Lawinowy wzrost cyberataków na Włochy

W dokumencie zaznaczono, że jeszcze w 2021 roku na Włochy przypadało 3,4 proc. wszystkich cyberataków.

Obecnie najbardziej dotknięty cyberprzestępczością we Włoszech jest sektor rządowo-obronny, w którym doszło do 38 proc. cyberataków w kraju. To wzrost w skali roku o 600 proc.

Sektor rządowo-obronny najbardziej zagrożony

Według ekspertów CLUSIT sabotażowe ataki o podłożu politycznym i społecznym, „prawdopodobnie koordynowane przez rosyjskie struktury rządowe”, stanowią 54 proc. wszystkich ataków hakerskich we Włoszech. Jest ich więcej niż cyberataków mających na celu kradzież danych lub pieniędzy - podkreślono.