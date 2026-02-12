Od 1 marca zgodnie z waloryzacją wzrosną emerytury i renty, a także dodatki do nich. Na rekordowo dużą podwyżkę świadczenia mogą liczyć osoby, które skończyły 100 lat. Świadczenie honorowe od marca 2026 roku wzrasta - zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji 5,3% - o 349,25 zł i będzie wynosić dokładnie 6938,92 zł brutto.

Świadczenie honorowe 2026: prawie 7 tys. zł brutto

Do końca lutego 2026 r. świadczenie honorowe wynosi 6589,67 zł, waloryzacja znacząco podniesie i tak wysokie już świadczenie. Od 1 marca tego roku emerytura honorowa wypłacana stulatkom wyniesie 6938,92 zł brutto. Na tak wysoki przelew może liczyć kilka tysięcy polskich seniorów. Warto wiedzieć, że tzw. emerytura honorowa jest świadczeniem dodatkowym, oprócz niego emeryt lub rencista otrzymuje standardowe comiesięczne świadczenie emerytalno-rentowe.

W większości świadczenie honorowe trafia do kobiet, bo w grupie osób, które ukończyły 100 lat dominują kobiety.

Ważne Jak podaje Rocznik Demograficzny GUS z 2025 roku (stan na 31 grudnia 2024) w 2024 roku w Polsce żyło 8779 osób, które ukończyły 100 lat. W tej grupie 6617 osób stanowiły kobiety, a 2162 mężczyźni. Z kolei ZUS w sierpniu 2025 roku informował o tym, że realizuje wypłaty dla 3,8 tys. osób w całym kraju.

Choć w Polsce mamy ujemny przyrost naturalny (jest mniej urodzeń niż zgonów), zmienia się struktura demograficzna ludności. Od 1990 do 2019 roku GUS odnotował wydłużenie przeciętnej długości życia we wszystkich województwach w Polsce.

6938 zł dla każdego stulatka

By od marca 2026 r. otrzymywać świadczenie honorowe wystarczy spełniać kryterium wiekowe, a więc ukończyć 100 lat. W 2026 roku emerytura honorowa trafi już do osób z rocznika 1927 i starszych. Świadczenie honorowe wypłacane jest co miesiąc, dożywotnio. Nie można go dziedziczyć. Przysługuje niezależnie od stażu pracy i wysokości opłaconych składek, wszyscy stulatkowie otrzymują świadczenie honorowe w takiej samej kwocie.

Czy trzeba składać wniosek o świadczenie honorowe 2026?

W większości przypadków uprawnieni do niego seniorzy dostaną je z urzędu. To ZUS monitoruje wiek świadczeniobiorców, więc w miesiącu, w którym senior kończy 100 lat, świadczenie zostaje przyznane automatycznie. Tak dzieje się w przypadku wszystkich pobierających emeryturę lub rentę.

Tylko w przypadku, gdy senior nie otrzymuje świadczeń z ZUS ani KRUS (pracował bez formalnego zatrudnienia i nie jest objęty systemem ubezpieczeniowym), konieczne będzie uzupełnienie formularza ESH i złożenie wniosku do ZUS wraz z dokumentem potwierdzającym datę urodzenia (odpisem aktu urodzenia).