Urlop na żądanie a niezdolność do pracy spowodowana chorobą

Zwolnienie lekarskie wyklucza przebywanie na urlopie. Niezdolność do pracy z powodu choroby stanowi przeszkodę w rozpoczęciu urlopu wypoczynkowego. Okres choroby nie może być czasem wykorzystywania urlopu wypoczynkowego, nawet gdy pracownik wyraził na to zgodę. Urlop na żądanie jest rodzajem urlopu wypoczynkowego.

Urlop na żądanie po okresie choroby pracownika

Istnieje możliwość udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie przez pracodawcę po zakończeniu okresu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Pracownik powinien się wszakże liczyć z faktem, iż pracodawca odmówi udzielenia takiego urlopu oczekując powrotu zatrudnionego do pracy po nieobecności.

Urlop na żądanie po okresie choroby pracownika trwającej dłużej niż 30 dni

Odmiennie wygląda sytuacja gdy pracownik jest niezdolny do pracy dłużej niż 30 dni. Wtedy przed dopuszczeniem do pracy niezbędne jest wykonanie przez pracownika badań kontrolnych, na które kieruje pracodawca celem stwierdzenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Wyjątek w tym zakresie stanowi zwolnienie lekarskie wystawione na okres ciąży wtedy brak jest podstaw do skierowania pracownicy na badania lekarskie nawet gdy nieobecność przekracza 30 dni. Skierowania pracownika na badania kontrolne jest możliwe wówczas gdy po upływie zwolnienia lekarskiego zgłosi on gotowość wykonywania pracy. Brak orzeczenia o zdolności do pracy uniemożliwia skorzystania z urlopu wypoczynkowego w tym urlopu na żądania. W przeciwnym razie doszłoby do udzielenia urlopu wypoczynkowego osobie niezdolnej do pracy.

Urlop na żądanie a później stwierdzona choroba pracownika

Nierzadko wniosek o urlop na żądanie jest składany pracodawcy z uwagi na stan zdrowia. Pracownik z tej przyczyny nie jest w stanie stawić się w pracy, ale rano nie ma umówionej wizyty lekarskiej albo jest zapisany na popołudnie czy na kolejny dzień. Gdy lekarza stwierdzi niezdolność pracownika do pracy od dnia w których pracownik wystąpił o urlop na żądanie i pracodawca mu go udzielił, uważa się go za niebyły albowiem osoba niezdolna do pracy nie może przebywać na urlopie wypoczynkowym.