Co się dzieje z gazem? Ceny surowca wzrosły o ponad 10 proc. w tydzień

Ceny gazu

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są po 54,75 euro za MWh, po zwyżce o 0,8 proc. i wzroście wcześniej o 1,7 proc.

Od początku tygodnia gaz zdrożał już o ponad 10 proc.

Kolejny atak USA na Iran

Amerykańskie siły przeprowadziły kolejną serię ataków na cele w Iranie - poinformowało w środę wieczorem czasu wschodnioamerykańskiego Centralne Dowództwo USA (CENTCOM). Była to druga fala amerykańskich uderzeń na Iran tego dnia.

Dowództwo, któremu podlegają amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie, poinformowało w komunikacie, że wieczorna seria ataków na cele irańskie zakończyła się o godz. 21 czasu wschodnioamerykańskiego (o 3 nad ranem w Polsce).

Zaatakowano irańskie centra dowodzenia, stanowiska obrony przeciwlotniczej, zdolności rakietowe i bezzałogowe oraz obiekty nadzoru wybrzeża.

Celem ataków jest ograniczanie zdolności Iranu do stwarzania zagrożenia dla niewinnych marynarzy obsługujących statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormuz.

Wcześniej w środę siły amerykańskie przeprowadziły 90-minutową falę uderzeń na stanowiska obrony wybrzeża oraz wyrzutnie pocisków manewrujących na wyspie Wielki Tunb.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że uderzenia będą kontynuowane do czasu zawarcia porozumienia przez Iran. Ponownie też zagroził atakami na elektrownie i mosty Iranu. Ataki te miałyby rozpocząć się w przyszłym tygodniu.

Konflikt na Bliskim Wschodzie przedłuża się

Przedłużający się konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie grozi dalszymi zakłóceniami globalnych dostaw energii, w tym gazu ziemnego z Zatoki Perskiej. To powoduje, że ceny gazu i innych nośników energii pozostają na wysokich poziomach.

„Nie spodziewamy się powrotu ruchu statków w cieśninie Ormuz do poziomu sprzed wojny, dopóki przewoźnicy będą się zmagać z zagrożeniem z postaci min, rakiet, dronów i opłat za transport przez ten szlak wodny” - piszą w rynkowej nocie analitycy RBC Capital Markets.

Zapasy gazu w Europie

Tymczasem kraje Europy usilnie zabiegają o wypełnianie swoich magazynów gazu.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 52,8 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 68,1 proc. W magazynach znajduje się obecnie 596,59 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 44,7 proc., a średnia 5-letnia to 66,8 proc. We Francji to 51,9 proc. przy średniej 5-letniej na poziomie 67,5 proc.

We Włoszech w magazynach wypełnienie gazem wynosi 71,3 proc., w Austrii 57,7 proc., a w Hiszpanii 72,7 proc. W Holandii zapełnienie magazynów gazem wynosi obecnie 31,2 proc., a średnia 5-letnia na tę porę to 60,3 proc., natomiast Węgrzy mają magazyny gazu wypełnione w 55,3 proc., a Czesi w 54,1 proc.

W Polsce w magazynach gazu jest 28,58 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 77,6 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 79,1 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.