Kultowy kurort połączony ze światem. Po latach wróciły pociągi. Teraz kolej na dworzec

Pociągi wróciły do Ciechocinka

W grudniu, po czternastu latach, pociągi znów dojechały do Ciechocinka. Popularny kurort, znany głównie z leczniczych wód mineralnych, tężni i licznych sanatoriów, przez lata był odcięty od komunikacji kolejowej.

Po remoncie linii nr 245 – za ok. 38 mln zł – otwarto połączenia z Aleksandrowa Kujawskiego i Torunia. W sumie dziennie jeździ tu 13 par pociągów obsługiwanych przez Polregio. Pociągi do stolicy województwa (jednej z dwóch) dojeżdżają w niecałe 30 minut. Mogą rozwijać prędkość do 120 km/h.

Czas na stary-nowy dworzec

Za reaktywację linii odpowiada PKP PLK S.A. Teraz druga z kolejowych spółek – PKP S.A. – zapowiedziała przywrócenie do życia dworca kolejowego w Ciechocinku. Na razie uruchomiono tzw. dworzec kontenerowy, który musi wystarczyć do czasu zakończenia większego remontu. Do łask wróci bowiem obiekt z początku XX wieku, wpisany do rejestru zabytków. Obecnie stoi zamknięty na cztery spusty, jednak wkrótce ma się to zmienić.

- Po 14 latach do uzdrowiska, znanego z tężni solankowych, powróciły pociągi. Remont i udostępnienie dworca kolejowego jeszcze bardziej przybliży podróżnym to miasto i pozwoli na komfortową podróż wszystkim pasażerom, zarówno mieszkańcom Ciechocinka, jak i licznym kuracjuszom odwiedzającym lokalne sanatoria - przekonuje Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Kolejarze czekają na oferty do 22 czerwca. Wykonawca będzie musiał przygotować projekt, a następnie przejść do prac budowlanych. Będzie miał na to ok. półtora roku od podpisania umowy. Oznacza to, że z wyremontowanego dworca pasażerowie skorzystają na początku 2028 roku.

Jak zmieni się dworzec?

Na dworcu znajdzie się ogrzewana poczekalnia dla podróżnych. Przewidziano także punkt obsługi pasażerów i toalety. PKP S.A. uruchomi w tym miejscu system informacji pasażerskiej.

Część dworca jest obecnie podnajmowana trzem podmiotom. Jak informuje PKP S.A., zapowiedziały one chęć powrotu do budynku po remoncie. Chodzi o galerię z przedmiotami retro, restaurację i biuro podróży.

- Inwestycja w Ciechocinku to kolejny przykład kompleksowego podejścia PKP S.A. do modernizacji dworców kolejowych. W ramach programu „Dworce Przyjazne Pasażerom” tworzymy obiekty bardziej komfortowe, dostępne i funkcjonalne dla podróżnych. Jednocześnie dbamy o to, aby dworce były dobrze zagospodarowane i wykorzystywały swój potencjał wynikający m.in. z atrakcyjnych lokalizacji w centrach miast - mówi Andrzej Bułczyński, członek zarządu PKP S.A. ds. nieruchomości.

W ramach prac remontowych zaplanowano m.in. wymianę dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, renowację elewacji, a także aranżację holu i wymianę wszystkich instalacji. Jednym z głównych założeń modernizacji dworca jest – jak czytamy – likwidacja barier architektonicznych i pełne otwarcie obiektu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodziców z dziećmi.