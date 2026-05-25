Forsal logo

Cyberprzestrzeń nowym polem walki. Polska wśród światowych liderów

oprac. Tomasz LipczyńskiTomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 6 minut
dzisiaj, 13:51
Cyberprzestrzeń nowym polem walki. Polska wśród światowych liderów
Cyberprzestrzeń nowym polem walki. Polska wśród światowych liderów/shutterstock
Wojny XXI wieku coraz rzadziej ograniczają się do tradycyjnych frontów. Obok lądu, morza i powietrza kluczowym polem rywalizacji państw stały się dziś kosmos oraz cyberprzestrzeń, gdzie ataki mogą sparaliżować instytucje, gospodarkę czy infrastrukturę krytyczną bez użycia jednego wystrzału. W tej dynamicznie rozwijającej się domenie Polska wyrasta na jednego z najbardziej aktywnych i kompetentnych graczy w Europie.

Pola walki nowoczesnego konfliktu

Liczba obszarów – zwanych w terminologii wojskowej domenami – czyli środowiskami, w których są realizowane działania wojenne, zwiększa się wraz z rozwojem cywilizacji. Do najbardziej tradycyjnych, lądowej i morskiej, na początku XX wieku dołączyła także domena powietrzna, w drugiej połowie tego samego stulecia – także kosmiczna, a na przełomie XX i XXI wieku, wraz z rozwojem sieci komputerowych – również domena cybernetyczna. Obecnie operacje zbrojne i inne działania związane z aktywnością dotyczącą bezpieczeństwa państwa odbywają się równolegle w każdym z tych obszarów, choć z różną intensywnością.

Każdy z nich wymaga specyficznych zdolności do prowadzenia operacji bojowych: przykładowo, w przypadku domeny morskiej są to okręty, powietrznej – samoloty i lotniska, natomiast w przypadku domeny cyber – sprzęt zapewniający odpowiednią moc obliczeniową, niezbędną do prowadzenia działań, oprogramowanie i narzędzia, jak również właściwie przygotowany i wyszkolony personel. W Polsce za ten obszar odpowiadają Wojska Obrony Cyberprzestrzeni (WOC).

Polskie WOC jednymi z najlepszych na świecie

- WOC są wśród trzech lub pięciu najlepszych jednostek tego rodzaju na świecie, choć świadomość funkcjonowania tego rodzaju wojsk w Polsce nie jest powszechna nawet w samej armii. To kolejna domena, obok kosmosu, jaka musi być obsługiwana i może być wykorzystana do obrony, ale i do ataku – powiedział wiceminister obrony Cezary Tomczyk podczas dyskusji na temat cyberbezpieczeństwa, zorganizowanej w połowie maja w czasie kongresu Impact'26 w Poznaniu. Podkreślił przy tym znaczenie rozwoju technologii, innowacji i interoperacyjności, która wiąże się z aktywnością w sferze cybernetycznej.

- Automatyzacja i robotyzacja to przyszłość i nie ma od tego odwrotu. Kto będzie miał innowacyjny system, np. taki, który nie będzie mógł zostać zagłuszony, będzie o krok do przodu i uzyska przewagę na polu walki – dodał Tomczyk.

7 mln incydentów cyfrowych

W tej samej dyskusji wziął także udział generał Karol Molenda, dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, który zwrócił uwagę na wysoki poziom aktywności w cyberprzestrzeni. - W 2025 r. „obsłużono” 7 mln incydentów cyfrowych – powiedział Molenda. Jako jeden z najpoważniejszych wskazał ten z grudnia 2025 r., gdy w Polsce doszło do próby zakłócenia komunikacji między instalacjami wytwórczymi a operatorami sieci. Celami ataku były wówczas jedna elektrociepłownia oraz wiele pojedynczych źródeł OZE w całym kraju, o czym informował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Badania nad zastosowaniem AI

Według relacji Molendy, w WOC trwają obecnie prace badawcze nad zastosowaniem sztucznej inteligencji, także w systemach uzbrojenia, w tym, jeśli chodzi o możliwość autonomicznego użycia broni. Wiele rozwiązań opiera się na projektach wyłącznie polskich. - Jest to bezpieczniejsze wyjście, suwerenne, którego nie da się skopiować – argumentował dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Narzędzia i technologie pozwalające na działania w cyberprzestrzeni – nie tylko operacje stricte wojenne, ale też obejmujące szerokie spektrum aktywności związanych z bezpieczeństwem – są tworzone również przez polskie firmy i używane na całym świecie. Wśród nich istotną rolę odgrywają te, które pozwalają na zarządzanie dużą ilością danych w krótkim czasie, także przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji — zarówno na potrzeby instytucji państwowych, jak i organizacji międzynarodowych i innych. - Stworzyliśmy technologię, która pozwala na integrację dużej ilości danych w krótkim czasie. Są to zastosowania pozwalające na ujawnianie m.in. incydentów kryminalnych, naruszeń w sektorze finansowym i innych – powiedział w rozmowie z PAP dyrektor zarządzający (CEO) firmy DataWalk, Paweł Wieczyński.

