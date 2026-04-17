Forsal logo

Rosja kieruje wzrok na Polskę. Wskazali dwa adresy jako cele ataków

Jakub Laskowski
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 06:46
Rosjanie znów groźnie pohukują. Tym razem ich oczy zwróciły się w stronę europejskich firm, które mają produkować drony dla Ukrainy. Na liście znalazły się dwa polskie adresy. Były prezydent Dmitrij Miedwiediew wypalił wprost, że to potencjalne "cele do ataku dla rosyjskiej armii". O jakie firmy chodzi?

Rosyjskie ministerstwo obrony opublikowało komunikat, w którym nie tylko krytykuje Zachód za wsparcie Ukrainy, ale też wprost wskazuje konkretne firmy. Według Moskwy zwiększanie produkcji oraz dostaw dronów ma prowadzić do "gwałtownego zaostrzenia sytuacji militarno–politycznej w całej Europie". Ruch określono jako "pełzającą transformację tych państw w strategiczne zaplecze Ukrainy".

Rosja wskazała cele do ataku w Europie. Na liście polski firmy

"Realizacja scenariuszy ataku terrorystycznego na Rosję, ogłoszonych przez przedstawicieli reżimu w Kijowie, z wykorzystaniem rzekomo 'ukraińskich' bezzałogowych statków powietrznych wyprodukowanych w Europie, prowadzi do nieprzewidywalnych skutków" – napisał rosyjski resort.

W opublikowanym zestawieniu znalazło się kilkadziesiąt podmiotów z całej Europy i krajów współpracujących. Wskazano zarówno producentów dronów, jak i firmy dostarczające komponenty, m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech, Izraela czy Turcji. Na liście pojawiły się również dwie polskie firmy:

  • Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec (gdzie, według Rosjan, firma Antonow ma produkować drony AN-196 Lutyj)
  • Zakłady Mechaniczne "Tarnów" (gdzie firma UkrSpecSystems ma produkować drony RAM-2X).

Okazuje się, że adresy nie są dokładnie weryfikowane. Jeden z czytelników portalu Meduza zauważył, że pod Lerchenauer Strasse 28 w Monachium zamiast zakładu produkującego ukraińskie drony znajduje się budynek mieszkalny.

W Ukrainie dzieje się historia. Rosyjskie drony spadały z nieba jak muchy
W Ukrainie dzieje się historia. Rosyjskie drony spadały z nieba jak muchy

Wojna w Ukrainie. Dmitrij Miedwiediew grozi atakiem na firmy w Polsce

Rosjanie publikację danych tłumaczą koniecznością "uświadomienia europejskiej opinii publicznej". Jak twierdzą, mieszkańcy Europy powinni znać "adresy i lokalizacje zakładów produkujących bezzałogowce bojowe dla Ukrainy".

Zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Rosji i były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, komentując oświadczenie resortu obrony, napisał w serwisie X, że stanowi ono "listę potencjalnych celów dla Sił Zbrojnych Rosji".

"To, kiedy ataki staną się rzeczywistością, zależy od dalszego rozwoju sytuacji. Śpijcie spokojnie, europejscy partnerzy" – dodał w swoim stylu Miedwiediew.

Jeszcze więcej broni dla Ukrainy. Niemcy ogłaszają nowe plany

Oświadczenie rosyjskiego ministerstwa pojawiło się nieprzypadkowo akurat teraz. Zostało opublikowane tuż po spotkaniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem w Berlinie.

Podczas wizyty zaprezentowano siedem modeli dronów opracowanych przez wspólne ukraińsko–niemieckie projekty. Tego samego dnia ogłoszono także pakiet wsparcia obronnego o wartości 4 miliardów euro. Niemcy mają sfinansować m.in. dostawy rakiet do systemów Patriot.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRosja kieruje wzrok na Polskę. Wskazali dwa adresy jako cele ataków »
Tematy: RosjaPolskaatakUkraina
Powiązane
Seria potężnych eksplozji wstrząsnęła Ukrainą. Rosja posłała drony
Seria potężnych eksplozji wstrząsnęła Ukrainą. Rosja posłała drony
Potężny zwrot na froncie. Ukraińcy idą jak burza, Rosja traci terytorium
Potężny zwrot na froncie. Ukraińcy idą jak burza, Rosja traci terytorium
Mocarstwo rzuca rękawice Rosji. Ta broń może zmienić losy wojny w Ukrainie
Mocarstwo rzuca rękawice Rosji. Ta broń może zmienić losy wojny w Ukrainie
Zobacz
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Ceny mieszkań z wielkiej płyty. Są nowe dane
Ceny mieszkań z wielkiej płyty. Są nowe dane
Potężny zwrot na froncie. Ukraińcy idą jak burza, Rosja traci terytorium
Potężny zwrot na froncie. Ukraińcy idą jak burza, Rosja traci terytorium
tuje, koszt, budowa, ogrodzenie, żywopłoty, płot
Trzeba będzie wyciąć tuje. Maksymalna dopuszczalna wysokość żywopłotu może zaskoczyć
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj