Cyfrowe płatności dla młodszych i zamożniejszych

Jak wynika z badania, zwrot w stronę cyfrowych płatności najmocniej widać wśród osób przed 40. rokiem życia – w tej grupie trzy czwarte respondentów wykazało taką preferencję. Jednocześnie poziom digitalizacji finansów rośnie wraz z wysokością dochodów – wśród osób zarabiających powyżej 7 tys. zł netto odsetek ten wzrasta do 78 proc., podczas gdy w grupie z najniższymi wpływami, poniżej 3 tys. zł, cyfrowo woli się rozliczać 28 proc. ankietowanych.

Sześciu na dziesięciu badanych (61 proc.) zadeklarowało, że częściej płaci dziś bezgotówkowo, niż za pomocą gotówki. Płacenie fizycznymi pieniędzmi preferuje natomiast 31 proc. badanych.

Papierowy pieniądz jako niezbędne zabezpieczenie

Jak zauważyli autorzy badania, Polacy nie rezygnują całkowicie z gotówki, natomiast zmieniają sposób jej wykorzystania. Niemal co drugi badany (47 proc.) wskazał, że potrzebuje papierowego pieniądza głównie w sytuacjach awaryjnych; 36 proc. zadeklarowało, że przy podejmowaniu gotówki skorzystało ze smartfona.

Młodzi częściej korzystają z aplikacji mobilnej banku

Poziom entuzjazmu w korzystaniu z nowoczesnych rozwiązań płatniczych nie jest taki sam dla całego społeczeństwa. Ogółem 44 proc. respondentów zadeklarowało, że czuje się komfortowo, wypłacając pieniądze z bankomatu bez użycia karty, przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej banku. Odsetek takich deklaracji zależy jednak od wieku: w grupie najmłodszych użytkowników (18-29 lat) wskazało tak 72 proc., natomiast grupie osób powyżej 50. roku życia odsetek ten wyniósł 24 proc.

Kwoty wypłacane z bankomatu

Ankietowani najczęściej wypłacają jednorazowo od 101 do 300 zł - taki zakres wskazało 35 proc. badanych. 19 proc. wybiera kwoty w przedziale 301-500 zł, z kolei 18 proc. wskazało, że jednorazowo podejmuje kwoty przekraczające 800 zł. 13 proc. uczestników badania zadeklarowało całkowitą rezygnację z posługiwania się gotówką. W najmłodszej grupie wiekowej (18-29 lat) gotówki w ogóle nie wypłaca 24 proc.

„Widzimy dużą spójność między tym, co deklarują użytkownicy, a naszymi danymi – połowa wypłat Blikiem z bankomatów to kwoty poniżej 200 zł. To pokazuje, że gotówka najczęściej pełni dziś funkcję uzupełniającą – jest potrzebna w danej chwili i w konkretnych sytuacjach. Jednocześnie dla części osób dostęp do gotówki wciąż pozostaje ważnym elementem codziennego korzystania z usług płatniczych” – zauważył Adam Kokoszkiewicz z Polskiego Standardu Płatności, operatora Blika.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie marki Blik 14-15 lutego br. na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1001 dorosłych Polaków.

Blik to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.