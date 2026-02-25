Czym jest świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające to stosunkowo nowe rozwiązanie w systemie pomocy skierowane do osób z niepełnosprawnościami. Jego zasady różnią się od tradycyjnego świadczenia pielęgnacyjnego. Środki są przekazywane bezpośrednio osobie z niepełnosprawnością, a nie jej opiekunowi, a wysokość wsparcia uzależniona jest od stopnia potrzeby pomocy. Określa się go w punktach (od 70 do 100), które przyznaje Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności podczas wywiadu funkcjonalnego. Im wyższa liczba punktów, tym wyższa kwota świadczenia.

Komu przysługuje świadczenie wspierające w 2026 roku?

Świadczenie wspierające jest wypłacane od 2024 roku i było wdrażany stopniowo. W 2024 roku objął osoby, które uzyskały od 87 do 100 punktów w ocenie WZON, natomiast w 2025 roku rozszerzono go na osoby z wynikiem 78–86 punktów. Od 1 stycznia 2026 roku świadczenie jest dostępne w pełnym zakresie – przysługuje wszystkim dorosłym, którzy otrzymali co najmniej 70 punktów, bez dodatkowych kryteriów ograniczających.

Aby otrzymać świadczenie, należy jednocześnie spełnić trzy warunki:

mieć ukończone 18 lat,

mieszkać na terenie Polski,

posiadać ostateczną decyzję WZON potwierdzającą poziom potrzeby wsparcia wynoszący minimum 70 punktów.

Jakie choroby uprawniają do otrzymania świadczenia wspierającego w 2026 roku?

Prawo do świadczenia wspierającego zależy nie tyle od samej diagnozy, ile od rzeczywistego wpływu choroby na codzienne funkcjonowanie i poziom samodzielności. Do najczęstszych grup schorzeń kwalifikujących do uzyskania odpowiedniej liczby punktów w ocenie WZON należą:

Choroby neurologiczne i układu ruchu, m.in.:

stwardnienie rozsiane (SM),

choroba Parkinsona,

ciężka padaczka,

stany poudarowe z niedowładami,

dystrofie i zaniki mięśni,

uszkodzenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego.

Choroby psychiczne i zaburzenia rozwojowe, takie jak:

schizofrenia,

choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD),

depresja lekooporna,

zaburzenia lękowe i obsesyjno-kompulsyjne,

autyzm i spektrum autyzmu (ASD).

Choroby narządów wewnętrznych, w tym:

niewydolność serca (III–IV stopnia NYHA),

przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP),

niewydolność nerek wymagająca dializ,

zaawansowane choroby wątroby i przewodu pokarmowego,

choroby reumatyczne z istotnym ograniczeniem ruchu (np. RZS, ZZSK).

Choroby nowotworowe, zwłaszcza:

w trakcie chemioterapii, radioterapii lub immunoterapii,

po operacjach z trwałymi powikłaniami,

z przerzutami lub wysokim ryzykiem nawrotu.

Choroby metaboliczne, genetyczne i rzadkie, np.:

cukrzyca z powikłaniami,

ciężkie choroby tarczycy i nadnerczy,

mukowiscydoza,

dystrofie mięśniowe,

wrodzone wady metaboliczne.

Zaawansowane choroby zwyrodnieniowe i przewlekły ból, m.in.:

choroba zwyrodnieniowa stawów,

dyskopatia,

fibromialgia,

przewlekły zespół bólu (CPS).

Świadczenie wspierające dla cukrzyków

W przypadku osób chorujących na cukrzycę o możliwości uzyskania świadczenia wspierającego nie decyduje sama diagnoza, lecz stopień, w jakim choroba ogranicza codzienne życie. Kluczowe znaczenie mają przede wszystkim powikłania, takie jak neuropatia, retinopatia czy niewydolność nerek, a także konieczność stałej pomocy ze strony innych osób. Istotne są również trudności w samodzielnym poruszaniu się czy wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego. Osoba z dobrze wyrównaną cukrzycą, bez poważnych następstw choroby, zazwyczaj nie otrzyma wysokiej liczby punktów w ocenie potrzeby wsparcia (chyba że współistnieją inne schorzenia). Z kolei pacjent z zaawansowanymi powikłaniami i znaczną niesamodzielnością może spełnić kryteria wymagane do przyznania świadczenia.

Jak uzyskać świadczenie wspierające w 2026 roku?

Procedura przyznania świadczenia wspierającego przebiega dwuetapowo i wymaga zachowania właściwej kolejności działań, aby nie stracić prawa do wyrównania. Oto najważniejsze kroki:

Krok 1 – wniosek do WZON

Najpierw należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) właściwego dla miejsca zamieszkania. Zespół przeprowadza ocenę poziomu potrzeby wsparcia na podstawie kwestionariusza samooceny oraz wywiadu. Decyzja staje się prawomocna po 14 dniach od jej doręczenia, o ile nie zostanie złożone odwołanie.

Krok 2 – wniosek do ZUS

Po uprawomocnieniu decyzji WZON należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia do ZUS. Można to zrobić wyłącznie elektronicznie – przez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Wniosek może złożyć także pełnomocnik albo opiekun prawny.

Od momentu uprawomocnienia decyzji WZON są 3 miesiące na złożenie wniosku do ZUS. Jeśli termin zostanie dotrzymany, świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od daty wydania decyzji. Po jego przekroczeniu pieniądze przysługują dopiero od miesiąca złożenia wniosku – bez możliwości uzyskania zaległych środków za wcześniejszy okres.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 roku?

Wysokość świadczenia wspierającego ustala się jako określony procent renty socjalnej. Przepisy przewidują sześć przedziałów – od 40% renty socjalnej dla osób, które uzyskały 70–74 pkt w ocenie potrzeby wsparcia, aż do 220% dla osób z najwyższą punktacją, czyli 95–100 pkt. Stawki te podlegają corocznej waloryzacji razem z rentą socjalną. Od 1 marca 2026 r. renta socjalna wyniesie 1978,49 zł. W związku z tym wysokość świadczenia wspierającego sięgnie: