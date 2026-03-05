Polska ogranicza ruch lotniczy. Kogo dotyczą nowe przepisy?

Nowa strefa obejmuje przestrzeń od poziomu ziemi do wysokości FL95, czyli około 3 kilometry nad gruntem. Strefa będzie aktywna 24 godziny na dobę, a w godzinach nocnych obowiązywać będzie całkowity zakaz lotów, choć przewidziano szereg wyjątków dla operacji wojskowych i misji specjalnych.

PAŻP podkreśla, że loty niespełniające wymogów strefy stanowią naruszenie przepisów prawa lotniczego, a ich przeprowadzenie może skutkować konsekwencjami prawnymi. W komunikacie zaznaczono, że celem ograniczenia jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 stycznia 2019 roku, które umożliwia wprowadzanie czasowych ograniczeń lotów na okres do trzech miesięcy.

Ograniczenia ruchu lotniczego nad Polską – lista wyjątków

Strefa przewiduje szereg wyjątków, które mają umożliwić funkcjonowanie kluczowych operacji. Do nich należą:

loty wojskowych statków powietrznych;

operacje skoordynowane z COP-DKP na lotnisku Depułtycze Królewskie (EPCD);

załogowe statki powietrzne, które złożyły plan lotu, są wyposażone w działający transponder w modzie A, C lub S, oraz utrzymują ciągłą łączność z właściwym organem ATS;

misje ratunkowe, medyczne, poszukiwawcze oraz loty związane z ochroną infrastruktury krytycznej;

loty wykonywane w specjalnych strefach TRA po konsultacji z Dyżurną Służbą Operacyjną COP-DKP;

loty o statusie HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC i FFR, a także operacje wojskowe na hasło GARDA i ALPHA SCRAMBLE.

Loty cywilnych bezzałogowych statków powietrznych (BSP) są dopuszczone pod warunkiem, że nie naruszają stref identyfikacji obrony powietrznej ADIZ Białoruś i ADIZ Ukraina. Wszelkie inne operacje wymagają uzgodnienia z COP-DKP, co obejmuje również lotnictwo państwowe, lotnicze pogotowie ratunkowe oraz misje humanitarne.

Dlaczego Polska ogranicza ruch lotniczy? PAŻP wyjaśnia

Ustanowienie czasowej strefy wschodniej Polski jest elementem szerszej strategii zwiększenia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej. Polska znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie stref potencjalnych napięć za wschodnią granicą, a kontrola ruchu lotniczego na niskich wysokościach umożliwia monitorowanie sytuacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podkreśla, że strefa pozwala na elastyczne reagowanie na zagrożenia i szybkie koordynowanie lotów wojskowych i cywilnych w sytuacjach kryzysowych. PAŻP informuje, że decyzja o ustanowieniu ograniczenia jest w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami i jest standardowym narzędziem "zapewnienia bezpieczeństwa państwa".

Choć ograniczenia wprowadzają istotne zmiany operacyjne, nie wpływają one na samoloty pasażerskie operujące na większych wysokościach, które nadal będą mogły korzystać z przestrzeni powietrznej nad Polską bez przeszkód. Ograniczenia dotyczą przede wszystkim lotów na niskich wysokościach, gdzie realizowane są operacje szkoleniowe, wojskowe oraz niektóre loty specjalistyczne.