Stanowisko pracy pracownika

Należy pamiętać, że pracownik sam sobie organizuje miejsce pracy zdalnej zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z tym przed dopuszczeniem do pracy zdalnej pracownik powinien posiadać:

- aktualne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

- potwierdzenia zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie pracy zdalnej oraz z oceną ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej,

a także złożyć oświadczenia, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez niego oraz uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym, że zorganizował swoje stanowisko pracy zgodnie z tymi warunkami.

Zakres kontroli świadczenia pracy zdalnej

Pracodawca może skontrolować pracę zdalną pracownika pod kątem:

- jej wykonywania,

- w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- przestrzegania wymogów w zakresie ochrony danych osobowych.

Ochrona prywatności pracownika

Kontrola pracy zdalnej powinna być przeprowadzona w porozumieniu z pracownikiem, w miejscu wykonywania pracy zdalnej w godzinach pracy pracownika. Jej rodzaj powinien być dostosowana do miejsca wykonywania pracy i jej rodzaju.

Kontrola taka może mieć charakter w zależności od decyzji pracodawcy:

- bezpośredni – w miejscu wykonywania pracy zdalnej,

- on-line – poprzez łączenie audiovideo za pomocą telefonu komórkowego albo laptopa z połączeniem internetowym.

Dodatkowo należy tak prowadzić kontrolę-niezależnie od jej charakteru-aby nie naruszać prywatności pracownika oraz osób z nim zamieszkujących ani też utrudniać korzystanie z pomieszczeń.

Co może zrobić pracodawca po przeprowadzonej kontroli

W przypadku jeśli nie stwierdzono uchybień w wykonywaniu pracy zdalnej należy sporządzić jedynie notatkę z przeprowadzonej kontroli. Natomiast w sytuacji gdy po przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy albo wymogów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przeprowadzający w imieniu pracodawcy kontrolę zobowiązany jest sporządzić szczegółowy protokół w którym zostaną opisane wszelkie nieprawidłowości stwierdzone w trakcie dokonywanych czynności kontrolnych. Pracodawca w oparciu o treść protokołu może postąpić dwojako albo cofną zgodę na wykonywanie pracy zdalnej albo zobowiązać pracownika do usunięcie uchybień.