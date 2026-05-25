Forsal logo

Zawód wymagający specjalistycznych badań lekarskich - kto może zostać nurkiem?

Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 09:26
Nurek
badania lekarskie nurek/ShutterStock
Nie każda osoba umiejąca pływać i nurkować może wykonywać zawód nurka. Przepisy szczegółowo określają nie tylko warunki zdrowotne jakim powinna odpowiadać taka osoba oraz orzekanie o braku przeciwskazań do wykonywania prac podwodnych, ale i sposób sprawowania nadzoru nad pracami podwodnymi, procedury dekompresji i kompresji, a także wykaz minimalnego wyposażenia medycznego bazy prac podwodnych.

Warunki zdrowotne dla wykonywania zawodu nurka

Za zdolną do pracy w charakterze nurka uznaje się osobę u której po wstępnych badaniach lekarskich nie stwierdzono przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania prac podwodnych. O przydatności do zawodu nurka może orzec lekarza medycyny pracy (też morskiej i tropikalnej, transportu, przemysłowej lub lotniczej), który dodatkowo został przeszkolony w zakresie medycyny albo prac podwodnych.

Wstępne badania lekarskie obejmują:

  • ogólne badanie lekarskie;
  • rentgen płuc;
  • elektrokardiogram spoczynkowy, a u osób po 45. roku życia - wysiłkowy;
  • EEG ze stymulacją wzrokową i hyperwentylacją
  • badanie:
    • czynnościowe układu oddechowego (spirometria i maksymalne zużycie tlenu);
    • laryngologiczne wraz z badaniem audiometrycznym;
    • morfologiczne i biochemiczne badanie krwi, z uwzględnieniem poziomu glukozy, kreatyniny i lipidogramu;
    • ogólne moczu;
    • radiologiczne kości długich i dużych stawów (barkowych, biodrowych i kolanowych);
  • test ciśnieniowy;
  • konsultacje lekarzy specjalistów i badania pomocnicze, niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia.

Zawodu nurka nie może wykonywać osoba otyła, z wadami i ułomnościami w budowie, cierpiąca na choroby płuc, układu krążenia, pokarmowego, laryngologiczne, nerwowego, kostno-stawowego, moczowo-płciowego, narządu wzroku, skóry, cukrzycę. Ciąża stanowi przeciwwskazania do nurkowania.

Okresowe badania lekarskie nurka odbywają się co do zasady nie rzadziej niż 12 miesięcy a po ukończeniu 45 roku życia – sześciu miesięcy.

Zobacz również

Nadzór lekarza na pracami podwodnymi

Obowiązkiem organizatora prac podwodnych jest zapewnienie nadzoru medycznego nad ich wykonywaniem aby zapobiec wypadkom i chorobie dekompresyjnej, a w przypadku jej wystąpienia - szybkiej możliwości leczenia. Niezbędna jest obecność lekarza:

  • ze specjalizacją anestezjologiczną lub reanimacyjną bądź posiadającego kwalifikacje z zakresu ratownictwa medycznego;
  • z ukończonym kursem z zakresu fizjopatologii nurkowania i terapii hiperbarycznej,
  • po odbytym kursie teoretycznym i praktycznym w zakresie zabezpieczenia nurkowania.

Procedura kompresji i dekompresji nurka

Jeśli przy wykonywania prac podwodnych wymagana jest komora dekompresyjna, to powinna ona być dostępna dla nurka przez dwanaście godzin od momentu zakończeniu nurkowania.

Określone są cztery procedury dekompresji i kompresji:

  • dla sprężonego powietrza i nitrokus,
  • dla helioksu z dekompresją tlenową na głębokości 6 i 12 metrów;
  • heliksowej dla dzwonu nurkowego

Zawierają one wskazywana dotyczące szybkości zanurzania, czasu nurkowania, głębokość. Opisany jest czas trwania przystanków dekompresyjnych i wynurzania się, odstęp między nurkowaniami.

Wykaz minimalnego wyposażenia pracy podwodnych

Na wyposażeniu medycznym bazy prac podwodnych muszą być zestawy do: resuscytacji i pierwszej pomocy tlenowej. Powinien znajdować się również aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego, stetoskop, termometr, materiały opatrunkowe (w tym szyny usztywniające), akcesoria ochronne, środki do dezynfekcji skóry i ran.

Podstawa prawa

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.09.2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych (j.t.Dz.U z 2022 r. poz. 2174)

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZawód wymagający specjalistycznych badań lekarskich - kto może zostać nurkiem? »
Tematy: zawódlekarzbadania lekarskieprace podwodne
Powiązane
hr, rekrutacja, kadry
Czy marki potrafią dziś skutecznie rekrutować? Największe wyzwania działów HR i employer brandingu
Zawodowi kierowcy zapłacą więcej. Rząd szykuje podwyżkę obowiązkowych badań
Zawodowi kierowcy zapłacą więcej. Rząd szykuje podwyżkę obowiązkowych badań
Senior przy laptopie, w ramce banknoty 100 zł
Przepracowałeś 10 lat? Tyle może wynosić emerytura z ZUS
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków już od lipca
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Już od lipca podwyżki dla setek tysięcy Polaków. Decyzja już została zatwierdzona
Choroby dyskwalifikujące ze służby wojskowej 2026. Kto nie podlega mobilizacji w razie wojny?
Choroby dyskwalifikujące ze służby wojskowej 2026. Kto nie podlega mobilizacji w razie wojny?
sejm, progi podatkowe, PIT, podatek, gospodarka
Nie 120 tys., lecz 171 tys. zł. Nowy, wyższy próg podatkowy. Decyzja w sprawie petycji już 27 maja
Boże Ciało, dzień wolny od pracy, prezydent, wypoczynek, urlop
Piątek po Bożym Ciele 5 czerwca 2026 r. dniem ustawowo wolnym od pracy – czy można już anulować wnioski urlopowe? Petycja trafiła do Prezydenta
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj