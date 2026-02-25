rozwiń >

Czym jest świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające to stosunkowo nowe rozwiązanie w systemie pomocy skierowane do osób z niepełnosprawnościami. Jego zasady różnią się od tradycyjnego świadczenia pielęgnacyjnego. Środki są przekazywane bezpośrednio osobie z niepełnosprawnością, a nie jej opiekunowi, a wysokość wsparcia uzależniona jest od stopnia potrzeby pomocy. Określa się go w punktach (od 70 do 100), które przyznaje Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności podczas wywiadu funkcjonalnego. Im wyższa liczba punktów, tym wyższa kwota świadczenia.

Komu przysługuje świadczenie wspierające w 2026 roku?

Świadczenie wspierające jest wypłacane od 2024 roku i było wdrażany stopniowo. W 2024 roku objął osoby, które uzyskały od 87 do 100 punktów w ocenie WZON, natomiast w 2025 roku rozszerzono go na osoby z wynikiem 78–86 punktów. Od 1 stycznia 2026 roku świadczenie jest dostępne w pełnym zakresie – przysługuje wszystkim dorosłym, którzy otrzymali co najmniej 70 punktów, bez dodatkowych kryteriów ograniczających.

Aby otrzymać świadczenie, należy jednocześnie spełnić trzy warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • mieszkać na terenie Polski,
  • posiadać ostateczną decyzję WZON potwierdzającą poziom potrzeby wsparcia wynoszący minimum 70 punktów.

Jakie choroby uprawniają do otrzymania świadczenia wspierającego w 2026 roku?

Prawo do świadczenia wspierającego zależy nie tyle od samej diagnozy, ile od rzeczywistego wpływu choroby na codzienne funkcjonowanie i poziom samodzielności. Do najczęstszych grup schorzeń kwalifikujących do uzyskania odpowiedniej liczby punktów w ocenie WZON należą:

  • Choroby neurologiczne i układu ruchu, m.in.:
  • stwardnienie rozsiane (SM),
  • choroba Parkinsona,
  • ciężka padaczka,
  • stany poudarowe z niedowładami,
  • dystrofie i zaniki mięśni,
  • uszkodzenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego.
  • Choroby psychiczne i zaburzenia rozwojowe, takie jak:
  • schizofrenia,
  • choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD),
  • depresja lekooporna,
  • zaburzenia lękowe i obsesyjno-kompulsyjne,
  • autyzm i spektrum autyzmu (ASD).
  • Choroby narządów wewnętrznych, w tym:
  • niewydolność serca (III–IV stopnia NYHA),
  • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP),
  • niewydolność nerek wymagająca dializ,
  • zaawansowane choroby wątroby i przewodu pokarmowego,
  • choroby reumatyczne z istotnym ograniczeniem ruchu (np. RZS, ZZSK).
  • Choroby nowotworowe, zwłaszcza:
  • w trakcie chemioterapii, radioterapii lub immunoterapii,
  • po operacjach z trwałymi powikłaniami,
  • z przerzutami lub wysokim ryzykiem nawrotu.
  • Choroby metaboliczne, genetyczne i rzadkie, np.:
  • cukrzyca z powikłaniami,
  • ciężkie choroby tarczycy i nadnerczy,
  • mukowiscydoza,
  • dystrofie mięśniowe,
  • wrodzone wady metaboliczne.
  • Zaawansowane choroby zwyrodnieniowe i przewlekły ból, m.in.:
  • choroba zwyrodnieniowa stawów,
  • dyskopatia,
  • fibromialgia,
  • przewlekły zespół bólu (CPS).
Zasiłek pielęgnacyjny dla cukrzyków 2026. Co trzeba zrobić, żeby go dostać?
Zasiłek pielęgnacyjny dla cukrzyków 2026. Co trzeba zrobić, żeby go dostać?

Zobacz również

Świadczenie wspierające dla cukrzyków

W przypadku osób chorujących na cukrzycę o możliwości uzyskania świadczenia wspierającego nie decyduje sama diagnoza, lecz stopień, w jakim choroba ogranicza codzienne życie. Kluczowe znaczenie mają przede wszystkim powikłania, takie jak neuropatia, retinopatia czy niewydolność nerek, a także konieczność stałej pomocy ze strony innych osób. Istotne są również trudności w samodzielnym poruszaniu się czy wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego. Osoba z dobrze wyrównaną cukrzycą, bez poważnych następstw choroby, zazwyczaj nie otrzyma wysokiej liczby punktów w ocenie potrzeby wsparcia (chyba że współistnieją inne schorzenia). Z kolei pacjent z zaawansowanymi powikłaniami i znaczną niesamodzielnością może spełnić kryteria wymagane do przyznania świadczenia.

Jak uzyskać świadczenie wspierające w 2026 roku?

Procedura przyznania świadczenia wspierającego przebiega dwuetapowo i wymaga zachowania właściwej kolejności działań, aby nie stracić prawa do wyrównania. Oto najważniejsze kroki:

  • Krok 1 – wniosek do WZON

Najpierw należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) właściwego dla miejsca zamieszkania. Zespół przeprowadza ocenę poziomu potrzeby wsparcia na podstawie kwestionariusza samooceny oraz wywiadu. Decyzja staje się prawomocna po 14 dniach od jej doręczenia, o ile nie zostanie złożone odwołanie.

  • Krok 2 – wniosek do ZUS

Po uprawomocnieniu decyzji WZON należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia do ZUS. Można to zrobić wyłącznie elektronicznie – przez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Wniosek może złożyć także pełnomocnik albo opiekun prawny.

Od momentu uprawomocnienia decyzji WZON są 3 miesiące na złożenie wniosku do ZUS. Jeśli termin zostanie dotrzymany, świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od daty wydania decyzji. Po jego przekroczeniu pieniądze przysługują dopiero od miesiąca złożenia wniosku – bez możliwości uzyskania zaległych środków za wcześniejszy okres.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 roku?

Wysokość świadczenia wspierającego ustala się jako określony procent renty socjalnej. Przepisy przewidują sześć przedziałów – od 40% renty socjalnej dla osób, które uzyskały 70–74 pkt w ocenie potrzeby wsparcia, aż do 220% dla osób z najwyższą punktacją, czyli 95–100 pkt. Stawki te podlegają corocznej waloryzacji razem z rentą socjalną. Od 1 marca 2026 r. renta socjalna wyniesie 1978,49 zł. W związku z tym wysokość świadczenia wspierającego sięgnie:

Potrzeba wsparcia (punkty) Procent renty socjalnej Kwota od 1 marca 2026 r.
95–100 220% 4353 zł
90–94 180% 3562 zł
85–89 120% 2375 zł
80–84 80% 1583 zł
75–79 60% 1188 zł
70–74 40% 792 zł