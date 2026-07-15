Polacy masowo dostają podejrzane wiadomości

Co trzeci ankietowany Polak przyznał, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy otrzymał podejrzaną wiadomość lub telefon, które mogły być próbą podszycia się pod instytucję publiczną - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów.

W publikacji podkreślono, że spośród 34 proc. respondentów, którym zdarzyła się taka sytuacja 12 proc. zadeklarowało, że było to raz, a 22 proc. – kilka razy.

Zgodnie z wynikami badania, najczęściej kontakt z podejrzaną wiadomością lub telefonem deklarowały osoby w wieku 18-24 lata – 43 proc. Z kolei w przypadku seniorów powyżej 65. roku życia było to 16 proc. Wysoki odsetek dotyczył też badanych w grupie 35-44 lata – 41 proc.

Te grupy są najczęściej obiektem ataku

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy kontakt z próbą podszycia się pod instytucję publiczną częściej deklarowali mężczyźni – 41 proc. wobec 28 proc. kobiet.

Autorzy badania podkreślili, że różnice pojawiają się także w zakresie wykształcenia - otrzymanie podejrzanej wiadomości lub telefonu od instytucji publicznej najczęściej wskazywali respondenci z dyplomem uczelni wyższej – 40 proc. Wśród absolwentów szkół średnich i policealnych było to 34 proc., a w grupie z wykształceniem podstawowym lub zawodowym – 29 proc.

Ankieta wykazała też, że ponad 2/3 respondentów obawia się, że w przyszłości może paść ofiarą takiego cyberoszustwa. 22 proc. mówiło o tym „zdecydowanie”, a 48 proc., że „raczej” się tego boi.

Badanie „Jak cyberoszuści podszywają się pod instytucje publiczne” zostało zrealizowane przez IMAS International na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów w czerwcu 2026 r. techniką wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1011 Polaków w wieku 18-74 lata.