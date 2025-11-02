Emisja gazów cieplarnianych

Transport odpowiada za potężną część emisji gazów cieplarnianych. Np. w USA aż za 28 proc. – zwracają uwagę naukowcy z Northern Arizona University.

Choć coraz większa liczba ekspertów popiera upowszechnienie pojazdów elektrycznych jako sposób na rozwiązanie problemów związanych z klimatem i jakością powietrza, to równolegle trwa debata na temat tego, czy akumulatory litowo-jonowe są faktycznie bardziej przyjazne dla środowiska, gdy uwzględni się cały ich cykl produkcji i użytkowania.

W badaniu opisanym na łamach magazynu „PLOS Climate” naukowcy wykorzystali zintegrowany system Global Change Analysis Model (GCAM) do oszacowania emisji CO2 i zanieczyszczeń powietrza w czterech scenariuszach rosnącego udziału pojazdów elektrycznych w Stanach Zjednoczonych, do roku 2050. Analiza obejmowała emisje związane z produkcją paliw, wytwarzaniem akumulatorów, montażem pojazdów oraz ich eksploatacją.

Badanie wykazało, że w ciągu pierwszych dwóch lat eksploatacji - uwzględniając cały cykl życia - pojazdy elektryczne generują o 30 proc. więcej emisji CO2, niż samochody benzynowe. Wyższe początkowe emisje wynikają z energochłonnych procesów wydobycia litu i produkcji akumulatorów.

Jednak po dwóch latach użytkowania pojazdy elektryczne zaczynają zmniejszać skumulowane emisje w porównaniu z pojazdami spalinowymi.

Co więcej, wraz ze wzrostem wydajności akumulatorów każda dodatkowa kilowatogodzina pojemności baterii litowo-jonowej ma przyczyniać się średnio do redukcji emisji CO2 o 220 kg w 2030 roku i 127 kg w 2050 roku.

Po uwzględnieniu wpływu na zanieczyszczenie powietrza i na zmiany klimatu łączna wartość ekonomiczna szkód środowiskowych powodowanych przez pojazdy spalinowe w całym cyklu ich życia jest obecnie od 2 do 3,5 razy większa, niż w przypadku pojazdów elektrycznych.

W badaniu nie uwzględniono emisji związanej z tworzeniem infrastruktury do aut elektrycznych

Autorzy analizy zastrzegają, że w badaniu nie uwzględnili emisji związanych z rozwojem infrastruktury potrzebnej do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na ładowanie pojazdów elektrycznych. Podkreślają jednak, że względne korzyści z użytkowania samochodów elektrycznych w nadchodzących dekadach będą prawdopodobnie rosły, wraz z coraz czystszą produkcją energii elektrycznej i ograniczaniem wykorzystania paliw kopalnych.

„Nasze badania pokazują, że przejście z pojazdów napędzanych paliwami kopalnymi na samochody elektryczne (BEV) może z czasem znacząco poprawić stan klimatu i jakość powietrza. Choć początkowo BEV generują wyższe emisje w całym cyklu życia z powodu wydobycia surowców i produkcji akumulatorów, nasza analiza z wykorzystaniem Global Change Analysis Model pokazuje, że szybko przewyższają one pojazdy spalinowe, ograniczając emisję dwutlenku węgla i zmniejszając ilość szkodliwych zanieczyszczeń powietrza” – wyniki podsumowuje dr Pankaj Sadavarte, główny autor opracowania. - „Wraz z coraz czystszą energią w amerykańskiej sieci elektroenergetycznej korzyści ekonomiczne i środowiskowe związane z BEV będą tylko rosnąć”.

Marek Matacz