Aplikacja Alarm112. To przez nią doszło do fałszywych zgłoszeń w sprawie domu rodzinnego prezydenta

Służby w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego

Do akcji służb doszło w sobotę o godz. 19.33. Wtedy też zgłoszenie o pożarze i zagrożeniu życia dzieci w lokalu otrzymały trzy służby: Państwowy System Ratownictwa Medycznego, straż pożarna i policja. 15 minut później wpłynęło drugie zgłoszenie mówiące o zatrzymaniu krążenia u dzieci mających znajdować się w lokalu. Wtedy kierujący akcją podjął decyzję o siłowym wejściu do mieszkania.

W TVN24 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek pytany był, w jaki sposób zawiadomienie dotarło do służb.

Tutaj mieliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, wykorzystaną aplikację Alarm112. To jest aplikacja dedykowana przede wszystkim tym osobom (…) które nie mogą dokonać zgłoszenia głosowego. - odpowiedział wiceszef MSWiA.

Jak wyjaśnił, aplikacja wymaga rejestracji, więc są tam „procedury uwiarygadnia”.

Aplikacja mobilna Alarm112

Jeszcze w 2020 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące.

W Alarm112 możliwe jest poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna. Przekazane w ten sposób informacje umożliwiają operatorowi numerów alarmowych przekazanie zdarzenia do odpowiednich, ze względu na rodzaj i miejsce zdarzenia służb ratunkowych.

Podstawowa ścieżka powiadamiania numeru 112

System Powiadamiania Ratunkowego, funkcjonujący na terenie kraju, tworzy 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego - po jednym w każdym mieście wojewódzkim oraz w Radomiu.

Centra Powiadamiania Ratunkowego tworzą jednolity system do obsługi zgłoszeń alarmowych, kierowanych do numerów alarmowych 112, 997 i 998, umożliwiający przekazanie zgłoszenia alarmowego w celu zaangażowania właściwych zasobów ratowniczych.

Operator odbiera zgłoszenie na numer 112, przeprowadza rozmowę ze zgłaszającym i przekazuje drogą elektroniczną do dyspozytora odpowiedniej służby krótką notatkę - co się wydarzyło, gdzie, komu. Później dyżurny dyspozytor tej służby kwalifikuje zgłoszenie według swoich zasad i wysyła odpowiednią liczbę funkcjonariuszy do zdarzenia.

Pogotowie jako ostatnia służba zachowała swój numer alarmowy - 999, a numery policji (997) i straży pożarnej (998) są już od kilku lat przekierowywane do operatorów numeru 112.