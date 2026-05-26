Forsal logo

Polska kupowała prąd z Ukrainy nawet w czasie wojny. Potem zbombardowano elektrownię. Teraz role się odwróciły

Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewskidziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 12:47
[aktualizacja dzisiaj, 14:00]
Elektrownia Dobrotwór na Ukrainie
Elektrownia Dobrotwór na Ukrainie/Materiały prasowe
Prąd z elektrowni Dobrotwór płynął z Ukrainy do Polski nawet trzy lata po wybuchu wojny. Sieć zbudowaną przez ZSRR jako projekt „Mir” (Pokój) zbombardowali Rosjanie jesienią 2025 roku. Teraz role się odwróciły. To Polska wysyła energię na wschód.

Dobrotwór był ważny dla Polski. Nawet w czasie wojny

Elektrownia Dobrotwór, na zachodzie Ukrainy, jeszcze pół roku temu wysyłała prąd do Polski. Jednostka zbudowana w latach 50. i 60. o mocy 510 MW obejmowała wydzielone bloki, w których produkowano prąd głównie na potrzeby południowo-wschodniej Polski.

Dobrotwór to tradycyjna radziecka elektrociepłownia zasilana węglem. W latach 2012–2014 przeszła jednak gruntowną modernizację. Stanowiła ważny element systemu energetycznego, a przez kilka lat wyłączono ją nawet z systemu ukraińskiego, co oznaczało, że głównym odbiorcą prądu była Polska.

Zresztą w latach 2022–2025 Polskie Sieci Energetyczne (PSE) wyremontowały linię 220 kV oraz stację energetyczną, szykując się na zwiększenie importu z Ukrainy.

System „Mir” został zbombardowany

Od 2024 roku elektrownia oraz cała sieć przesyłowa na terytorium Ukrainy stała się przedmiotem ataków Rosji. Ostatecznie w listopadzie 2025 roku eksport do Polski został zupełnie przerwany.

„Od listopada 2025 r., tj. od momentu ataku na Elektrownię Dobrotwór, import do Polski nie jest realizowany. W sytuacjach zagrożenia pracy danego systemu elektroenergetycznego, OSP z tego systemu, w oparciu o dedykowane umowy, może zwracać się z prośbą do OSP sąsiadujących o realizację awaryjnych dostaw energii elektrycznej. W przedmiotowym zakresie dotyczy to PSE i Ukrenergo” – tłumaczy wiceminister Wojciech Wrochna w odpowiedzi na pytania posłów.

Zniszczona przez rosyjskie ataki została nie tylko elektrownia (częściowo), ale także napowietrzna linia Dobrotwór–Zamość, która powstała w latach 60. Jak na ironię była to pierwsza eksportowa linia energetyczna między ZSRR a PRL. Powstała jako pierwszy element programu „Mir” (Pokój), który łączył systemy energetyczne obozu socjalistycznego.

Polska wysyła prąd na Ukrainę?

Jesienno-zimowe ataki Rosjan na infrastrukturę energetyczną Ukrainy były znaczące. Miłosz Motyka, minister energii, przyznał, że skala zniszczeń to ok. 9 GW mocy, czyli połowa dziennego zapotrzebowania. Dla porównania to tyle, ile generuje – przy dobrych warunkach – cała lądowa energetyka wiatrowa w Polsce.

Od przełomu 2025 i 2026 roku role się odwróciły. To Polska wysyła prąd na Ukrainę. Przykładowo, we wtorek (26 maja) o godz. 12 eksport wynosił ok. 340 MW. Dostawy realizowane są przez dwie sieci:

  • Rzeszów – Chmielnicka EJ (główna)
  • Zamość – Dobrotwór

„Koszty realizacji dostaw awaryjnych do Ukrainy są ponoszone przez Ukrenergo, zgodnie z zasadami określonymi w dedykowanej umowie. W rezultacie zrealizowanych dostaw awaryjnych energii elektrycznej do Ukrainy PSE nie poniosły straty finansowej, a koszty tych dostaw były ponoszone przez Ukrenergo” – informuje Wrochna.

Dobrotwór znów wyśle do Polski?

W połowie kwietnia Polskie Sieci Energetyczne uruchomiły przetarg na linię Zamość–Dobrotwór, jednak ze strony ukraińskiej (Ukrenergo) nie pojawiła się żadna oferta.

Przez cały 2026 roku trwać będzie odbudowa elektrowni i sieci po stronie ukraińskiej. Polska jest zainteresowana wznowieniem dostaw, ale wszystko zależne jest od zapotrzebowania rynku wewnętrznego (Ukraina) oraz postępu prac nad EC Dobrotwór.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski
dziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolska kupowała prąd z Ukrainy nawet w czasie wojny. Potem zbombardowano elektrownię. Teraz role się odwróciły »
Tematy: PolskaUkrainaelektrownia
Powiązane
Budowa wieżowca Burdż Azizi
To drugi najwyższy wieżowiec świata. 725 metrów, siedmiogwiazdkowy hotel i sklep co 20 pięter
Wizualizacja wieżowca pracowni AS+GG oraz zdjęcie pokazujące aktualny etap budowy
Najwyższy wieżowiec świata znów w budowie. Ma już sto pięter
Wizualizacje projektu
Spektakularna dzielnica wieżowców. Najwyższy będzie miał 330 metrów i prześcignie Varso
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Egzamin na prawo jazdy bez placu manewrowego
Kandydatów na kierowców czeka mniejsza rewolucja? I to jeszcze przed likwidacją placu manewrowego
Wizualizacja wieżowców we Wrocławiu
Najwyższy wieżowiec w Polsce. Spektakularna wizja maleńkiego dewelopera z Pabianic
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj