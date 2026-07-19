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Czy mieszkania w Polsce znów mocno podrożeją? Nowy raport pokazuje dwa scenariusze

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 10:18
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Otodom: bazowy scenariusz zakłada stabilizację cen mieszkań w II połowie roku/Shutterstock
Według raportu Otodom najbardziej realny scenariusz dla rynku mieszkaniowego w drugiej połowie 2026 r. przewiduje wzrost cen mieszkań na poziomie około 2-4 proc. w skali roku, czyli zbliżony do prognozowanej inflacji. Na kierunek zmian cen największy wpływ będzie miała struktura popytu i to, kto będzie dominował wśród kupujących.

Jak wskazano w raporcie „Monitor Nastrojów Klientów Nieruchomości”, o kierunku zmian cen przesądzi przede wszystkim struktura popytu. Jeśli rynek zdominują osoby w wieku 30-40 lat kupujące mieszkania na własne potrzeby, deweloperzy będą uzupełniać ofertę tańszymi lokalami z popularnego segmentu.

Kupujący zdecydują o cenach mieszkań. Deweloperzy dostosują ofertę do popytu

W mniej prawdopodobnym wariancie rynek zdominują zamożniejsi kupujący w wieku około 50 lat, zainteresowani mieszkaniami o wyższym standardzie. Wówczas deweloperzy mogliby zwiększyć udział droższych inwestycji w ofercie, co oznaczałoby wzrost cen wyraźnie przekraczający inflację oraz ograniczenie dostępności mieszkań z popularnego segmentu.

Otodom podkreślił, że w obu scenariuszach zakładane jest utrzymanie stabilnej podaży mieszkań. Firmy deweloperskie mają bowiem elastycznie dostosowywać liczbę uruchamianych inwestycji do bieżącego poziomu popytu.

Według raportu, średnia cena ofertowa mieszkań na rynku pierwotnym w siedmiu największych miastach Polski przekroczyła w II kwartale 16 tys. zł za mkw., co oznacza wzrost o 7 proc. rok do roku. Na rynku wtórnym średnia cena wyniosła 15,5 tys. zł za mkw., rosnąc o 3 proc. rdr, czyli w tempie zbliżonym do inflacji.

Eksperci zwracają uwagę, że wzrost średnich cen ofertowych jest obecnie w dużej mierze efektem wprowadzania do sprzedaży nowych, droższych projektów, a nie podnoszenia cen mieszkań już znajdujących się w ofercie.

Polacy obawiają się dalszych podwyżek cen mieszkań, ale popyt pozostaje silny

Z raportu wynika również, że 56 proc. Polaków spodziewa się dalszego wzrostu cen mieszkań. Jednocześnie utrzymywanie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej nie oznacza stabilizacji kosztów kredytów hipotecznych, których oprocentowanie zależy także od sytuacji na rynkach finansowych i czynników geopolitycznych.

Otodom odnotował także pogorszenie postrzegania branży deweloperskiej. Odsetek respondentów uznających zjawisko tzw. patodeweloperki za powszechne wzrósł do rekordowych 72 proc. Udział pozytywnych ocen firm deweloperskich spadł do 14 proc., podczas gdy negatywne oceny wzrosły do 44 proc.

Mimo spadku zaufania do branży nie przekłada się to na wyraźne osłabienie popytu na nowe mieszkania. Według danych Otodom, w czerwcu sprzedaż lokali deweloperskich była o 48 proc. wyższa niż przed rokiem, a około 7 tys. mieszkań pozostawało objętych rezerwacjami.

Badanie Kantar i Otodom pokazuje również, że 49 proc. ankietowanych deklaruje zainteresowanie zakupem mieszkania z rynku wtórnego, tyle samo co rok wcześniej. Zakup lokalu od dewelopera rozważa 18 proc. respondentów, o 3 pkt proc. mniej niż rok temu, natomiast dla 33 proc. badanych rodzaj rynku nie ma znaczenia.

Raport wskazuje także na pogorszenie ocen pośredników nieruchomości. Jedynie 26 proc. badanych uznało usługi agentów za pomocne i warte swojej ceny, co oznacza spadek o 6 pkt proc. w porównaniu z II kwartałem ubiegłego roku. (PAP)

pif/ mrr/

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: ceny mieszkańmieszkaniaceny mieszkań 2026
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