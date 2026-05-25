Macron zadzwonił do Łukaszenki. Padło stanowcze ostrzeżenie w sprawie wojny

oprac. Jakub Laskowski
dzisiaj, 08:19
Emmanuel Macron wezwał przywódcę Białorusi Alaksandra Łukaszenkę, by nie pozwolił na wciągnięcie swojego kraju w rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie – podała agencja AFP. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że francuski prezydent wprost ostrzegł białoruskiego dyktatora przed fatalnymi skutkami takiej decyzji. Rozmowa odbyła się po tym, jak Rosja przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę, w których wykorzystała hipersoniczny pocisk Oriesznik.

Według agencji AFP Macron "podkreślił ryzyko, jakim byłoby dla Białorusi, gdyby dała się wciągnąć w napastniczą wojnę" prowadzoną przez Rosję przeciwko Ukrainie. Prezydent Francji "zachęcał również Alaksandra Łukaszenkę do wykonania gestów niezbędnych do poprawy relacji między Białorusią i Europą" - dodał rozmówca AFP.

Wcześniej w niedzielę AFP poinformowała o rozmowie telefonicznej Macrona i przywódcy Białorusi, powołując się na oficjalne źródła w Mińsku. Służby prasowe Łukaszenki podały, że rozmowa odbyła się z inicjatywy prezydenta Francji.

Ze swej strony agencja Reutera podała, powołując się na kanał na Telegramie o nazwie Puł Pierwogo, że Macron i Łukaszenka rozmawiali m.in. o relacjach Białorusi z UE i Francją. Ta sama informacja o treści rozmowy została podana przez służby prasowe Łukaszenki. Puł Pierwogo to oficjalny kanał związany z obsługą medialną Łukaszenki.

Na początku inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku Białoruś pozwoliła oddziałom rosyjskim na rozpoczęcie ze swego terytorium ataku na północną część Ukrainy w kierunku Kijowa.

W połowie maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że Rosja zamierza wciągnąć Białoruś w wojnę przeciw Ukrainie i rozważa atak z terytorium Białorusi na jedno z państw NATO.

Zełenski wyjaśnił, że służby ukraińskie odnotowują próby zaangażowania Białorusi w wojnę i że świadczą o tym dodatkowe kontakty między Łukaszenką a Rosjanami. Zełenski polecił wojsku i służbom specjalnym wzmocnienie obrony na kierunku białoruskim i opracowanie planu reakcji na te ewentualne działania.

Rozmowa Macrona z Łukaszenką odbyła się po tym, jak Rosja przeprowadziła kolejne masowe ostrzały terytorium Ukrainy, których celem był w szczególności Kijów. Rosja po raz trzeci wykorzystała hipersoniczny pocisk Oriesznik, którzy według Moskwy może też przenosić głowice jądrowe.

Źródło: PAP
