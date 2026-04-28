Otwierają kluczową drogę na Pomorzu

Zgodnie z zapowiedziami, o których pisaliśmy, przed majówką otwarta zostanie trasa S6. To odcinek drogi ekspresowej biegnący równolegle do Morza Bałtyckiego. W środę drogowcy „dołożą” 21 km trasy w okolicach Lęborka. Tym samym do ukończenia „szóstki” między Szczecinem a Trójmiastem zabraknie ok. 40 km.

– 29 kwietnia puszczamy samochody. Od godzin porannych zacznie się zmiana w organizacji ruchu. Do popołudnia potrwają procedury – powiedział „Forsalowi” Mateusz Brożyna, rzecznik prasowy pomorskiego oddziału GDDKiA.

Trasa Kaszubska coraz dłuższa

Jak ustaliliśmy, ok. godz. 8 rano otwarta zostanie obwodnica Lęborka. To pierwszy odcinek nowej drogi, który zostanie przekazany kierowcom. Następnie demontowanych będzie ok. 300 pachołków na całej trasie i poprawiane oznakowanie. Kolejne etapy będą otwierane stopniowo.

S6 między Bożepolem Wielkim a Leśnicami

GDDKiA nie szykuje „wielkiej pompy” z powodu otwarcia. Trasa zostanie uruchomiona po cichu, bez przemówień czy przecinania wstęgi. Odcinek Leśnice – Bożepole Wielkie (21 km) jest jednym z czterech, których budowę rozpoczęto w 2021 roku.

Za budowę odpowiada Budimex. Wartość kontraktu to 718 mln zł. Pierwotnie trasa miała zostać otwarta w maju ubiegłego roku, ale ze względu na późne przekazanie terenu, złą pogodę oraz niespodziewane prace archeologiczne termin wydłużono.

Kiedy cała „szóstka” wzdłuż morza?

Zgodnie z zapowiedziami, pozostałe trzy odcinki mają zostać gotowe przed wakacjami. Jak ustaliliśmy, jeden z nich (Leśnice – Skórowo) może zostać oddany nieco wcześniej niż dwa kolejne.

Obecnie w budowie pozostają fragmenty:

Leśnice – Skórowo (10,9 km), wykonawca: Intercor – wartość zamówienia: 344 mln zł,

Skórowo – Bobrowniki (13,1 km), wykonawca: Aldesa – wartość zamówienia: 283 mln zł,

Bobrowniki – Słupsk (16,1 km), wykonawca: NDI – wartość zamówienia: 549 mln zł.

Nowa część S6 pod Szczecinem

Po ukończeniu wspomnianych fragmentów do wybudowania pozostanie jedynie Zachodnia Obwodnica Szczecina. To trzy odcinki S6 o długości ok. 50 km, z najdłuższym tunelem w Polsce (5 km). Budowę podzielono na trzy etapy. Dwie umowy niedawno podpisano, a ostatnia powinna zostać parafowana przed wakacjami.

Trasa będzie oddawana stopniowo. Pierwszy odcinek, przy węźle z autostradą A6, będzie gotowy w 2028 roku. Całość, wraz z tunelem, zostanie przekazana kierowcom dopiero w 2033 roku. Wtedy cała „szóstka” będzie gotowa. Droga będzie liczyć w sumie 400 km.