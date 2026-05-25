Płacą nawet 36 tysięcy złotych miesięcznie za pracę biurową i… poszukują pracowników

Coraz częściej mówi się o końcu eldorado w branży IT. Rynek pracy w tym sektorze wyraźnie zwolnił, a liczba nowych ofert systematycznie spada. Gdzie więc dziś szukać dobrze płatnego i pewnego zatrudnienia? Coraz więcej wskazuje na sektor finansowy, który nadal utrzymuje stabilną pozycję. Z raportu Grant Thornton „Oferty pracy w Polsce. Monitoring procesów rekrutacyjnych na polskim rynku pracy” za kwiecień 2026 wynika, że finanse zajmują obecnie drugie miejsce pod względem zapotrzebowania na pracowników – ustępując jedynie branży pracy fizycznej.

Te kompetencje są w cenie w sektorze finansów

W branży finansowej największe zapotrzebowanie dotyczy specjalistów z obszaru księgowości i rachunkowości. Najwięcej ogłoszeń w tym sektorze w kwietniu 2026 roku dotyczyło księgowych i specjalistów ds. rachunkowości oraz głównych księgowych.

Liczba ogłoszeń o pracę na dane stanowisko w sektorze finansów w kwietniu 2026 roku

Zawód Liczba ofert Dyrektor finansowy / CFO 35 Główny księgowy 440 Księgowy / specjalista ds. rachunkowości 2557 Analityk finansowy 131 Ogółem 3163

Źródło: Grant Thornton

Z analizy ofert pracy w tej branży wynika, że pracodawcy oczekują od kandydatów nie tylko doświadczenia zawodowego i dobrej znajomości przepisów podatkowych. Rośnie nacisk na kwalifikacje ACCA, znajomość systemów ERP i narzędzi analitycznych, w tym Power BI i baz danych. Cenione są także kompetencje w controllingu operacyjnym, prognozowaniu, analizie rentowności oraz redukcji kosztów.

Tak wyglądają zarobki w branży finansowej

Najwyższymi zarobkami w sektorze finansów cieszą się dyrektorzy finansowi, którzy, jak pokazuje „Raport Wynagrodzeń 2026" przygotowany przez Goldman Recruitment, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, w jakim pracują, mogą zarabiać nawet 72 tysiące złotych miesięcznie. Mediana dla tego stanowiska wynosi od 46 tysięcy złotych do 57 tysięcy złotych, w zależności od wielkości firmy. Również wynagrodzenie głównych księgowych uzależnione jest od wielkości firmy, w której pracują. Maksymalne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi nawet 36 tysięcy złotych miesięcznie, a mediana zarobków wśród głównych księgowych kształtuje się na poziomie od 21 tysięcy złotych do 34 tysięcy złotych miesięcznie.

Analitycy finansowi mogą liczyć na zarobki zaczynające się od 11 000 zł brutto miesięcznie, z medianą na poziomie 12 000 zł, a w najlepszych przypadkach sięgające nawet 13 000 zł. Dla porównania, księgowi zarabiają nieco mniej – ich wynagrodzenie zaczyna się od 8000 zł, mediana to 9000 zł, a maksymalna stawka sięga 10 000 zł.

Zarobki w branży finansowej wg „Raportu Wynagrodzeń 2026" Goldman Recruitment

Stanowisko Mediana zarobków brutto miesięcznie Maksymalne zarobki brutto miesięcznie Dyrektor finansowy 36 000 - 57 000 zł 72 000 zł Główny księgowy 21 000 - 34 000 zł 36 000 zł Księgowy 9000 zł 10 000 zł Analityk finansowy 12 000 zł 13 000 zł

Niedobór kandydatów z zaawansowaną wiedzą

Widełki wynagrodzeń w obszarze finansów i controllingu zwiększyły się w umiarkowanym tempie, średnio o 5–10% rok do roku. Przeciętne zarobki specjalistów i ekspertów z zakresu finansów oraz księgowości osiągnęły poziom około 12 800 zł brutto, co oznacza wzrost o 9% w ujęciu rocznym.

W segmencie menedżerskim największe podwyżki odnotowano u głównych księgowych oraz managerów ds. podatków. Wyraźny wzrost wynagrodzeń dotyczył także kontrolerów finansowych, starszych specjalistów oraz osób zarządzających controllingiem.

„Największe wyzwania rynku to niedobór kandydatów z zaawansowaną wiedzą technologiczną, presja kosztowa oraz konieczność adaptacji do elastycznych i hybrydowych modeli pracy” – czytamy w raporcie Goldman Recruitment.

Pracę w księgowości docenia pokolenie Z

Praca w księgowości jeszcze niedawno była często postrzegana jako rutynowa i mało atrakcyjna, zwłaszcza przez millenialsów i przedstawicieli pokolenia boomersów. Obecnie jednak ten obraz stopniowo się zmienia wraz z wejściem na rynek pracy generacji Z. Jak podaje „Business Insider”, młodsze pokolenie coraz częściej docenia wartość pracy w księgowości, dostrzegając w niej stabilność zatrudnienia, możliwość rozwijania praktycznych kompetencji oraz realny wpływ na funkcjonowanie firm.

Dla przedstawicieli generacji Z szczególne znaczenie mają bezpieczeństwo zawodowe i rozwój konkretnych umiejętności, co sprawia, że sektor finansów staje się dla nich coraz bardziej atrakcyjny. Równocześnie zmienia się wizerunek samego zawodu – stereotyp „nudnego księgowego” traci na znaczeniu, a jego miejsce zajmują specjaliści łączący analityczne podejście z nowoczesnymi technologiami. W efekcie coraz więcej młodych osób wybiera tę ścieżkę kariery, odświeżając rynek i budując solidne fundamenty pod dobrze płatną pracę.