Resort finansów odwołuje przetarg zamiany obligacji

"W związku z podwyższoną zmiennością na krajowym rynku SPW po konsultacji z uczestnikami rynku (DSPW) MF zdecydowało, że przetarg zamiany obligacji planowany na 11/03 nie zostanie zorganizowany” – powiedział w komentarzu nadesłanym PAP dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów Karol Czarnecki.

W środę, 11 marca, MF planowało przetarg obligacji. W informacji o przetargu, podanej na stronach resortu, nie ma informacji o rodzaju papierów, które resort chciał wymienić.

„Konsekwentnie budowany bufor płynnych środków w dyspozycji MF przekraczający 160 mld zł umożliwia podejmowanie działań adekwatnych do sytuacji rynkowej. Będziemy w dalszym ciągu monitorować zachowanie rynku SPW, tak aby proces finansowania potrzeb pożyczkowych w drodze emisji obligacji przebiegał efektywnie” – powiedział także Karol Czarnecki.

Wzrost rentowności obligacji podnosi koszt finansowania długu

Od wybuchu wojny w Iranie wzrosła rentowność polskich obligacji. Na koniec lutego br. rentowność polskich obligacji 10-letnich wynosiła ok. 4,93 proc., tymczasem w poniedziałek było to już nieco ponad 5,72 proc.