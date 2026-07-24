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Zmiany w rządzie Niemiec. Merz przedstawił nowe nominacje

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 11:56
Zmiany w rządzie Niemiec. Merz przedstawił nowe nominacje
Zmiany w rządzie Niemiec. Merz przedstawił nowe nominacje/Shutterstock
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ogłosił zmiany personalne w swoim rządzie. Nina Warken obejmie stanowisko szefowej Urzędu Kanclerskiego, natomiast nowym ministrem zdrowia zostanie Carsten Linnemann. Szef niemieckiego rządu zapowiedział, że to nie koniec roszad.

Zmiany w niemieckim rządzie

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ogłosił w piątek zmiany w rządzie. Dotychczasowa ministra zdrowia Nina Warken zostanie nową szefową Urzędu Kanclerskiego, a na czele resortu zastąpi ją Carsten Linnemann. Merz dodał, że należy spodziewać się dalszych zmian personalnych.

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Ponadto, zgodnie z zapowiedziami ze środy, dotychczasowy szef Urzędu Kanclerskiego Thorsten Frei zostanie liderem frakcji parlamentarnej chadeków CDU/CSU. Na stanowisku zastąpi Jensa Spahna, który podał się do dymisji z powodu kontrowersji związanych ze skorzystaniem przez niego z usług surogatki.

Merz w niedzielę powiedział, że sytuacja związana ze Spahnem stanowi dobrą okazję do szerszych zmian w rządzie. Ich skala była jednak w piątek mniejsza niż spodziewali się komentatorzy.

Nina Warken jest prawniczką, deputowaną CDU do Bundestagu, a od maja 2025 roku ministrą zdrowia. Stoi też na czele Frauen Union, organizacji zrzeszającej członkinie CDU.

Carsten Linnemann to ekonomista deputowany do Bundestagu, a od lipca 2023 roku sekretarz generalny CDU.

Uznawany za wschodzącą gwiazdę chadecji 33-letni deputowany CDU Philipp Amthor ma natomiast przejść do urzędu kanclerskiego i objąć stanowisko ministra stanu odpowiedzialnego za współpracę między rządem federalnym a krajami związkowymi.

Spory w niemieckim rządzie

Merz został zaprzysiężony na kanclerza w maju 2025 roku. Koalicja chadeków z socjaldemokratami, której przewodzi, jest chwiejna, dochodzi w niej do sporów, a notowania szefa rządu są niskie.

Za ważny test popularności Merza, jego rządu oraz chadecji uważa się zaplanowane na wrzesień wybory w trzech landach: Saksonii-Anhalcie, Berlinie oraz Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Prowadząca w sondażach prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AFD) liczy w nich na pierwsze w swojej historii przejęcie władzy na poziomie kraju związkowego.

Z Berlina Mateusz Obremski

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: NiemcyBerlinrekonstrukcja rządu
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