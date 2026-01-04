Charakter i warunki dostępności Świadczenia ratowniczego
Świadczenie ratownicze to dożywotni dodatek wypłacany seniorom, który ma na celu uzupełnienie podstawowej emerytury. Jest ono dostępne wyłącznie dla emerytowanych ratowników górskich oraz strażaków ochotników.
Wysokość i sposób wypłaty świadczenia ratowniczego
Obecnie, w okresie waloryzacyjnym trwającym od marca 2025 roku do końca lutego 2026 roku, miesięczna kwota świadczenia ratowniczego wynosi 272 zł. Oznacza to, że w ciągu całego roku beneficjenci otrzymają łącznie 3264 zł. Wypłaty są realizowane co miesiąc przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZER MSWiA) i zazwyczaj trafiają na konto odbiorcy do 15. dnia miesiąca. Co istotne, przyznanie tego dodatku jest niezależne od wysokości podstawowej emerytury lub innych świadczeń pobieranych przez seniora.
Świadczenie ratownicze a wymagany staż i najważniejsze kryterium
Świadczenie ratownicze zostało ustanowione w grudniu 2021 roku. Warunkiem jego otrzymania jest wykazanie odpowiedniego stażu czynnego udziału w akcjach ratowniczych, który wynosi 25 lat dla mężczyzn oraz 20 lat dla kobiet. Kluczowym i obligatoryjnym wymogiem jest czynny udział w akcjach ratowniczych przed datą 31 grudnia 2011 roku. Nowelizacja przepisów wprowadzona w 2025 roku ułatwiła zasady przyznawania świadczenia poprzez wliczenie do definicji działań ratowniczych również szkoleń i ćwiczeń, a także usunęła wymóg zachowania ciągłości wysługi lat.
Potwierdzanie udziału w akcjach ratowniczych i procedura wnioskowania
Aktywny udział w akcjach musi zostać potwierdzony pisemnie przez trzy osoby. Co najmniej jeden z sygnatariuszy musi być osobą, która w okresie czynnego ratownictwa pełniła funkcję publiczną lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej, a jej okres zatrudnienia musi, choć częściowo pokrywać się z okresem uczestnictwa wnioskodawcy w akcjach. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć u komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.
Aspekt podatkowy a świadczenie ratownicze
Należy pamiętać, że świadczenie ratownicze podlega opodatkowaniu, co oznacza, że jego wysokość musi zostać wykazana w informacji podatkowej PIT-11.