RPP obniża stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiła obniżyć stopy procentowe o 0,25 pkt proc.

Poniżej zamieszczamy informacje o decyzjach RPP.

W dniach 3-4 marca 2026 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:

stopa referencyjna 3,75% w skali rocznej;

w skali rocznej; stopa lombardowa 4,25% w skali rocznej;

w skali rocznej; stopa depozytowa 3,25% w skali rocznej;

w skali rocznej; stopa redyskontowa weksli 3,80% w skali rocznej;

w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 3,85% w skali rocznej;

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 5 marca 2026 r.

Silne dane fundamentalne

"Dzisiejsza decyzja RPP zaskoczyła część uczestników rynku, szczególnie tych, którzy po weekendowych wydarzeniach na Bliskim Wschodzie spodziewali się utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Rada jednak zdecydowała się na obniżkę o 25 pb, sprowadzając główną stopę do poziomu 3,75%" - uważa Łukasz Śliwka, Zarządzający Funduszami VIG/C-QUADRAT TFI.

Jak uważa ekonomista, za decyzją o cięciu stały przede wszystkim dane fundamentalne: stabilizacja dynamiki płac, inflacja znajdująca się w celu NBP oraz słabsze odczyty sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej. Dodatkowo Rada dysponowała już najnowszą projekcją inflacji i PKB, a część jej członków wcześniej sygnalizowała gotowość do obniżek na marcowym posiedzeniu.

Bliski Wschód bez wpływu na decyzję RPP

Śliwka zwrócił uwagę, że po ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran oczekiwania rynkowe przesunęły się jednak w kierunku pauzy. Wzrost cen ropy, osłabienie złotego oraz rosnąca niepewność geopolityczna tworzyły ryzyko ponownej presji inflacyjnej, co w opinii wielu inwestorów mogło skłaniać Radę do wstrzymania się z decyzją przynajmniej do kolejnego posiedzenia.

Część członków RPP wskazywała wcześniej poziom 3,5% jako potencjalny cel cyklu łagodzenia polityki monetarnej. W kontekście dzisiejszej decyzji oraz utrzymującej się podwyższonej zmienności na rynkach jutrzejsza konferencja prezesa NBP będzie szczególnie istotna i powinna rzucić więcej światła na dalsze działania Rady.

Kredyty będą bardziej dostępne

Obniżki stóp procentowych, dokonane przez RPP, zwiększyły dostępność kredytów – czytamy w środowym komentarzu ZBP do obniżki stóp procentowych. Cięcia, dokonane od początku 2025 r., obniżyły ratę przeciętnego kredytu hipotecznego o przeszło 530 zł.

"Z perspektywy kredytobiorcy, który zaciągnął standardowy, annuitetowy kredyt mieszkaniowy w kwocie 450 tys. zł na okres 20 lat przy 2-proc. marży, zrealizowane już w trakcie ostatnich 11 miesięcy obniżki stopy procentowej (o 2,0 pp.) oznaczają spadek raty kapitałowo-odsetkowej z poziomu 3694,27 zł do 3159,38 zł, a zatem spadek o 534,89 zł (14,5 proc)" – czytamy w komentarzu Związku Banków Polskich do decyzji RPP. – "Na poziomie całego cyklu życia kredytu, obniżka stopy referencyjnej o 2 pp. oznacza, że staje się on tańszy (przy przyjętych założeniach dot. kredytu) o 128.374,26 zł, tj. o 29,4 proc." – czytamy także.

W komentarzu ZBP zwrócił uwagę, że obniżki stóp procentowych zwiększyły dostępność kredytu. Dzięki nim zainteresowani kredytem hipotecznym mogą zwiększyć kwotę finansowania.

Perspektywa jeszcze jednej obniżki stóp procentowych w 2026 roku

"Na podstawie bieżących projekcji i przewidywań jako ZBP dostrzegamy perspektywę na jeszcze jedną obniżkę stóp procentowych w 2026 roku, przy czym mówimy to o relatywnie niewielkiej obniżce rzędu 25pb. Choć dzisiejsza decyzja RPP nie była pewna w obliczu eskalacji konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie i ryzyka wzrostu cen ropy, podtrzymujemy nasze wcześniejsze przewidywania, zgodnie z którymi rok 2026 możemy zakończyć ze stopą referencyjną na poziomie 3,5 proc." – napisano w komentarzu ZBP.