Nowe świadczenie to odpowiedź na skokowy wzrost kosztów ogrzewania. Dodatek energetyczny 2025 będzie formą dopłaty do rachunków za ciepło systemowe – czyli ogrzewanie dostarczane przez lokalne ciepłownie i elektrociepłownie. Program obejmie zarówno mieszkańców dużych miast, jak i mniejszych miejscowości czy osiedli jednorodzinnych podłączonych do sieci.

Dlaczego rząd wprowadza bon ciepłowniczy?

Trzeba wiedzieć, że w wielu ciepłowniach rachunki przekroczyły 200 zł za gigadżul, a w niektórych sięgnęły nawet 230 zł. Działające wcześniej mechanizmy tj. rekompensaty dla ciepłowni i zamrożenie stawek, zostały wycofane. Oznacza to wzrost kosztów ogrzewania o kilkanaście procent. Najmocniej odczuwają to gospodarstwa domowe o niskich i średnich dochodach, dlatego rząd zapowiada nowy bon ciepłowniczy, który ma złagodzić te podwyżki i odciążyć domowe budżety.

Świadczenie będzie przysługiwać gospodarstwom korzystającym z ciepła systemowego, jeśli spełnią określone warunki:

Cena ciepła – musi wynosić co najmniej 170 zł za gigadżul,

Dochód gospodarstwa – nie może przekroczyć:

3 272,69 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym,

miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym, 2 454,52 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Jeśli dochód zostanie przekroczony, nadal można ubiegać się o dodatek – działa tu zasada „złotówka za złotówkę”. W praktyce oznacza to, że wysokość świadczenia będzie odpowiednio pomniejszona.

Ile wyniesie bon ciepłowniczy 2025?

Dopłaty mają obejmować drugą połowę 2025 roku oraz cały rok 2026. Kwota wsparcia zależy od ceny ciepła w danej miejscowości:

Za drugą połowę 2025 roku:

500 zł rocznie – gdy cena wynosi od 170 do 200 zł/GJ,

– gdy cena wynosi od 170 do 200 zł/GJ, 1 000 zł rocznie – gdy cena wynosi od 200 do 230 zł/GJ,

– gdy cena wynosi od 200 do 230 zł/GJ, 1 750 zł rocznie – gdy cena przekracza 230 zł/GJ.

W 2026 roku:

1 000 zł rocznie – gdy cena wynosi od 170 do 200 zł/GJ,

– gdy cena wynosi od 170 do 200 zł/GJ, 2 000 zł rocznie – gdy cena wynosi od 200 do 230 zł/GJ,

– gdy cena wynosi od 200 do 230 zł/GJ, 3 500 zł rocznie – gdy cena przekracza 230 zł/GJ.

Rząd szacuje, że program będzie kosztował ok. 900 mln zł w ciągu 18 miesięcy.

Kiedy złożyć wniosek o bon ciepłowniczy 2025?

Wnioski o bon ciepłowniczy można już składać:

za okres od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2025 - od 3 listopada 2025 roku do 15 grudnia 2025.

za okres od 1 stycznia 2026 do 31 grudnia 2026 -od 1 lipca 2026 roku do 31 sierpnia 2026.

Wnioski o dopłatę będzie można składać:

w urzędzie gminy lub miasta,

online – za pośrednictwem platformy ePUAP.

Do wniosku trzeba dołączyć:

fakturę z ciepłowni potwierdzającą cenę powyżej 170 zł/GJ,

dokumenty potwierdzające dochód (np. PIT, zaświadczenie z KRUS).

Dla rolników przewidziano uproszczoną procedurę. Ministerstwo planuje wprowadzić specjalny kalkulator, który ułatwi rozliczenie dochodu ryczałtowego.