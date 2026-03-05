W związku z coraz większą popularnością pracy zdalnej potrzebne były zmiany do kodeksu pracy. Taki sposób świadczenia pracy w pewnych aspektach może być korzystny dla pracodawcy np. brak potrzeby zapewnienia każdemu pracownikowi samodzielnego stanowiska pracy a tym samym możliwość zapewnienia mniejszej powierzchni biurowej.

Uregulowanie dotyczące pracy zdalnej

Zasady pracy zdalnej powinny być określone w zakładowym układzie zbiorowym lub w protokole dodatkowym do tego układu albo w porozumieniu zawieranym przez pracodawcę ze związkami zawodowymi. Jeśli u pracodawcy nie działa organizacja związkowa pracodawca określa zasady pracy zdalnej w regulaminie po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Gdy żaden z tych dokumentów nie został sporządzony zasady wykonywania pracy zdalnej powinny być wskazane w poleceniu wykonywania pracy zdalnej kierowanym przez pracownika do pracodawcy albo w porozumieniu zawartym z pracownikiem.

Co powinno się znaleźć w regulaminie pracy zdalnej

1. określenie grupy lub grup pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną – wskazanie wynikać może z potrzeb pracodawcy np. nie mogą świadczyć pracy zdalnie pracownicy sekretariatu czy bezpośredniej obsługi klienta albo istoty pracy np. osoby na produkcji tudzież działających w terenie;

2. zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów pracy zdalnej - zakładając, iż pracodawca wyposaży pracownika wykonującego szeroko pojętą pracę biurową w laptopa, sprzęt w pewnej chwili będzie wymagał podłączenia do prądu, dodatkowo pracownik musi posiadać dostęp do internetu o określonej przepustowości co jest związane z koniecznością opłacenia tej usługi wraz ze sprzętem i kosztów jego zasilania;

3. zasady ustalenia ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu-pracodawca za ponoszenie przez pracownika wydatków z pkt 2 powinien przewidzieć kwotę pieniężną za każdy dzień pracy zdalnej ewentualnie ryczałt miesięczny – stawki te powinny być adekwatne do faktycznych kosztów;

4. zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzenia obecności na stanowisku pracy przez pracownika – należy określić kanały komunikacji (telefon, e-mail, aplikacje audiovideo) oraz sposób potwierdzenia obecności (np. zalogowanie się do służbowej poczty elektronicznej czy systemu w którym ma działać pracownik);

5. zasady kontroli wykonywania pracy zdalnej przez pracownika z poszanowaniem prywatności i miru domowego:

6. zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – głównie to czy pracownik ma miejsce do pracy zgodne z tymi zasadami;

7. zasady kontroli i przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych – dotyczy to systemów informatycznych z których pracownik korzysta na odległość, ale i zabezpieczenia dokumentów które przynosi do domu

8. zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych – powinna robić to tylko osoba wskazana przez pracodawcę, a nie pracownik samodzielnie.