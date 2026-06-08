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Ceny maksymalne paliw. Znamy stawki na wtorek 9.06

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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39 minut temu
Ceny maksymalne paliw. Znamy stawki na wtorek 9.06
Ceny maksymalne paliw. Znamy stawki na wtorek 9.06/Shutterstock
Kierowcy zapłacą we wtorek mniej za paliwa. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii maksymalna cena benzyny 95 została ustalona na 5,93 zł za litr, benzyny 98 na 6,57 zł, a diesla na 6,45 zł, co oznacza obniżki we wszystkich kategoriach paliw.

Ceny maksymalne paliw we wtorek 9.06

We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93 zł, benzyny 98 - 6,57 zł, a diesla - 6,45 zł - wynika z poniedziałkowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich paliw będą niższe niż w poniedziałek.

Ceny maksymalne paliw w weekend i poniedziałek

Od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł, benzyny 98 - 6,63 zł, a oleju napędowego - 6,48 zł. Natomiast 31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane we wtorek i określi ceny na środę.

Czym są ceny maksymalne paliw?

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Obniżone VAT i akcyza na paliwo

Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak
redaktor, wydawca
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Tematy: ceny paliwcena dieslacena benzynyceny maksymalne
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