Forsal logo

Aplikacja Alarm112. To przez nią doszło do fałszywych zgłoszeń w sprawie domu rodzinnego prezydenta

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 09:05
Aplikacja Alarm112. To przez nią doszło do fałszywych zgłoszeń w sprawie domu rodzinnego prezydenta
Aplikacja Alarm112. To przez nią doszło do fałszywych zgłoszeń w sprawie domu rodzinnego prezydenta/Shutterstock
W sobotę wieczór służby, po fałszywym alarmie, siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku, należącego do członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek poinformował w TVN24, że do fałszywych zgłoszeń doszło poprzez aplikację Alarm112.

Służby w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego

Do akcji służb doszło w sobotę o godz. 19.33. Wtedy też zgłoszenie o pożarze i zagrożeniu życia dzieci w lokalu otrzymały trzy służby: Państwowy System Ratownictwa Medycznego, straż pożarna i policja. 15 minut później wpłynęło drugie zgłoszenie mówiące o zatrzymaniu krążenia u dzieci mających znajdować się w lokalu. Wtedy kierujący akcją podjął decyzję o siłowym wejściu do mieszkania.

W TVN24 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek pytany był, w jaki sposób zawiadomienie dotarło do służb.

Tutaj mieliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, wykorzystaną aplikację Alarm112. To jest aplikacja dedykowana przede wszystkim tym osobom (…) które nie mogą dokonać zgłoszenia głosowego. - odpowiedział wiceszef MSWiA.

Jak wyjaśnił, aplikacja wymaga rejestracji, więc są tam „procedury uwiarygadnia”.

Zobacz również

Aplikacja mobilna Alarm112

Jeszcze w 2020 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące.

W Alarm112 możliwe jest poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna. Przekazane w ten sposób informacje umożliwiają operatorowi numerów alarmowych przekazanie zdarzenia do odpowiednich, ze względu na rodzaj i miejsce zdarzenia służb ratunkowych.

Zobacz również

Podstawowa ścieżka powiadamiania numeru 112

System Powiadamiania Ratunkowego, funkcjonujący na terenie kraju, tworzy 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego - po jednym w każdym mieście wojewódzkim oraz w Radomiu.

Centra Powiadamiania Ratunkowego tworzą jednolity system do obsługi zgłoszeń alarmowych, kierowanych do numerów alarmowych 112, 997 i 998, umożliwiający przekazanie zgłoszenia alarmowego w celu zaangażowania właściwych zasobów ratowniczych.

Operator odbiera zgłoszenie na numer 112, przeprowadza rozmowę ze zgłaszającym i przekazuje drogą elektroniczną do dyspozytora odpowiedniej służby krótką notatkę - co się wydarzyło, gdzie, komu. Później dyżurny dyspozytor tej służby kwalifikuje zgłoszenie według swoich zasad i wysyła odpowiednią liczbę funkcjonariuszy do zdarzenia.

Pogotowie jako ostatnia służba zachowała swój numer alarmowy - 999, a numery policji (997) i straży pożarnej (998) są już od kilku lat przekierowywane do operatorów numeru 112.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraAplikacja Alarm112. To przez nią doszło do fałszywych zgłoszeń w sprawie domu rodzinnego prezydenta »
Tematy: MSWiAsłużbyzgłoszenie112
Powiązane
Boże Ciało, dzień wolny od pracy, prezydent, wypoczynek, urlop
Piątek po Bożym Ciele 5 czerwca 2026 r. dniem ustawowo wolnym od pracy – czy można już anulować wnioski urlopowe? Petycja trafiła do Prezydenta
szpital, korytarz, okna, niebieski
Kolonoskopia, gastroskopia ze zmianami od 1 maja 2026 r. Rewolucja dla pacjenta i nowy nakaz dla dyrektorów
08.24.2021,Wroclaw,,Poland,,The,Protest,At,The,Border,Guard,Station
Wysokość uposażenia zasadniczego dla policjantów. Podstawowe zarobki zaczynają się od 6 tys. zł netto
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków już od lipca
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Już od lipca podwyżki dla setek tysięcy Polaków. Decyzja już została zatwierdzona
Choroby dyskwalifikujące ze służby wojskowej 2026. Kto nie podlega mobilizacji w razie wojny?
Choroby dyskwalifikujące ze służby wojskowej 2026. Kto nie podlega mobilizacji w razie wojny?
sejm, progi podatkowe, PIT, podatek, gospodarka
Nie 120 tys., lecz 171 tys. zł. Nowy, wyższy próg podatkowy. Decyzja w sprawie petycji już 27 maja
Boże Ciało, dzień wolny od pracy, prezydent, wypoczynek, urlop
Piątek po Bożym Ciele 5 czerwca 2026 r. dniem ustawowo wolnym od pracy – czy można już anulować wnioski urlopowe? Petycja trafiła do Prezydenta
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj