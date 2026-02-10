Zgodnie z waloryzacją rent i emerytur, od 1 marca 2026 r. wzrastają nie tylko kwoty podstawowego świadczenia emerytalno-rentowego, lecz także dodatków do nich. Na wzrost naturalnie mogą także liczyć wdowcy, którzy pobierają nie tylko własne świadczenie, lecz łączą je ze świadczeniem po zmarłym małżonku. Waloryzacja renty wdowiej 2026 oznacza podwyżki świadczeń od kilkudziesięciu do ponad 150 zł miesięcznie.

Jednak choć wnioski o rentę wdowią w 2025 roku złożyło ponad 1 mln seniorów, spora grupa nie jest uprawniona do większego świadczenia. Chodzi zarówno o kryteria, które obecnie wyłączają możliwość pobierania świadczenia po zmarłym małżonku jak i fakt, że drugie ze świadczeń może być pobierane w wysokości 15%. Obowiązuje również limit świadczenia. Od przyszłego roku sporo ma się w tej kwestii zmienić.

Zmiany w rencie wdowiej od 2027 roku

Począwszy od stycznia 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25% (obecnie wynosi 15%). Taką informację już oficjalnie przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Nadal to senior uprawniony do renty wdowiej będzie mógł wybrać korzystniejszą dla siebie opcję: 100% własnego świadczenia i 25% świadczenia po zmarłym małżonku lub odwrotnie.

Ważne Co ważne, osoby pobierające rentę wdowią nie będą musiały wnioskować o zwiększenie udziału drugiego świadczenia: ma to nastąpić automatycznie.

Nowy próg renty wdowiej 2026

Warto wiedzieć, że obowiązuje również limit połączonych świadczeń, który nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Wliczają się do niego również świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne. Po waloryzacji od 1 marca 2026 r. będzie on wynosił 5911 zł brutto. To oznacza, że jeśli suma świadczeń (np. 100% własnej emerytury + 15% renty po małżonku) przekroczy go, ZUS zabierze nadwyżkę na zasadzie "złotówki za złotówkę" (kwota świadczenia zostanie pomniejszona o przekroczenie).

Młode wdowy także skorzystają z renty wdowiej?

Obecnie z możliwości pobierania świadczenia wykluczone są osoby, które wcześnie owdowiały. Choć także im przydałoby się wsparcie finansowe po śmierci współmałżonka (wciąż ponoszą chociażby spore wydatki związane z utrzymaniem dzieci), nie mogą pobierać renty wdowiej. Wprawdzie nie w 2027 roku, ale być może w kolejnych latach i to się zmieni.

Zgodnie z ustawą, program będzie podlegał ewaluacji i mam nadzieję modyfikacjom. Wpisaliśmy do ustawy, że najpóźniej w 2028 roku rząd (dowolny rząd, jaki by nie był skonstruowany) będzie miał obowiązek, żeby przeanalizować dotychczasowe funkcjonowanie renty wdowiej, w celu poszerzenia grona odbiorców tego świadczenia, a więc myślę, że tak

- mówiła w audycji „Gość Radia Zet” ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.