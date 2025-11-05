Lawinowy wzrost cyberataków na Włochy
W dokumencie zaznaczono, że jeszcze w 2021 roku na Włochy przypadało 3,4 proc. wszystkich cyberataków.
Obecnie najbardziej dotknięty cyberprzestępczością we Włoszech jest sektor rządowo-obronny, w którym doszło do 38 proc. cyberataków w kraju. To wzrost w skali roku o 600 proc.
Sektor rządowo-obronny najbardziej zagrożony
Według ekspertów CLUSIT sabotażowe ataki o podłożu politycznym i społecznym, „prawdopodobnie koordynowane przez rosyjskie struktury rządowe”, stanowią 54 proc. wszystkich ataków hakerskich we Włoszech. Jest ich więcej niż cyberataków mających na celu kradzież danych lub pieniędzy - podkreślono.