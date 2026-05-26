Właściciele nieruchomości mają czas do 15 września. Za uchylanie się nawet 64 tys. zł grzywny

Czas na opłacenie trzeciej raty podatku od nieruchomości do 15 września 2026 roku

Termin zapłaty trzeciej raty podatku od nieruchomości upływa 15 września 2026 roku. Właściciele nieruchomości otrzymują w tej sprawie decyzje podatkowe, potocznie określane jako nakazy płatnicze, które dostarczają przedstawiciele urzędów gmin lub miast. Aby uniknąć zaległości oraz ewentualnych konsekwencji formalnych, warto pamiętać zarówno o odebraniu dokumentów, jak i terminowym uregulowaniu należności.

Podatek od nieruchomości muszą opłacać różne kategorie osób i podmiotów. Obowiązek ten obejmuje między innymi:

, posiadaczy samoistnych , czyli osoby korzystające z nieruchomości jak właściciel, mimo że formalnie nie mają do niej prawa własności,

osoby i podmioty korzystające z majątku publicznego – zarówno na podstawie zawartej umowy, jak i bez formalnego tytułu prawnego.

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w 2026?

Podatek od nieruchomości obejmuje:

grunty, które nie zostały sklasyfikowane jako użytki rolne ani lasy,

budynki,

wyodrębnione lokale mieszkalne oraz użytkowe, posiadające własną księgę wieczystą.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości ustalana jest przez rady gmin w formie uchwał podejmowanych w roku poprzedzającym ich obowiązywanie. Jednocześnie obowiązują maksymalne limity określane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w obwieszczeniu. Zgodnie z dokumentem z 1 sierpnia 2025 r. (M.P. 2025 poz. 726), w 2026 roku samorządy nie mogą przekroczyć wskazanych stawek.

Dla gruntów maksymalne stawki wynoszą:

1,45 zł za 1 m² – grunty związane z działalnością gospodarczą, niezależnie od ich klasyfikacji,

7,15 zł za 1 ha – grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi (jeziora, zbiorniki sztuczne),

0,77 zł za 1 m² – pozostałe grunty, w tym wykorzystywane przez organizacje pożytku publicznego,

4,72 zł za 1 m² – niezabudowane tereny objęte rewitalizacją przeznaczone pod zabudowę, jeśli od wejścia w życie planu minęły 4 lata i inwestycja nie została zakończona.

Dla budynków i ich części maksymalne stawki wynoszą:

1,25 zł za 1 m² – budynki mieszkalne,

35,53 zł za 1 m² – budynki związane z działalnością gospodarczą oraz części budynków mieszkalnych wykorzystywane w tym celu,

16,64 zł za 1 m² – budynki przeznaczone na obrót kwalifikowanym materiałem siewnym,

7,27 zł za 1 m² – budynki związane ze świadczeniem usług zdrowotnych,

12,00 zł za 1 m² – pozostałe budynki, w tym wykorzystywane przez organizacje pożytku publicznego.

W przypadku budowli podatek wynosi 2% ich wartości, ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Terminy płatności podatku od nieruchomości 2026

Osoby fizyczne regulują podatek od nieruchomości w czterech równych częściach, zgodnie z poniższym harmonogramem:

druga rata – płatna do 15 maja,

czwarta rata – płatna do 15 listopada.

W 2026 roku podatek od nieruchomości można opłacić na kilka różnych sposobów, w zależności od zasad obowiązujących w danej gminie. Najczęściej wybieraną formą jest wpłata gotówki w kasie urzędu miasta lub gminy. Inną możliwością jest wykonanie przelewu na numer rachunku bankowego wskazany w decyzji podatkowej.

W niektórych miejscowościach nadal funkcjonuje również system inkasa – wówczas podatek można uiścić u wyznaczonego inkasenta, którym najczęściej jest sołtys lub inna upoważniona osoba pobierająca należności bezpośrednio od mieszkańców.

Jaka kara za uchylanie się od płacenia podatku od nieruchomości w 2026 roku?

Nieterminowa zapłata podatku od nieruchomości wiąże się z dodatkowymi obciążeniami finansowymi. W pierwszej kolejności naliczane są odsetki za zwłokę od powstałej zaległości, a w określonych sytuacjach także opłata prolongacyjna.

Taka opłata pojawia się m.in. wtedy, gdy podatnik wystąpi o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zobowiązania na raty. Może ona dotyczyć zarówno samego podatku, jak i zaległości wraz z odsetkami, a także odsetek od nieterminowo regulowanych zaliczek.

To jednak nie wyczerpuje możliwych konsekwencji. Przepisy przewidują również sankcje karne skarbowe. Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym osoba, która unika opodatkowania, ukrywa podstawę opodatkowania albo nie składa wymaganych deklaracji, może zostać ukarana grzywną do 720 stawek dziennych (nawet do 64 080 zł). W najpoważniejszych przypadkach sąd może orzec także karę pozbawienia wolności albo obie kary jednocześnie.

