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Zaskakujące dane o remontach mieszkań. Polacy oszczędzają na fachowcach

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 11:36
Zaskakujące dane o remontach mieszkań. Polacy oszczędzają na fachowcach
Zaskakujące dane o remontach mieszkań. Polacy oszczędzają na fachowcach/Forsal.pl
Polacy coraz częściej decydują się na samodzielne remonty mieszkań, rezygnując z usług fachowców. Najnowsze badanie Nieruchomosci-online .pl. pokazuje, że ponad połowa (55 proc.) wykonuje prace we własnym zakresie lub z pomocą bliskich, a połowa remontujących wydaje na ten cel nie więcej niż 15 tys. zł.

Fachowcy mają problem?

Z badania wynika, że 30 proc. respondentów wykonało ostatni remont samodzielnie, a 25 proc. przeprowadziło go samodzielnie, korzystając doraźnie z pomocy bliskich. Kolejne 20 proc. badanych wskazało, że część prac wykonało samodzielnie, a część zleciło fachowcom.

Portal zwraca uwagę, że remonty pozostają istotnym obciążeniem dla domowych budżetów, a w ostatnich latach znacząco wzrosły zarówno ceny materiałów budowlanych, jak i koszty robocizny. Według autorów badania coraz popularniejszy staje się model mieszany, w którym właściciele nieruchomości zlecają specjalistom bardziej skomplikowane prace, natomiast prostsze wykonują samodzielnie.

Z danych wynika, że właściciele domów częściej niż właściciele mieszkań przeprowadzają remonty samodzielnie. Taką odpowiedź wskazało 36 proc. właścicieli domów wobec 25 proc. właścicieli mieszkań. Z kolei kompleksowe zlecanie prac fachowcom deklarowało 30 proc. właścicieli mieszkań i 18 proc. właścicieli domów.

Samodzielny remont wg grup wiekowych

Najbardziej aktywna na rynku nieruchomości grupa wiekowa, obejmująca osoby w wieku 35-44 lata, wyróżnia się wysokim udziałem samodzielnie wykonywanych remontów. Aż 70 proc. respondentów w tej grupie przeprowadziło ostatni remont samodzielnie lub przy wsparciu rodziny i znajomych.

Badanie pokazuje również, że większość remontów ma ograniczony zakres. Jedynie 18 proc. ankietowanych zadeklarowało, że ich ostatni remont miał charakter generalny.

Koszty remontu

Połowa respondentów przeznaczyła na ostatni remont nie więcej niż 15 tys. zł, przy czym znacząca część tej grupy zmieściła się w budżecie do 5 tys. zł. Kolejne 18 proc. badanych wydało od 15 tys. do 30 tys. zł. Według autorów badania wskazuje to, że wiele prac remontowych dotyczy odświeżenia pojedynczych pomieszczeń, niewielkich modernizacji lub drobnych napraw.

Zmiany we wnętrzach nie zawsze wiążą się jednak z remontem. Czterech na dziesięciu badanych deklaruje, że przynajmniej raz w roku zmienia dekoracje lub wystrój mieszkania, a trzech na dziesięciu dokonuje zmian aranżacyjnych poprzez przemeblowanie pomieszczeń.

Badanie „To my. Polacy o nieruchomościach – II kwartał 2026” zostało zrealizowane w maju przez agencję Inquiry na zlecenie Nieruchomosci-online .pl na reprezentatywnej grupie 1003 dorosłych Polaków.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: nieruchomościbiznesremont mieszkaniatwoje finanse
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