Ile wynosi "trzynastka" w 2026 roku?

Kwota 13. emerytury nie jest stała - odpowiada ona zawsze wysokości minimalnej emerytury, która obowiązuje od 1 marca danego roku. Dzięki wskaźnikowi waloryzacji na poziomie ok. 5,3 proc., od marca 2026 roku najniższe świadczenie wzrosło do 1978,49 zł brutto. Dokładnie tyle samo wyniesie tegoroczna "trzynastka" dla każdego uprawnionego, bez względu na wysokość jego podstawowej emerytury. Na rękę (netto) seniorzy otrzymają ok. 1620-1638 zł (po odliczeniu składki zdrowotnej, o ile nie przekroczą progu podatkowego).

Kto dostanie pieniądze szybciej? Wielkanocny harmonogram

Standardowo ZUS wypłaca dodatki w kwietniu, razem z regularnym świadczeniem. Jednak w 2026 roku Wielkanoc wypada 5 kwietnia. Co to oznacza dla seniorów?

Termin 1 kwietnia: Osoby, które zazwyczaj otrzymują emeryturę pierwszego dnia miesiąca, mogą spodziewać się przelewu nieco wcześniej, aby mieć środki na świąteczne zakupy.

Wypłaty marcowe: Tekst sugeruje, że seniorzy, których standardowy termin płatności przypada na dni świąteczne, otrzymają "trzynastkę" jeszcze w ostatnich dniach marca.

Pozostałe terminy: Kolejne transze będą realizowane zgodnie ze stałymi datami ZUS: 5, 6, 10, 15, 20 i 25 kwietnia.

Czy 13. emerytura może zostać zajęta przez komornika?

To jedna z najważniejszych informacji dla osób zadłużonych. Podobnie jak w poprzednich latach, 13. emerytura jest całkowicie wolna od potrąceń komorniczych. Pieniądze te mają specjalny status "świadczenia wyjątkowego". Nawet jeśli Twoje konto jest zajęte przez komornika, bank nie ma prawa pobrać ani grosza z kwoty "trzynastki". ZUS wypłaca ją jako oddzielną pozycję, co ułatwia identyfikację tych środków.

Pułapka "czternastki". Czym różni się od "trzynastki"?

O ile 13. emerytura przysługuje każdemu w tej samej wysokości (zasada "wszystkim równo"), o tyle planowana na późniejszy termin 14. emerytura będzie już objęta kryterium dochodowym ("złotówka za złotówkę"). Kwietniowy dodatek jest więc jedynym w roku, który trafia do bogatszych i biedniejszych emerytów w identycznej kwocie.

Pamiętaj o statusie na dzień 31 marca

Aby otrzymać pieniądze w kwietniu, musisz mieć prawo do wypłaty emerytury lub renty na dzień 31 marca 2026 roku. Jeśli Twój wniosek o emeryturę zostanie rozpatrzony z datą przyznania od 1 kwietnia - na tegoroczny bonus już się nie załapiesz.

Trzynasta emerytura w 2026 roku - podsumowanie najważniejszych informacji

Trzynasta emerytura w 2026 roku zostanie wypłacona wszystkim uprawnionym seniorom w wysokości 1978,49 zł brutto, co odpowiada kwocie minimalnej emerytury po przeprowadzonej w marcu waloryzacji. W praktyce oznacza to, że większość emerytów otrzyma "na rękę" kwotę w granicach 1620-1638 zł, po odliczeniu obowiązkowej składki zdrowotnej oraz zaliczki na podatek dochodowy. Głównym terminem wypłat będzie kwiecień 2026 roku, a pieniądze zostaną przekazane wraz ze standardowym świadczeniem emerytalnym lub rentowym. Warto jednak zauważyć, że ze względu na układ kalendarza i święta wielkanocne, osoby otrzymujące pieniądze na początku miesiąca mogą spodziewać się przelewów jeszcze pod koniec marca. Aby otrzymać dodatkowe środki, należy mieć aktywne prawo do pobierania emerytury lub renty na dzień 31 marca 2026 roku.Cały proces odbywa się w pełni automatycznie, co oznacza, że świadczeniobiorcy nie muszą składać żadnych wniosków do ZUS, KRUS czy innych organów emerytalnych. Dodatkowo warto pamiętać, że trzynasta emerytura jest wolna od zajęć komorniczych. Świadczenia nie otrzymają jedynie osoby, których wypłata emerytury jest zawieszona na dzień 31 marca (np. z powodu zbyt wysokich zarobków z pracy zarobkowej) oraz sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku.

Najczęściej zadawane pytania o 13. emeryturę w 2026 roku (FAQ)

Ile wynosi 13. emerytura w 2026 roku po marcowej waloryzacji? 13. emerytura w 2026 roku to 1978,49 zł brutto, czyli tyle co minimalna emerytura od 1 marca. W praktyce "na rękę" wyniesie 1620-1638 zł, po odliczeniu obowiązkowej składki zdrowotnej oraz zaliczki na podatek dochodowy. Kiedy ZUS wypłaci 13. emeryturę w 2026 roku i kto dostanie ją w marcu? Głównym terminem wypłat jest kwiecień 2026 roku, razem ze świadczeniem. Ze względu na Wielkanoc 5 kwietnia osoby z terminem 1 kwietnia mogą spodziewać się przelewu wcześniej, a seniorzy z terminami przypadającymi na dni świąteczne – jeszcze pod koniec marca. Kolejne transze: 5, 6, 10, 15, 20 i 25 kwietnia. Czy 13. emerytura w 2026 roku podlega zajęciu komorniczemu? Nie. 13. emerytura jest „całkowicie wolna od potrąceń komorniczych”. Nawet przy zajęciu konta bank nie ma prawa pobrać ani grosza z „trzynastki”, którą ZUS wypłaca jako oddzielną pozycję. Jaki warunek na 31 marca 2026 trzeba spełnić, aby dostać 13. emeryturę? Aby otrzymać pieniądze w kwietniu, trzeba mieć prawo do wypłaty emerytury lub renty na dzień 31 marca 2026 roku. Jeśli przyznanie nastąpi od 1 kwietnia, tegoroczny bonus nie przysługuje. Czy trzeba składać wniosek o 13. emeryturę w 2026 roku w ZUS lub KRUS? Nie. Cały proces odbywa się w pełni automatycznie, więc świadczeniobiorcy nie muszą składać żadnych wniosków do ZUS, KRUS czy innych organów emerytalnych.

