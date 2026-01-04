Obecnie obowiązujący limit w praktyce uniemożliwia skorzystanie z ulgi

O zmianę regulacji apelowała pani Barbara. Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o PIT podstawę obliczenia podatku (z pewnymi zastrzeżeniami) stanowi dochód po odliczeniu m.in. wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Odliczeń tych może dokonać podatnik będący osobą z niepełnosprawnością lub podatnik, na którego utrzymaniu pozostaje osoba z niepełnosprawnością.

Reklama

W myśl ustawy, za takie wydatki uznaje się m.in. wydatki na leki w rozumieniu ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi kosztami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, pod warunkiem że lekarz specjalista stwierdzi konieczność stałego lub czasowego stosowania tych leków przez osobę z niepełnosprawnością.

Według autorki petycji limit w wysokości 100 zł w praktyce uniemożliwia skorzystanie z ulgi

Jak wskazuje Pani Barbara: „Wielokrotnie kupowałam leki za 70 czy 90 zł miesięcznie. Nigdy nie mogę tego odliczyć. Jest wiele leków wspomagających. Chory zażywa też leki niezwiązane bezpośrednio z daną niepełnosprawnością, a będąc na zwolnieniu lekarskim z obniżonym wynagrodzeniem, z trudem sobie radzi. Nie wyobrażam sobie emeryta w takiej sytuacji”.

Wydatki na leki można kumulować, ale tylko po przekroczeniu 100 zł miesięcznie

Oznacza to, że jeżeli osoba z niepełnosprawnością wydaje na leki miesięcznie mniej niż 100 zł, kwota odliczenia wynosi 0 zł. W praktyce zmusza to podatników do „kumulowania” wydatków, np. poprzez zakup leków na zapas, co dla wielu osób może stanowić istotne obciążenie finansowe. Dodatkowo należy pamiętać, że faktyczny zwrot podatku następuje dopiero po rozliczeniu rocznym. Jak wygląda rozliczenie w praktyce, obrazuje poniższy przykład:

Przykład styczeń: wydatek 100 zł – odliczenie 0 zł luty: wydatek 100 zł – odliczenie 0 zł marzec: wydatek 170 zł – odliczenie 70 zł kwiecień: wydatek 120 zł – odliczenie 20 zł maj: wydatek 100 zł – odliczenie 0 zł czerwiec: wydatek 190 zł – odliczenie 90 zł lipiec: wydatek 150 zł – odliczenie 50 zł sierpień: wydatek 100 zł – odliczenie 0 zł wrzesień: wydatek 80 zł – odliczenie 0 zł październik: wydatek 100 zł – odliczenie 0 zł listopad: wydatek 210 zł – odliczenie 110 zł grudzień: wydatek 80 zł – odliczenie 0 zł Suma wydatków: 1500 zł Suma odliczeń: 340 zł

Ulga ma wspierać osoby z niepełnosprawnościami w procesie leczenia

W ocenie Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu, ulga podatkowa przewidziana w ustawie realizuje istotny cel społeczny – wsparcie finansowe osób z niepełnosprawnościami w procesie leczenia. Zniesienie miesięcznego limitu mogloby realnie ograniczyć wysokość wydatków ponoszonych na leki oraz zmniejszyć obciążenia podatkowe tej grupy podatników.

Osoby z niepełnosprawnościami uzyskałyby możliwość odliczenia faktycznie poniesionych kosztów, o ile (zgodnie z zaleceniami lekarza specjalisty) powinny stosować określone leki stale lub czasowo. W efekcie mogłyby odliczać wydatki niezależnie od ich miesięcznej wysokości. Z tych względów sejmowa Komisja do Spraw Petycji zdecydowała o uchwaleniu dezyderatu w tej sprawie.

Posłowie przyjęli dezyderat. Będzie zmiana limitu w uldze dla niepełnosprawnych?

Podczas posiedzenia komisji przeciwko zniesieniu limitu argumentowało Ministerstwo Finansów:

„Bronię tego miesięcznego dolnego limitu, ponieważ uwzględnia on fakt, że osoba z niepełnosprawnością nie ponosi pełnych kosztów leków. W znacznej mierze są one refundowane, a osoby z niepełnosprawnościami korzystają z wysokiego poziomu refundacji, należąc do specjalnej grupy”.

Iwona Molenda-Detyna, naczelnik wydziału w Departamencie Podatków Dochodowych, podkreślała również, że przepis dotyczy wszystkich leków przepisanych przez lekarza, nie tylko tych bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością – co oznacza, że możliwe jest odliczenie także wydatków np. na leki stosowane przy grypie.

Ostatecznie przewodniczący komisji Rafał Bochenek (PiS) zdecydował o skierowaniu dezyderatu do premiera, z prośbą o uzyskanie skoordynowanego stanowiska właściwych resortów. Sprawa dotyczy przede wszystkim Ministerstwa Zdrowia, ale także Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie było głosów przeciwnych.

Co dezyderat oznacza w praktyce?

Zgodnie z regulaminem Sejmu, dezyderat zawiera postulaty komisji w określonych sprawach i może być skierowany m.in. do Rady Ministrów lub jej poszczególnych członków. Organ, do którego został skierowany, ma obowiązek ustosunkować się do niego i pisemnie poinformować Marszałka Sejmu o zajętym stanowisku w terminie 30 dni od jego otrzymania (chyba że termin ten zostanie przedłużony).

Uchwalenie dezyderatu nie oznacza jeszcze zmiany prawa. Jest jednak formalnym sygnałem i wyraźnym głosem obywateli, wskazującym na potrzebę podjęcia prac legislacyjnych i korekty obowiązujących przepisów. Będziemy informować o dalszym przebiegu sprawy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2025 poz. 163)

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. 2022 poz. 990 zez zm.)