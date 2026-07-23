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Deweloperzy mają powody do zadowolenia. Pozwolenia na budowę mocno w górę

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 09:57
Deweloperzy mają powody do zadowolenia. Pozwolenia na budowę mocno w górę
Deweloperzy mają powody do zadowolenia. Pozwolenia na budowę mocno w górę/Forsal.pl
Pierwsza połowa 2026 r. przyniosła poprawę statystyk budownictwa mieszkaniowego, jednak skala wzrostu poszczególnych wskaźników pozostaje zróżnicowana - wynika z raportu serwisu RynekPierwotny.pl. Najsilniej zwiększyła się liczba pozwoleń na budowę uzyskanych przez deweloperów.

Lokale oddane do użytku

W raporcie wskazano, że według danych GUS, do końca czerwca oddano do użytkowania blisko 95 tys. mieszkań, o 3,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Deweloperzy przekazali nabywcom 57,4 tys. lokali, co oznacza wzrost o 0,7 proc. rdr. Jak wskazują analitycy RynekPierwotny.pl, wynik ten został w dużej mierze poprawiony przez bardzo dobry czerwiec, w którym ukończono 11,7 tys. mieszkań, o 15 proc. więcej niż przed rokiem.

Coraz więcej nowych inwestycji?

W pierwszym półroczu rozpoczęto budowę 114,6 tys. mieszkań i domów jednorodzinnych, o 3,5 proc. więcej niż rok wcześniej. W przypadku deweloperów liczba rozpoczynanych inwestycji wzrosła o 1,9 proc. rdr do 69,6 tys. lokali. Zdaniem ekspertów, trudno jednak mówić o wyraźnym odbiciu aktywności inwestycyjnej po 15-procentowym spadku nowych budów odnotowanym w całym 2025 r.

Najbardziej dynamicznie rosła liczba uzyskiwanych pozwoleń na budowę. W pierwszym półroczu deweloperzy otrzymali decyzje administracyjne obejmujące blisko 96 tys. mieszkań, czyli o 25,4 proc. więcej niż przed rokiem. Oznacza to, że liczba pozwoleń była o ponad 26 tys. wyższa od liczby rozpoczętych budów i przewyższała ją o blisko 38 proc.

Deweloperzy zachowują ostrożność

Analitycy RynekPierwotny.pl zwracają uwagę, że tak duża różnica świadczy o intensywnym przygotowywaniu nowych projektów inwestycyjnych przy jednoczesnym zachowaniu ostrożności w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu budowy. Pozwolenia nie oznaczają bowiem konieczności natychmiastowego zaangażowania kapitału i pozwalają deweloperom elastycznie dostosowywać tempo realizacji inwestycji do sytuacji rynkowej.

Na ostrożność firm wpływa m.in. utrzymująca się wysoka oferta mieszkań. Według wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl, pod koniec czerwca w siedmiu największych aglomeracjach w sprzedaży znajdowało się ponad 78 tys. lokali. Część mieszkań wracała do oferty wskutek rezygnacji nabywców z wcześniej zawartych umów.

Inwestycyjna gotowość deweloperów

Zdaniem ekspertów, branża znajduje się obecnie w fazie „inwestycyjnej gotowości”. Deweloperzy przygotowują projekty, które będą mogły zostać stosunkowo szybko uruchomione w przypadku trwałej poprawy popytu, większej dostępności kredytów hipotecznych lub obniżenia kosztów finansowania.

Jeżeli sprzedaż nowych mieszkań będzie nadal rosła, zgromadzony zapas pozwoleń może przełożyć się na zwiększenie liczby rozpoczynanych inwestycji w kolejnych kwartałach, a efekt ten byłby widoczny głównie w latach 2027-2028. W przypadku krótkotrwałej poprawy popytu część przygotowanych projektów może jednak pozostać odłożona, a deweloperzy nadal będą selektywnie uruchamiać kolejne inwestycje.

Według RynekPierwotny.pl, rekordowo duża różnica pomiędzy liczbą pozwoleń a rozpoczynanych budów świadczy obecnie nie o nowym boomie budowlanym, lecz przede wszystkim o ostrożnym optymizmie branży i przygotowywaniu się do potencjalnego ożywienia rynku mieszkaniowego.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: nieruchomościrynek mieszkaniowypozwolenia na budowę
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