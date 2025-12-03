Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Reklama

Resort infrastruktury w uzasadnieniu załączonym do projektu zwrócił uwagę, że obecne stawki za wydanie prawa jazdy obowiązują od 12 lat pomimo m.in wzrostu inflacji i wzrostu płacy minimalnej.

Samorządy dopłacają do funkcjonowania wydziałów komunikacji

„Z danych przedstawionych przez stronę samorządową wynika ponadto, że w żadnym z dużych miast opłaty administracyjne pobierane przez starostów za wydanie prawa jazdy nie pokrywają w całości kosztów realizacji zadań z tym związanych, w 2023 r. samorządy dopłaciły do funkcjonowania wydziałów komunikacji kwotę ponad 30,5 mln zł” - podkreślił resort.

W związku z tym, jak wskazał resort, w projekcie zaproponowano podniesienie opłat w oparciu o średnioroczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za lata 2023 i 2024.

Tyle będzie kosztować wydanie prawa jazdy

Opłata za wydanie prawa jazdy ma wynieść 115,50 zł (dotychczas 100 zł), a za wydanie międzynarodowego prawa jazdy – 40,50 zł (dotychczas 35 zł).

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.