili. Jakie stawki podatku obowiązują w 2026 roku?

Czas na opłacenie trzeciej raty podatku od nieruchomości do 15 września 2026 roku

Termin zapłaty trzeciej raty podatku od nieruchomości upływa 15 września 2026 roku. Właściciele nieruchomości otrzymują w tej sprawie decyzje podatkowe, potocznie określane jako nakazy płatnicze, które dostarczają przedstawiciele urzędów gmin lub miast. Aby uniknąć zaległości oraz ewentualnych konsekwencji formalnych, warto pamiętać zarówno o odebraniu dokumentów, jak i terminowym uregulowaniu należności.

Kto musi płacić podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości muszą opłacać różne kategorie osób i podmiotów. Obowiązek ten obejmuje między innymi:

  • właścicieli nieruchomości,
  • posiadaczy samoistnych, czyli osoby korzystające z nieruchomości jak właściciel, mimo że formalnie nie mają do niej prawa własności,
  • użytkowników wieczystych gruntów należących do Skarbu Państwa lub samorządów,
  • osoby i podmioty korzystające z majątku publicznego – zarówno na podstawie zawartej umowy, jak i bez formalnego tytułu prawnego.

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w 2026?

Podatek od nieruchomości obejmuje:

  • grunty, które nie zostały sklasyfikowane jako użytki rolne ani lasy,
  • budynki,
  • wyodrębnione lokale mieszkalne oraz użytkowe, posiadające własną księgę wieczystą.

Ile wynosi podatek od nieruchomości w 2026 roku?

Wysokość stawek podatku od nieruchomości ustalana jest przez rady gmin w formie uchwał podejmowanych w roku poprzedzającym ich obowiązywanie. Jednocześnie obowiązują maksymalne limity określane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w obwieszczeniu. Zgodnie z dokumentem z 1 sierpnia 2025 r. (M.P. 2025 poz. 726), w 2026 roku samorządy nie mogą przekroczyć wskazanych stawek.

Dla gruntów maksymalne stawki wynoszą:

  • 1,45 zł za 1 m² – grunty związane z działalnością gospodarczą, niezależnie od ich klasyfikacji,
  • 7,15 zł za 1 ha – grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi (jeziora, zbiorniki sztuczne),
  • 0,77 zł za 1 m² – pozostałe grunty, w tym wykorzystywane przez organizacje pożytku publicznego,
  • 4,72 zł za 1 m² – niezabudowane tereny objęte rewitalizacją przeznaczone pod zabudowę, jeśli od wejścia w życie planu minęły 4 lata i inwestycja nie została zakończona.

Dla budynków i ich części maksymalne stawki wynoszą:

  • 1,25 zł za 1 m² – budynki mieszkalne,
  • 35,53 zł za 1 m² – budynki związane z działalnością gospodarczą oraz części budynków mieszkalnych wykorzystywane w tym celu,
  • 16,64 zł za 1 m² – budynki przeznaczone na obrót kwalifikowanym materiałem siewnym,
  • 7,27 zł za 1 m² – budynki związane ze świadczeniem usług zdrowotnych,
  • 12,00 zł za 1 m² – pozostałe budynki, w tym wykorzystywane przez organizacje pożytku publicznego.

W przypadku budowli podatek wynosi 2% ich wartości, ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Terminy płatności podatku od nieruchomości 2026

Osoby fizyczne regulują podatek od nieruchomości w czterech równych częściach, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • pierwsza rata – płatna do 15 marca,
  • druga rata – płatna do 15 maja,
  • trzecia rata – płatna do 15 września,
  • czwarta rata – płatna do 15 listopada.

Jak zapłacić podatek od nieruchomości w 2026 roku?

W 2026 roku podatek od nieruchomości można opłacić na kilka różnych sposobów, w zależności od zasad obowiązujących w danej gminie. Najczęściej wybieraną formą jest wpłata gotówki w kasie urzędu miasta lub gminy. Inną możliwością jest wykonanie przelewu na numer rachunku bankowego wskazany w decyzji podatkowej.

W niektórych miejscowościach nadal funkcjonuje również system inkasa – wówczas podatek można uiścić u wyznaczonego inkasenta, którym najczęściej jest sołtys lub inna upoważniona osoba pobierająca należności bezpośrednio od mieszkańców.

Jaka kara za uchylanie się od płacenia podatku od nieruchomości w 2026 roku?

Nieterminowa zapłata podatku od nieruchomości wiąże się z dodatkowymi obciążeniami finansowymi. W pierwszej kolejności naliczane są odsetki za zwłokę od powstałej zaległości, a w określonych sytuacjach także opłata prolongacyjna.

Taka opłata pojawia się m.in. wtedy, gdy podatnik wystąpi o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zobowiązania na raty. Może ona dotyczyć zarówno samego podatku, jak i zaległości wraz z odsetkami, a także odsetek od nieterminowo regulowanych zaliczek.

To jednak nie wyczerpuje możliwych konsekwencji. Przepisy przewidują również sankcje karne skarbowe. Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym osoba, która unika opodatkowania, ukrywa podstawę opodatkowania albo nie składa wymaganych deklaracji, może zostać ukarana grzywną do 720 stawek dziennych (nawet do 64 080 zł). W najpoważniejszych przypadkach sąd może orzec także karę pozbawienia wolności albo obie kary jednocześnie.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 Nr 137 poz. 926)
  • Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 (M.P. 2025 poz. 726)
  • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930)
