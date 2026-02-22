Obecnie do większości lekarzy specjalistów obowiązują skierowania wystawiane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. To niestety sprawia, że część z nich w trakcie wizyt jedynie wystawia e-skierowania, co wydłuża kolejkę pacjentów chorych przewlekle i potrzebującym doraźnej porady lekarskiej.

Reklama

Pacjent, który chce dostać się na wizytę do lekarza specjalisty, musi wcześniej odbyć wizytę u lekarza POZ. Jednak nie każdy.

Kto nie potrzebuje skierowania do lekarza?

Znalezienie się na tej uprzywilejowanej liście nie jest oczywiście żadnym zaszczytem, bo w wielu przypadkach wiąże się z określonymi schorzeniami lub bolesną przeszłością. Bez skierowania do poradni specjalistycznej mogą się zapisać:

chorujący na gruźlicę,

osoby zakażone wirusem HIV,

inwalidzi wojenni lub wojskowi, kombatanci lub osoby represjonowane, żołnierze zastępczej służby wojskowej, działacze i byli działacze opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowane z powodów politycznych lub osoby deportowane do pracy przymusowej,

cywilne niewidome ofiary działań wojennych,

uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska (w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa),

weterani (w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa),

osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych (w zakresie lecznictwa odwykowego),

osoby współuzależnione: mieszkające lub gospodarujące wspólnie z osobą uzależnioną lub gdy ich stan psychiczny powstał na skutek związku emocjonalnego z osobą uzależnioną (w zakresie leczenia współuzależnienia),

osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

z orzeczeniem o niepełnosprawności i wskazaniami (także niezdolne do samodzielnej egzystencji).

Do tych lekarzy w 2026 roku nie potrzeba skierowania

Od września 2025 roku wydłużyła się lista specjalistów, do których można już umówić się bez skierowania. Oprócz:

psychiatry,

ginekologa i położnika,

onkologa,

wenerologa,

dentysty,

bez skierowania udamy się już także do:

lekarza medycyny sportowej,

optometrysty,

psychologa.

Przykład Każdy, kto chce zarejestrować się bezpośrednio do w/w specjalistów nie potrzebuje już skierowania od lekarza rodzinnego. Nie obowiązuje tutaj też rejonizacja, wystarczy wybrać placówkę mającą kontrakt z NFZ.

Trwają również prace zmierzające do poszerzenia listy osób uprzywilejowanych do wizyt u lekarzy poza kolejnością. Nie oznacza to ominięcia skierowań do lekarzy specjalistów, za to ma realnie skrócić czas oczekiwania na wizytę, ponieważ zgodnie z założeniem osoba z listy uprzywilejowanych pacjentów ma trafić do specjalisty w ciągu 7 dni. Bardzo możliwe, że wkrótce ta lista osób zostanie rozszerzona o dzieci przysposobione i rodziny mundurowych.