Przedsiębiorstwo zajmuje się projektowaniem i rozwojem technologii, które pozwalają na poszerzanie zdolności człowieka w zakresie zarządzania dużymi wolumenami danych, także przy użyciu różnych rodzajów sztucznej inteligencji. - Łączenie danych to dzisiaj duże wyzwanie technologiczne. Każdy dysponuje informacjami, ale problemem jest efektywne zarządzanie nimi i opracowanie odpowiednich wniosków – wyjaśnił Wieczyński.

Oprogramowanie DataWalk cenione na całym świcie

Oprogramowanie firmy DataWalk sprawdza się np. w takich przypadkach, jak pomoc w identyfikacji rosyjskich wojskowych, odpowiedzialnych za rosyjskie zbrodnie wojenne w Buczy pod Kijowem, do których doszło w lutym i marcu 2022 r., na początku pełnoskalowej agresji Kremla na Ukrainę.

– Naszym klientem jest m.in. jedna z najważniejszych organizacji międzynarodowych, której dostarczamy platformę używaną do monitorowania zbrodni przeciwko ludzkości, np. popełnionych w czasie wojny na Ukrainie. Inne zastosowanie, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, to np. identyfikacja statków rosyjskiej floty cieni, również na podstawie dostępnych informacji. – Nasza technologia pozwala śledzić daną jednostkę, aby stwierdzić, czy nie pojawia się ona np. w pobliżu infrastruktury krytycznej – powiedział CEO firmy DataWalk.

Przewaga w cyberprzestrzeni ma kluczowe znaczenie

Zdaniem ekspertów, zarówno wojskowych, jak i cywilnych, rozwój sztucznej inteligencji i całej cyberprzestrzeni będzie w ciągu najbliższych lat czynnikiem kluczowym dla uzyskiwania przewagi w sferze wojskowej, gospodarce oraz praktycznie w każdym innym obszarze aktywności. Dotyczy to zarówno standardowej aktywności, umożliwiającej sprawne funkcjonowanie instytucji, firm i pojedynczych osób w sferze cyfrowej, jak też zapewnienia zdolności ochrony i obrony przed zagrożeniami w tym obszarze.

Równolegle, choć działania związane z cyberprzestrzenią odbywają się w sferze wirtualnej, to podstawą jej funkcjonowania pozostaje infrastruktura materialna: głównie serwery i inne urządzenia, które umożliwiają działanie sieci komputerowych. Zapewnienie ich ochrony przed fizycznym zniszczeniem lub przejęciem przez przeciwnika jest i będzie w każdym obecnym i przyszłym konflikcie istotnym zadaniem z punktu widzenia planowania i opracowania strategii obronnej państwa.

Dariusz Materniak

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Tomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCyberprzestrzeń nowym polem walki. Polska wśród światowych liderów »
Tematy: wojnatechnologiapole walkicyberprzestrzeń
Powiązane
Ostrzeżenie z Czech. Generał alarmuje w sprawie planów Rosji. Kraje bałtyckie zagrożone
Ostrzeżenie z Czech. Generał alarmuje w sprawie planów Rosji. Kraje bałtyckie zagrożone
Czarna doba dla armii Putina. Ukraińcy ujawnili porażające dane z frontu
Czarna doba dla armii Putina. Ukraińcy ujawnili porażające dane z frontu
Zachód przeciera oczy ze zdumienia. Polska nowym zwornikiem obronnym Europy
Zachód przeciera oczy ze zdumienia. Polska nowym zwornikiem obronnym Europy
Wielka Brytania grzmi po tym, co zrobili Rosjanie. Nagranie niesie się po sieci
Wielka Brytania grzmi po tym, co zrobili Rosjanie. Nagranie niesie się po sieci
Żołnierze na manewrach Goland Sentry 2025
Europa po cichu szykuje się na wojnę bez USA. W NATO powstaje plan B
Zobacz
|
Msze w kościołach bez pieniędzy. Ruszyła rewolucyjna zmiana w polskich parafiach
Msze w kościołach bez pieniędzy. Ruszyła rewolucyjna zmiana w polskich parafiach
Dodatkowe 1080 zł co miesiąc od 2027 roku. Rząd szykują się wielkie zmiany dla żołnierzy
Dodatkowe 1080 zł co miesiąc od 2027 roku. Rząd szykują się wielkie zmiany dla żołnierzy
Boże Ciało, dzień wolny od pracy, prezydent, wypoczynek, urlop
Piątek po Bożym Ciele 5 czerwca 2026 r. dniem ustawowo wolnym od pracy – czy można już anulować wnioski urlopowe? Petycja trafiła do Prezydenta
Płacą nawet 36 tysięcy złotych miesięcznie za pracę biurową i… poszukują pracowników
Płacą nawet 36 tysięcy złotych miesięcznie za pracę biurową i… poszukują pracowników
Ranking armii świata 2026 według Global Firepower. Oto miejsce Polski
Ranking armii świata 2026 według Global Firepower. Oto siła Polski
Samolot F-35 nad bazą w Łasku
Ukraińcy komentują polskie F-35. Wskazali, że Rosjanie wciąż mają jednego asa w talii
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj