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Oszuści nie odpuszczają. Co trzeci Polak otrzymał podejrzaną wiadomość

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 10:28
Oszuści nie odpuszczają. Co trzeci Polak otrzymał podejrzaną wiadomość
Oszuści nie odpuszczają. Co trzeci Polak otrzymał podejrzaną wiadomość/Shutterstock
Co trzeci Polak przyznaje, że w ciągu ostatniego roku otrzymał podejrzaną wiadomość SMS, e-mail lub telefon, który mógł być próbą podszycia się pod instytucję publiczną. Najnowsze badanie pokazuje, że oszuści coraz częściej wykorzystują zaufanie do urzędów i państwowych organizacji, próbując wyłudzić dane osobowe lub dostęp do pieniędzy.

Polacy masowo dostają podejrzane wiadomości

Co trzeci ankietowany Polak przyznał, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy otrzymał podejrzaną wiadomość lub telefon, które mogły być próbą podszycia się pod instytucję publiczną - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów.

W publikacji podkreślono, że spośród 34 proc. respondentów, którym zdarzyła się taka sytuacja 12 proc. zadeklarowało, że było to raz, a 22 proc. – kilka razy.

Zgodnie z wynikami badania, najczęściej kontakt z podejrzaną wiadomością lub telefonem deklarowały osoby w wieku 18-24 lata – 43 proc. Z kolei w przypadku seniorów powyżej 65. roku życia było to 16 proc. Wysoki odsetek dotyczył też badanych w grupie 35-44 lata – 41 proc.

Te grupy są najczęściej obiektem ataku

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy kontakt z próbą podszycia się pod instytucję publiczną częściej deklarowali mężczyźni – 41 proc. wobec 28 proc. kobiet.

Autorzy badania podkreślili, że różnice pojawiają się także w zakresie wykształcenia - otrzymanie podejrzanej wiadomości lub telefonu od instytucji publicznej najczęściej wskazywali respondenci z dyplomem uczelni wyższej – 40 proc. Wśród absolwentów szkół średnich i policealnych było to 34 proc., a w grupie z wykształceniem podstawowym lub zawodowym – 29 proc.

Ankieta wykazała też, że ponad 2/3 respondentów obawia się, że w przyszłości może paść ofiarą takiego cyberoszustwa. 22 proc. mówiło o tym „zdecydowanie”, a 48 proc., że „raczej” się tego boi.

Badanie „Jak cyberoszuści podszywają się pod instytucje publiczne” zostało zrealizowane przez IMAS International na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów w czerwcu 2026 r. techniką wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1011 Polaków w wieku 18-74 lata.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: oszuścicyberatakiprzestępcy
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