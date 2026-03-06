Ceny paliw 5 marca

Z komunikatu Refleksu wynika, że 5 marca średnia cena za litr benzyny bezołowiowej 95 wyniosła 6,25 zł, czyli o o 52 gr. drożej niż przed tygodniem, a benzyny bezołowiowej 98 - 6,93 zł, czyli o 45 gr. więcej. Średnia cena za litr oleju napędowego wynosiła 6,99 zł, czyli o 1,01 zł więcej niż przed tygodniem, a cena autogazu - 2,97 zł, czyli o 19 gr więcej.

W przyszłym tygodniu będzie drożej

Reflex prognozuje, że w przyszłym tygodniu za litr benzyny 95 trzeba będzie zapłacić średnio 6,50 zł, czyli o 25 gr więcej, a za Pb98 - 7,20 zł, czyli o 27 gr. więcej. Za litr oleju napędowego zapłacimy 7,55 zł, czyli o 56 gr. więcej, a za litr LPG – 3,19 zł (o 22 gr. więcej).

Ceny na giełdach światowych

Analitycy Refleksa przypomnieli, że na giełdach kończy się pierwszy tydzień po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, kiedy to przez Cieśninę Ormuz od kilku dni nie przepływają tankowce z ropą naftową, produktami naftowymi i gazem LNG. Podkreślili, że w okresie od 27 lutego do 5 marca cena za baryłkę ropy Brent na giełdzie ICE wzrosła o 18 proc. W tym samym okresie cena benzyny na europejskim rynku ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) wzrosła o 19 proc., diesla o 48 proc., a paliwa lotniczego o 76 proc.

W hurcie diesla drożeje najszybciej

Hurtowa cena diesla w Orlenie wzrosła o 1,37 zł/l, a benzyny Pb95 o 0,54 zł/l.

„Skala podwyżek na rynku hurtowym w tak krótkim czasie, przy jednoczesnej zwiększonej sprzedaży nie pozostawia właścicielom stacji miejsca na utrzymywanie cen na niezmienionym poziomie. Dlatego w skali tygodnia średnia cena diesla wzrosła już o 1,01 zł/l, a benzyny Pb95 o 0,52 zł/l i jest to największy tygodniowy wzrost cen diesla od początku marca 2022 roku, czyli od ataku Rosji na Ukrainę. Autogaz z kolei podrożał w skali tygodnia 0,19 zł/l do 2,97 zł/l” - podkreślili analitycy.