Zmiany w wypłatach 800 plus w lipcu 2026. Niektórzy rodzice w tym miesiącu bez przelewu z ZUS

Program 800 plus stanowi formę wsparcia finansowego dla rodzin i przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Zasady jego przyznawania określa ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia została podniesiona z 500 zł do 800 zł miesięcznie na jedno dziecko. Środki te są zwolnione z podatku dochodowego oraz nie podlegają egzekucji komorniczej. Program jest dostępny niezależnie od dochodów rodziny i ma na celu wsparcie budżetów domowych oraz poprawę warunków wychowywania dzieci.

Kiedy ZUS wypłaca rodzicom pieniądze w ramach świadczenia 800 plus?

Świadczenie wychowawcze 800 plus, zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wypłacane jest co miesiąc przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Środki trafiają do beneficjentów w jednym z dziesięciu stałych terminów, przypadających na 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. lub 22. dzień miesiąca.

Kiedy ZUS wypłaci 800 plus, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w dzień wolny?

Jeżeli dzień wypłaty świadczenia wypada w sobotę, niedzielę lub święto ustawowo wolne od pracy, ZUS realizuje przelew z wyprzedzeniem – najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym planowany termin wypłaty.

800 plus - nowe terminy wypłat w lipcu 2026

W lipcu 2026 roku część osób korzystających z programu 800 plus otrzyma wypłaty wcześniej niż standardowo. Wynika to z układu dni wolnych i roboczych w kalendarzu, który wpływa na terminy realizacji przelewów przez ZUS. W związku z tym na ten miesiąc przygotowano zmieniony harmonogram wypłat:

2 lipca (czwartek),

3 lipca (piątek) - tego dnia zostaną zrealizowane także wypłaty przypadające na 4 lipca (sobota),

7 lipca (wtorek),

9 lipca (czwartek),

10 lipca (piątek) - tego dnia zostaną zrealizowane także wypłaty przypadające na 12 lipca (niedziela),

14 lipca (wtorek),

16 lipca (czwartek),

17 lipca (piątek) - tego dnia zostaną zrealizowane także wypłaty przypadające na 18 lipca (sobota)

20 lipca (poniedziałek),

22 lipca (środa).

W praktyce oznacza to, że osoby, które zazwyczaj otrzymują świadczenie 4., 12. i 18. dnia miesiąca, w lipcu 2026 roku dostaną 800 plus wcześniej niż zwykle.

Ci rodzice w lipcu 2026 bez 800 plus

W lipcu 2026 roku część rodziców może nie otrzymać świadczenia 800 plus w ogóle. Dotyczy to osób, które nie złożyły wniosku na nowy okres świadczeniowy do 31 maja 2026 r., przez co utraciły ciągłość wypłat. Nie oznacza to jednak utraty prawa do świadczenia – środki za czerwiec i lipiec mogą zostać wypłacone z wyrównaniem, ale dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez ZUS. Termin przelewu będzie uzależniony od daty jego złożenia.

Terminy składania wniosków o świadczenie 800 plus w 2026 roku

Termin złożenia wniosku ma kluczowe znaczenie dla tego, kiedy świadczenie zostanie przyznane i wypłacone:

w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2026 r. – ZUS rozpatrzy wniosek, a wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2026 r.,

– ZUS rozpatrzy wniosek, a wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2026 r., od 1 do 31 maja 2026 r. – rodzice otrzymają świadczenie wraz z wyrównaniem za czerwiec, a przelew zostanie zrealizowany do 31 lipca 2026 r.,

– rodzice otrzymają świadczenie wraz z wyrównaniem za czerwiec, a przelew zostanie zrealizowany do 31 lipca 2026 r., od 1 do 30 czerwca 2026 r. – wypłata wraz z wyrównaniem za czerwiec nastąpi najpóźniej do 31 sierpnia 2026 r.,

– wypłata wraz z wyrównaniem za czerwiec nastąpi najpóźniej do 31 sierpnia 2026 r., od 1 do 31 lipca 2026 r. – świadczenie będzie naliczane od lipca, a środki trafią do beneficjentów do 30 września 2026 r.,

– świadczenie będzie naliczane od lipca, a środki trafią do beneficjentów do 30 września 2026 r., od 1 do 31 sierpnia 2026 r. – wypłata zostanie naliczona od sierpnia, a przelew nastąpi do 31 października 2026 r.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Podobnie jak w poprzednich latach, cały proces realizowany jest wyłącznie w formie elektronicznej. Wnioski można składać online za pośrednictwem różnych narzędzi, takich jak Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), portal Emp@tia, bankowość internetowa czy aplikacja mobilna mZUS.

800 plus - komu nie przysługuje świadczenie?

Zasadniczo świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, jednak w niektórych przypadkach prawo do jego otrzymywania jest wyłączone. Świadczenie nie jest wypłacane, gdy: