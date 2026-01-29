Bon ciepłowniczy 2026 – kto może liczyć na dopłaty?

To projekt już obowiązujący od grudnia 2025 roku. Obejmie gospodarstwa korzystające z ciepła systemowego, czyli z miejskich sieci ciepłowniczych (bloki, wspólnoty).

Reklama

Kryteria dochodowe:

gospodarstwo jednoosobowe – dochód do ok. 3272,69 zł netto miesięcznie ,

, gospodarstwo wieloosobowe – do ok. 2454,52 zł netto na osobę.

Zasada „złotówka za złotówkę” – nawet po przekroczeniu progu dopłata będzie przysługiwać, ale w niższej kwocie.

Wysokość bonu:

II połowa 2025 – od 500 do 1750 zł,

cały 2026 – od 1000 do 3500 zł.

Wnioski można składać:

za okres 1 lipca do 31 grudnia 2025 wnioski trzeba było złożyć między 3 listopada a 15 grudnia 2025 ,

, za rok 2026 – wnioski trzeba złożyć między 1 lipca a 31 sierpnia 2026.

Ile wyniesie bon ciepłowniczy 2026?

Wysokość bonu zależy od ceny ciepła w danej miejscowości – im wyższa cena za gigadżul, tym większa dopłata.

Za drugą połowę 2025 roku:

500 zł – przy cenie 170–200 zł/GJ,

1000 zł – przy cenie 200–230 zł/GJ,

1750 zł – przy cenie powyżej 230 zł/GJ.

Za cały rok 2026:

1000 zł – przy cenie 170–200 zł/GJ,

2000 zł – przy cenie 200–230 zł/GJ,

3500 zł – przy cenie powyżej 230 zł/GJ.

Łącznie w ciągu dwóch lat można więc otrzymać nawet 5250 zł dopłaty. Bon ciepłowniczy będzie wypłacany za drugą połowę 2025 roku i za cały rok 2026. Wypłaty świadczeń za drugą połowę 2025 miałaby nastąpić w I kwartale 2026, a za rok 2026 - w III kwartale 2026.

Rząd szacuje, że koszt programu wyniesie 900 mln zł w ciągu 18 miesięcy.

Czym jest planowane świadczenie energetyczne?

To świadczenie, które jeszcze nie obowiązuje. Ma to być jednorazowe wsparcie finansowe skierowane do gospodarstw domowych o niższych dochodach. Świadczenie ma na celu częściowe złagodzenie skutków wzrostu cen energii elektrycznej. Na czym ma polegać świadczenie energetyczne?

Wysokość dopłaty ma wynosić do 1200 zł rocznie .

. Wypłata będzie realizowana raz na kwartał, co oznacza około 300 zł co trzy miesiące .

. Start programu przewidywany jest dopiero w kolejnych latach - obecnie mówi się o 2027 roku.

Dla kogo ma być świadczenie energetyczne? Kryteria przyznania świadczenia

Rządowy projekt jasno określa, kto będzie mógł skorzystać z nowego wsparcia. Pod uwagę będą brane trzy główne kryteria:

Dochód nie może przekroczyć 2525 zł brutto miesięcznie na osobę.

miesięcznie na osobę. Świadczenie kierowane jest do kobiet od 60. roku życia i mężczyzn od 65. roku życia.

Bon przysługuje osobom mieszkającym w budynkach z indywidualnym źródłem ciepła opartym na paliwach kopalnych (węgiel, olej opałowy).

Dlaczego rząd chce wprowadzić świadczenie energetyczne w 2027 roku?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje to rozwiązanie jako reakcję na planowane zmiany w prawie unijnym. Nowy system handlu emisjami CO2 (ETS2) obejmie gospodarstwa domowe i podniesie koszty energii. Choć Polska zabiega o odroczenie wejścia w życie tych przepisów, rząd opracowuje plan wsparcia dla obywateli. Minister Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała, że świadczenie energetyczne ma być wypłacany również w kolejnych latach.

Od kiedy świadczenie energetyczne?

Start wypłat planowanego świadczenia energetycznego planowany jest na 2027 rok. Rząd przewiduje, że program będzie obowiązywał przez pięć lat.

Za realizację wypłat będzie odpowiedzialny Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). To tam seniorzy będą składać wnioski o przyznanie świadczenia. ZUS będzie także prowadził weryfikację dochodów oraz kontrolował prawidłowość wypłat.

Jaki jest cel świadczenie energetycznego i bonu ciepłowniczego 2026?

Głównym założeniem, zarówno świadczenie energetycznego, jak i ciepłowniczego jest ochrona najstarszych i najuboższych gospodarstw domowych przed skutkami rosnących rachunków za energię. Rząd chce w ten sposób uniknąć sytuacji, w której gospodarstwa domowe nie będą w stanie płacić za prąd czy ogrzewanie i grozić im będzie odłączenie od dostaw.

Czy można złożyć wniosek o świadczenie energetyczne i o bon ciepłowniczy w 2026?

Wnioski o świadczenie energetyczne będzie można składać dopiero po oficjalnym starcie programu, czyli dopiero w 2027 roku.

Wnioski o bon ciepłowniczy można składać:

za rok 2026 – między 1 lipca a 31 sierpnia 2026.