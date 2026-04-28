Spektakularna dzielnica wieżowców. Najwyższy będzie miał 330 metrów i prześcignie Varso

Nowa ikona Europy?

Spektakularny wieżowiec o wysokości 330 metrów powstanie w Madrycie. Po ukończeniu stanie się najwyższym budynkiem w Europie Zachodniej. Prześcignie warszawskie Varso (310 metrów), które od 2022 roku dzierży tytuł najwyższego wieżowca na zachód od Petersburga.

Wieżowiec Madrid Nuevo Norte (czasem nazywany Torre Madrid Nuevo Norte 1) planowany jest od co najmniej sześciu lat. Wówczas władze miasta zatwierdziły projekt gigantycznej przebudowy terenów kolejowych oraz dworca Madrid-Chamartín-Clara Campoamor. Teraz – jak podają lokalne media – wreszcie pojawia się realna szansa na jego realizację.

Wizualizacje projektu. Widok z nowego dworca kolejowego. W tle wieżowce / UNstudio

Spektakularna dzielnica Madrytu

„Nuevo Norte” oznacza nową dzielnicę północną. Zaniedbane tereny pofabryczne i pokolejowe mają dać nowy impuls do rozwoju miasta. W 2020 roku władze Madrytu wydały zgodę na realizację projektu, choć pierwsze koncepcje sięgają jeszcze lat 60.

Podawane liczby są imponujące. Łącznie zaplanowano ponad milion mkw. zabudowy mieszkaniowej, 10 tys. mieszkań z czego ok. 4 tys. zostanie przekazanych miastu jako lokale socjalne. Powstać ma także aż 1,6 mln mkw. zabudowy biurowo-usługowej, której zwieńczeniem będzie „City” z wieżowcami.

Poza najwyższą wieżą – o wysokości 330 metrów – zaplanowano dziesięć niższych (110–250 m). Kolejne budynki o wysokości ponad 100 metrów przewidziano pod zabudowę mieszkaniową. Według inwestora w tym miejscu powstanie aż 241,7 tys. nowych miejsc pracy.

Wizualizacje projektu / UNstudio

Budowa potrwa dwadzieścia lat

Jak pisze dziennik „El Español”, właśnie rozpoczyna się budowa „największego projektu rozwoju miejskiego w Europie”. Ze względu na skalę inwestycję podzielono na cztery obszary:

Las Tablas Oeste

Malmea-San Roque-Tres Olivos

Centrum Biznesowe Chamartín

Dworzec Chamartín

Prace rozpoczną się w pierwszym obszarze (Las Tablas Oeste), gdzie zaplanowano głównie zabudowę mieszkaniową. Powstanie 741 budynków z ok. 7–8 tys. lokali, a także fragment parku, który będzie „rósł” wraz z rozbudową całego założenia. Wszystkie prace potrwają co najmniej do 2045 roku.

Kiedy powstaną wieżowce?

Szacuje się, że budowa pierwszych wieżowców wystartuje na przełomie 2027 i 2028 roku. Nowa zabudowa wysokościowa zostanie ulokowana w pasie położonym nieco dalej od dworca, który ma być wizytówką powstającej dzielnicy.

Wizualizacje projektu / UNstudio

Najwyższy wieżowiec Madrid Nuevo Norte o wysokości 330 metrów ma mieć 70 kondygnacji. Szczegółowe wizualizacje są jeszcze w przygotowaniu. Za projekt dzielnicy odpowiada zespół pracowni wybrany w konkursie miejskim: UNStudio, Esteyco i b720 Arquitectura.