Najważniejsze wyzwania na rynku pracy

Jak wskazano w raporcie, za najważniejsze wyzwania na obecnym rynku pracy, 31 proc. przedsiębiorców uznało braki kadrowe i niedobór wykwalifikowanych pracowników, dla 28 proc. jest to duża rotacja i trudności z budowaniem lojalności pracowników, dla 23 proc. rozbieżność pomiędzy oferowanymi wynagrodzeniami a oczekiwaniami rynkowymi, a dla 19 proc. nadążenie za zmianami przepisów prawa pracy.

Mniejsza część firm wskazywała też m.in. na presję na automatyzację i transformację cyfrową, problemy z dostępem do finansowania czy konieczność zarządzania pracą hybrydową i zdalną.

Obciążenia fiskalne i koszty pracy

„2025 rok na rynku pracy to rok pełen sprzeczności – chociaż Polska plasuje się w pierwszej piątce krajów UE z najniższym bezrobociem (5,4 proc.), to nastroje wśród pracodawców nie są optymistyczne” - oceniono w raporcie. Autorzy raportu dodali, że obciążenia ﬁskalne polskich pracodawców z każdym rokiem pochłaniają coraz większą część przychodu ﬁrm. Zwrócili uwagę, że indeks kosztów zatrudnienia GUS w czwartym kwartale 2024 r. wzrósł prawie 14 proc. rok do roku, co oznacza, że w ciągu roku koszty pracy w polskich ﬁrmach zwiększyły się prawie o 1/7.

Brak kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach

Badanych zapytano również, z czego wynikają niedobory kadrowe w ich firmach. Większość, bo 38,8 proc. pracodawców oceniło, że jest to wynik braku kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach. Taką samą odpowiedź wskazało 29,9 proc. pracowników. Większość, bo 48,7 proc. zatrudnionych wskazała jednak, że braki kadrowe to efekt niskiej atrakcyjności oferowanego przez firmę wynagrodzeń w porównaniu z konkurencją (taką odpowiedź wybrało 33,6 proc. pracodawców). Porównywalny odsetek pracodawców (30,4 proc.) i pracowników (29,9 proc.) oceniło z kolei, że braki wynikają z wysokiej rotacji zatrudnionych.

W raporcie zwrócono też uwagę, że 38,2 proc. firm nie planuje inwestycji w automatyzację lub sztuczną inteligencję w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, 24 proc., że tak, aby w perspektywie dalszej niż pół roku, a 23,4 proc. już wdraża takie rozwiązania. Najmniej, bo 14,4 proc. planuje to w ciągu sześciu miesięcy.

Koszty pracy będą rosły nadal, luki kompetencyjne będą się powiększać

„Obserwując nadchodzące zmiany legislacyjne w zakresie uprawnień PIP, które usztywnią rynek pracy czy zobowiązania wynikające z dyrektywy unijnej o równości płac, spodziewamy się kontynuacji tego nastroju w 2026 roku, kiedy koszty pracy będą rosły nadal, luki kompetencyjne będą się powiększać, a trwające inwestycje technologiczne nie przyniosą jeszcze wymiernych i mierzalnych efektów. W praktyce oznacza to, że coraz większego znaczenia nabierają rozwiązania łączące elastyczność z przewidywalnością” - oceniła prezes Trenkwalder Polska Ewelina Glińska-Kołodziej, cytowana w raporcie.

Raport agencji Trenkwalder Polska „Wyzwania Pracodawców. Strategie budowania lojalności pracowników” powstał we współpracy z pracownią badawczą Openfield wśród 500 pracowników i 500 pracodawców z sektora prywatnego, z 29 branż – m.in. sektora budowlanego i nieruchomości, bankowości, finansów, mediów i reklamy, IT i zaawansowanych technologii, przemysłu, handlu, transportu, spedycji, logistyki i usług dla biznesu.