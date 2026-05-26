Forsal logo

Kultowy kurort połączony ze światem. Po latach wróciły pociągi. Teraz kolej na dworzec

Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewskidziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 18:00
Dworzec kolejowy w Ciechocinku
Dworzec kolejowy w Ciechocinku/Materiały prasowe
Pociągi już jeżdżą, ale prawdziwego dworca jeszcze nie ma. Kolejarze chcą wyremontować zabytek. To drugi etap przywracania Ciechocinka na mapę kolejową. Od grudnia kuracjusze i mieszkańcy znów mogą jechać stąd pociągiem. Po 14 latach przywrócono regularne połączenia.

Pociągi wróciły do Ciechocinka

W grudniu, po czternastu latach, pociągi znów dojechały do Ciechocinka. Popularny kurort, znany głównie z leczniczych wód mineralnych, tężni i licznych sanatoriów, przez lata był odcięty od komunikacji kolejowej.

Po remoncie linii nr 245 – za ok. 38 mln zł – otwarto połączenia z Aleksandrowa Kujawskiego i Torunia. W sumie dziennie jeździ tu 13 par pociągów obsługiwanych przez Polregio. Pociągi do stolicy województwa (jednej z dwóch) dojeżdżają w niecałe 30 minut. Mogą rozwijać prędkość do 120 km/h.

Najwyższy wieżowiec w Polsce. Spektakularna wizja maleńkiego dewelopera z Pabianic
Najwyższy wieżowiec w Polsce. Spektakularna wizja maleńkiego dewelopera z Pabianic

Czas na stary-nowy dworzec

Za reaktywację linii odpowiada PKP PLK S.A. Teraz druga z kolejowych spółek – PKP S.A. – zapowiedziała przywrócenie do życia dworca kolejowego w Ciechocinku. Na razie uruchomiono tzw. dworzec kontenerowy, który musi wystarczyć do czasu zakończenia większego remontu. Do łask wróci bowiem obiekt z początku XX wieku, wpisany do rejestru zabytków. Obecnie stoi zamknięty na cztery spusty, jednak wkrótce ma się to zmienić.

- Po 14 latach do uzdrowiska, znanego z tężni solankowych, powróciły pociągi. Remont i udostępnienie dworca kolejowego jeszcze bardziej przybliży podróżnym to miasto i pozwoli na komfortową podróż wszystkim pasażerom, zarówno mieszkańcom Ciechocinka, jak i licznym kuracjuszom odwiedzającym lokalne sanatoria - przekonuje Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Kolejarze czekają na oferty do 22 czerwca. Wykonawca będzie musiał przygotować projekt, a następnie przejść do prac budowlanych. Będzie miał na to ok. półtora roku od podpisania umowy. Oznacza to, że z wyremontowanego dworca pasażerowie skorzystają na początku 2028 roku.

Jak zmieni się dworzec?

Na dworcu znajdzie się ogrzewana poczekalnia dla podróżnych. Przewidziano także punkt obsługi pasażerów i toalety. PKP S.A. uruchomi w tym miejscu system informacji pasażerskiej.

Część dworca jest obecnie podnajmowana trzem podmiotom. Jak informuje PKP S.A., zapowiedziały one chęć powrotu do budynku po remoncie. Chodzi o galerię z przedmiotami retro, restaurację i biuro podróży.

- Inwestycja w Ciechocinku to kolejny przykład kompleksowego podejścia PKP S.A. do modernizacji dworców kolejowych. W ramach programu „Dworce Przyjazne Pasażerom” tworzymy obiekty bardziej komfortowe, dostępne i funkcjonalne dla podróżnych. Jednocześnie dbamy o to, aby dworce były dobrze zagospodarowane i wykorzystywały swój potencjał wynikający m.in. z atrakcyjnych lokalizacji w centrach miast - mówi Andrzej Bułczyński, członek zarządu PKP S.A. ds. nieruchomości.

W ramach prac remontowych zaplanowano m.in. wymianę dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, renowację elewacji, a także aranżację holu i wymianę wszystkich instalacji. Jednym z głównych założeń modernizacji dworca jest – jak czytamy – likwidacja barier architektonicznych i pełne otwarcie obiektu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodziców z dziećmi.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski
dziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKultowy kurort połączony ze światem. Po latach wróciły pociągi. Teraz kolej na dworzec »
Tematy: inwestycjetransportkolej
Powiązane
Budowa trasy S7 w Krakowie
To nie koniec budowy szybkich dróg w Polsce. „Pracy nadal będzie bardzo dużo”
Budowa autostrady A2, odcinek Siedlce - Biała Podlaska
Ten przetarg przejdzie do historii. Aż 13 z 15 ofert odrzucono
Pociągi pojadą 250 km/h. Kiedy?
To mózg szybkiej kolei w Polsce. Tak pracują nad systemem, który dopuści jazdę 250 km/h
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
podlewanie, deszczówka, nieruchomości, świadczenie, dofinansowanie
Będzie można za darmo podlewać trawnik i umyć auto na podjeździe. Nowe świadczenie dla właścicieli nieruchomości
tuje, budowa, ogrodzenie, żywopłoty, płot
Trzeba będzie wyciąć tuje? Maksymalna dopuszczalna wysokość żywopłotu może zaskoczyć
Koniec wojny w Ukrainie odpali bombę na Kremlu. To dlatego Putin panicznie boi się pokoju
Koniec wojny w Ukrainie odpali bombę na Kremlu. To dlatego Putin panicznie boi się pokoju
300 plus, ZUS, świadczenie, 2026, prąd
300 plus na prąd bez względu na dochód. Bez wniosku pieniądze nie trafią na konto
Właściciele nieruchomości mają czas do 15 września. Za uchylanie się nawet 64 tys. zł grzywny
Właściciele nieruchomości mają czas do 15 września. Za uchylanie się nawet 64 tys. zł grzywny
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj