Najwięcej, bo co najmniej 6 osób, zginęło w nocnych atakach na Odessę. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w stolicy liczba ofiar wzrosła do czterech, a jedną z nich jest 12-letni chłopiec.

Wojna w Ukrainie. Seria eksplozji w Kijowie, zginęło 12-letnie dziecko

Witalij Kliczko podał, że nad ranem Rosjanie ponownie zaatakowali Kijów. Mer ukraińskiej stolicy poinformował, że w czasie ataku na rejon podilski dron bezpośrednio uderzył w 17-piętrowy budynek mieszkalny.

Lokalne władze w Dnieprze, na wschodzie Ukrainy poinformowały, że w wyniku rosyjskich ataków śmierć poniosły dwie osoby. Ponadto ostrzał spowodował pożary kilku budynków na terenie miasta.

Gubernator obwodu dnieprowskiego Ołeksandr Ganża opublikował na Telegramie zdjęcia płonących budynków.

Wojna w Ukrainie. Nocny atak Rosji na Charków i Odessę, są ofiary

W Charkowie, drugim co do wielkości mieście Ukrainy, lokalne władze poinformowały, że dwie osoby zostały ranne w wyniku ataku rosyjskich dronów.

Rosyjska armia przez całą środę atakowała cele na Ukrainie, głównie w obwodach położonych w środkowej i południowej części kraju. W Odessie rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny.

"Na skutek ataku zginęła jedna osoba, a sześć zostało rannych" – poinformował portal Ukraińska Prawda, powołując się na szefa miejskiej administracji wojskowej, Serhija Łysaka.