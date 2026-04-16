Najwięcej, bo co najmniej 6 osób, zginęło w nocnych atakach na Odessę. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w stolicy liczba ofiar wzrosła do czterech, a jedną z nich jest 12-letni chłopiec.

Wojna w Ukrainie. Seria eksplozji w Kijowie, zginęło 12-letnie dziecko

Witalij Kliczko podał, że nad ranem Rosjanie ponownie zaatakowali Kijów. Mer ukraińskiej stolicy poinformował, że w czasie ataku na rejon podilski dron bezpośrednio uderzył w 17-piętrowy budynek mieszkalny.

Lokalne władze w Dnieprze, na wschodzie Ukrainy poinformowały, że w wyniku rosyjskich ataków śmierć poniosły dwie osoby. Ponadto ostrzał spowodował pożary kilku budynków na terenie miasta.

Gubernator obwodu dnieprowskiego Ołeksandr Ganża opublikował na Telegramie zdjęcia płonących budynków.

Potężny zwrot na froncie. Ukraińcy idą jak burza, Rosja traci terytorium
Zobacz również

Wojna w Ukrainie. Nocny atak Rosji na Charków i Odessę, są ofiary

W Charkowie, drugim co do wielkości mieście Ukrainy, lokalne władze poinformowały, że dwie osoby zostały ranne w wyniku ataku rosyjskich dronów.

Rosyjska armia przez całą środę atakowała cele na Ukrainie, głównie w obwodach położonych w środkowej i południowej części kraju. W Odessie rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny.

"Na skutek ataku zginęła jedna osoba, a sześć zostało rannych" – poinformował portal Ukraińska Prawda, powołując się na szefa miejskiej administracji wojskowej, Serhija Łysaka.