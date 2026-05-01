Urlop na żądanie a niezdolność do pracy spowodowana chorobą

Urszula Wilk-Winter
dzisiaj, 08:07
Na możliwość skorzystania z urlopu na żądanie, jak z każdego innego urlopu, wpływa choroba. Można wyróżnić w tym zakresie trzy potencjalne sytuacje, które mają wpływ na decyzje pracodawcy w zakresie udzielenia urlopu na żądanie.

Zwolnienie lekarskie wyklucza przebywanie na urlopie. Niezdolność do pracy z powodu choroby stanowi przeszkodę w rozpoczęciu urlopu wypoczynkowego. Okres choroby nie może być czasem wykorzystywania urlopu wypoczynkowego, nawet gdy pracownik wyraził na to zgodę. Urlop na żądanie jest rodzajem urlopu wypoczynkowego.

Urlop na żądanie po okresie choroby pracownika

Istnieje możliwość udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie przez pracodawcę po zakończeniu okresu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Pracownik powinien się wszakże liczyć z faktem, iż pracodawca odmówi udzielenia takiego urlopu oczekując powrotu zatrudnionego do pracy po nieobecności.

Urlop na żądanie po okresie choroby pracownika trwającej dłużej niż 30 dni

Odmiennie wygląda sytuacja gdy pracownik jest niezdolny do pracy dłużej niż 30 dni. Wtedy przed dopuszczeniem do pracy niezbędne jest wykonanie przez pracownika badań kontrolnych, na które kieruje pracodawca celem stwierdzenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Wyjątek w tym zakresie stanowi zwolnienie lekarskie wystawione na okres ciąży wtedy brak jest podstaw do skierowania pracownicy na badania lekarskie nawet gdy nieobecność przekracza 30 dni. Skierowania pracownika na badania kontrolne jest możliwe wówczas gdy po upływie zwolnienia lekarskiego zgłosi on gotowość wykonywania pracy. Brak orzeczenia o zdolności do pracy uniemożliwia skorzystania z urlopu wypoczynkowego w tym urlopu na żądania. W przeciwnym razie doszłoby do udzielenia urlopu wypoczynkowego osobie niezdolnej do pracy.

Urlop na żądanie a później stwierdzona choroba pracownika

Nierzadko wniosek o urlop na żądanie jest składany pracodawcy z uwagi na stan zdrowia. Pracownik z tej przyczyny nie jest w stanie stawić się w pracy, ale rano nie ma umówionej wizyty lekarskiej albo jest zapisany na popołudnie czy na kolejny dzień. Gdy lekarza stwierdzi niezdolność pracownika do pracy od dnia w których pracownik wystąpił o urlop na żądanie i pracodawca mu go udzielił, uważa się go za niebyły albowiem osoba niezdolna do pracy nie może przebywać na urlopie wypoczynkowym.

Orzeczenia/wyroki

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2009 r. sygn. akt II PK 123/09

Powiązane
Jak zaplanować urlop w 2026 roku? Te dni są kluczowe
Nowelizacja zasad zatrudniania cudzoziemców: cyfryzacja, selekcja inwestycji i walka o talenty [Komentarz ekspercki]
Izolowanie pracownika to też mobbing? Resort pracy chce zmian w definicji
To ostateczny koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
Sklepy otwarte 1 maja: zakupy w Lidlu, Biedronce, czy tylko w Żabce. Czy w piątek w majówkę 2026 sklepy są otwarte?
Kolonoskopia, gastroskopia czy rezonans ze zmianami od 1 maja 2026 r. Rewolucja dla pacjenta i nowy nakaz dla dyrektorów
Ukraina ogłasza nowy etap w technologii dronowej. Od teraz drony przechwytujące operator może prowadzić z odległości tysięcy kilometrów
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
