Rosja kieruje wzrok na Polskę. Wskazali dwa adresy jako cele ataków

Rosyjskie ministerstwo obrony opublikowało komunikat, w którym nie tylko krytykuje Zachód za wsparcie Ukrainy, ale też wprost wskazuje konkretne firmy. Według Moskwy zwiększanie produkcji oraz dostaw dronów ma prowadzić do "gwałtownego zaostrzenia sytuacji militarno–politycznej w całej Europie". Ruch określono jako "pełzającą transformację tych państw w strategiczne zaplecze Ukrainy".

Rosja wskazała cele do ataku w Europie. Na liście polski firmy

"Realizacja scenariuszy ataku terrorystycznego na Rosję, ogłoszonych przez przedstawicieli reżimu w Kijowie, z wykorzystaniem rzekomo 'ukraińskich' bezzałogowych statków powietrznych wyprodukowanych w Europie, prowadzi do nieprzewidywalnych skutków" – napisał rosyjski resort.

W opublikowanym zestawieniu znalazło się kilkadziesiąt podmiotów z całej Europy i krajów współpracujących. Wskazano zarówno producentów dronów, jak i firmy dostarczające komponenty, m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech, Izraela czy Turcji. Na liście pojawiły się również dwie polskie firmy:

Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec (gdzie, według Rosjan, firma Antonow ma produkować drony AN-196 Lutyj)

(gdzie, według Rosjan, firma Antonow ma produkować drony AN-196 Lutyj) Zakłady Mechaniczne "Tarnów" (gdzie firma UkrSpecSystems ma produkować drony RAM-2X).

Okazuje się, że adresy nie są dokładnie weryfikowane. Jeden z czytelników portalu Meduza zauważył, że pod Lerchenauer Strasse 28 w Monachium zamiast zakładu produkującego ukraińskie drony znajduje się budynek mieszkalny.

Wojna w Ukrainie. Dmitrij Miedwiediew grozi atakiem na firmy w Polsce

Rosjanie publikację danych tłumaczą koniecznością "uświadomienia europejskiej opinii publicznej". Jak twierdzą, mieszkańcy Europy powinni znać "adresy i lokalizacje zakładów produkujących bezzałogowce bojowe dla Ukrainy".

Zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Rosji i były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, komentując oświadczenie resortu obrony, napisał w serwisie X, że stanowi ono "listę potencjalnych celów dla Sił Zbrojnych Rosji".

"To, kiedy ataki staną się rzeczywistością, zależy od dalszego rozwoju sytuacji. Śpijcie spokojnie, europejscy partnerzy" – dodał w swoim stylu Miedwiediew.

Russian Defense Ministry's statement must be taken literally: the list of European facilities which make drones & other equipment is a list of potential targets for the Russian armed forces. When strikes become a reality depends on what comes next. Sleep well, European partners! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 15, 2026

Jeszcze więcej broni dla Ukrainy. Niemcy ogłaszają nowe plany

Oświadczenie rosyjskiego ministerstwa pojawiło się nieprzypadkowo akurat teraz. Zostało opublikowane tuż po spotkaniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem w Berlinie.

Podczas wizyty zaprezentowano siedem modeli dronów opracowanych przez wspólne ukraińsko–niemieckie projekty. Tego samego dnia ogłoszono także pakiet wsparcia obronnego o wartości 4 miliardów euro. Niemcy mają sfinansować m.in. dostawy rakiet do systemów Patriot.