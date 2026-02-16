Ulga na dziecko w PIT – kto może z niej skorzystać?

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać rodzice oraz osoby faktycznie wychowujące dzieci, w tym opiekunowie prawni i rodziny zastępcze. Warunkiem jest uzyskiwanie dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. Z ulgi nie skorzystają zatem osoby rozliczające się wyłącznie podatkiem liniowym, ryczałtem albo kartą podatkową.

Możliwość skorzystania z ulgi uzależniona jest od wysokości dochodów. Ustawodawca przewidział następujące limity:

112 000 zł – dla małżonków oraz osób samotnie wychowujących dziecko,

56 000 zł – dla osób niepozostających w związku małżeńskim.

Powyższych limitów nie stosuje się, jeżeli ulga przysługuje na:

dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub pobierające rentę socjalną,

dwoje lub więcej dzieci – bez względu na wysokość dochodów rodziców.

Ulga przysługuje zarówno na dzieci małoletnie, jak i na dzieci pełnoletnie – pod warunkiem, że uczą się lub pobierają określone świadczenia i nie przekroczyły ustawowego limitu własnych dochodów. W 2025 r. limit ten odpowiada 12-krotności renty socjalnej, czyli 22 546,92 zł.

Ulga na dziecko PIT – ile można odliczyć?

Ulga "prorodzinna" pomniejsza bezpośrednio kwotę podatku. Jej wysokość zależy od liczby dzieci i wynosi rocznie:

1 112,04 zł na pierwsze dziecko,

1 112,04 zł na drugie dziecko,

2 000,04 zł na trzecie dziecko,

2 700,00 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Przykład Przykładowo, rodzina wychowująca troje dzieci może odliczyć 4 224,12 zł.

Aby skorzystać z ulgi, do zeznania PIT-37 lub PIT-36 należy dołączyć załącznik PIT/O. (do pobrania tutaj)

Ulga dla rodzin 4+PIT – na czym polega?

Ulga dla rodzin 4+ przysługuje rodzicom i opiekunom wychowującym co najmniej czworo dzieci. Mogą z niej korzystać zarówno małżonkowie, jak i samotni rodzice czy osoby pozostające w związkach nieformalnych. Co istotne, warunek posiadania czworga dzieci nie musi być spełniony przez cały rok. Wystarczy, że w danym roku podatkowym był spełniony choćby przez jeden dzień – na przykład w sytuacji, gdy czwarte dziecko urodziło się w grudniu.

Ulga polega na zwolnieniu z podatku określonych przychodów, m.in. z pracy, umów zlecenia, zasiłku macierzyńskiego oraz działalności gospodarczej, niezależnie od formy opodatkowania.

Ulga dla rodzin 4+ – jaki jest limit zwolnienia?

Zwolnieniu z podatku podlegają przychody do wysokości 85 528 zł rocznie. Limit ten przysługuje oddzielnie każdemu z rodziców lub opiekunów, ale jest wspólny dla kilku ulg (m.in. ulgi dla młodych, na powrót czy dla pracujących seniorów).

Ważne Ulga dla rodzin 4+ nie wyklucza jednoczesnego korzystania z ulgi na dziecko.

Przychody objęte zwolnieniem wykazuje się w zeznaniu rocznym w części dotyczacej przychodów zwolnionych z podatku, a do formularza należy dołączyć PIT/O z danymi dzieci.

Którą rubrykę należy wypełnić?

część D zeznania PIT-37,

część D zeznania PIT-36,

część D zeznania PIT-36L,

część C zeznania PIT-28.

Zeznanie składa się w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2025 poz. 163)

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2025 poz. 843)