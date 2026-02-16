W 2026 roku osoby zmagające się z określonymi chorobami przewlekłymi mogą liczyć na finansowe wsparcie. Miesięcznie można uzyskać 215,84 zł, to zasiłek, który wypłacany jest niezależnie od dochodu.

Czy jednak zasiłek pielęgnacyjny otrzyma każdy z nadciśnieniem? Nie, choć to powszechny problem zdrowotny Polaków, który jest częstą przyczyną poważnych chorób. W określonych przypadkach ponad 200 zł miesięcznie może jednak uzyskać osoba z nadciśnieniem.

215 zł co miesiąc dla chorych na nadciśnienie

Osoby, które z racji swojego stanu zdrowia wymagają opieki i codziennej pomocy ze strony innych, mogą uzyskać zasiłek pielęgnacyjny. To świadczenie wynosi dokładnie 215,84 zł i jego kwota nie zmieniła się od 2019 roku. Choć nie jest szczególnie wysokie, może być wsparciem finansowym dla osób, które są zmuszone korzystać z pomocy świadczonej przez innych.

By uzyskać zasiłek pielęgnacyjny nie wystarczy leczyć się na nadciśnienie. Choć to istotny problem zdrowotny, świadczenie to nie przysługuje z uwagi na samo nadciśnienie, by go pobierać potrzebne jest uzyskanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenia o niepełnosprawności. Dopiero gdy nadciśnienie tętnicze jest jednym z szeregu problemów zdrowotnych, który prowadzi do zagrażających życiu i zdrowiu powikłań i istotnie wpływa na stan chorego, można ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny z tego tytułu. Zasiłek pielęgnacyjny wypłaca MOPS lub GOPS.

Ta grupa osób z nadciśnieniem dostanie zasiłek pielęgnacyjny bez orzeczenia

Po 75. roku życia zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 215 zł miesięcznie należy się wszystkim, nie tylko osobom z nadciśnieniem. Jeśli jednak senior ma nadciśnienie, nie musi już legitymować się żadnym z powyższych orzeczeń. Zasiłek pielęgnacyjny może zostać mu przyznany z racji samego kryterium wiekowego, o ile tylko nie pobiera dodatku pielęgnacyjnego. Z reguły to drugie świadczenie jest preferowane, ponieważ jego kwota jest wyższa.

Ważne Zasiłek pielęgnacyjny to nie to samo co dodatek pielęgnacyjny, jednak oba te świadczenia należą się niezależnie od stanu zdrowia po 75. roku życia. Co jednak ważne, nie można ich łączyć: jednocześnie pobierać można tylko jedno z tych dwóch świadczeń.

Kto w 2026 roku nie dostanie zasiłku pielęgnacyjnego?

Nie wszyscy, którzy spełniają kryteria (wiekowe lub zdrowotne) otrzymają w 2026 roku zasiłek pielęgnacyjny. Zasiłku pielęgnacyjnego nie otrzyma: