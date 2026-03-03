Rynek spodziewa się obniżki stóp procentowych

We wtorek rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

- Spodziewamy się, że po dwumiesięcznej przerwie RPP obniży stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego o 25 pb. Na taki ruch wskazują ostatnie wypowiedzi prezesa Adama Glapińskiego i innych członków Rady – powiedział PAP ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak.

Marcowa projekcja inflacji w rękach RPP

Przypomniał, że RPP będzie dysponowała już nową, marcową projekcją inflacji. Projekcja to prognoza inflacji, a także PKB, skonstruowana przy założeniu, że nie zmienią się stopy procentowe.

- Marcowa projekcja inflacyjna powinna potwierdzić, że spadek inflacji w ostatnich miesiącach jest szeroko zakrojony i ma charakter trwały. Dalsze hamowanie tempa wzrostu płac w styczniu sugeruje, że ich przyspieszenie pod koniec 2025 było przejściowe - związane z nagrodami i premiami rocznymi – a trend spadkowy się utrzymuje. Gorsze od oczekiwań były także styczniowe dane z budownictwa i przemysłu, co sugeruje pewne osłabienie aktywności gospodarczej I kw. 2026 r. – powiedział ekonomista ING BSK.

Konflikt na Bliskim Wschodzie to nowy czynnik ryzyka

Dodał, że konflikt na Bliskim Wschodzie, który rozpoczął się od sobotniego ataku USA i Izraela na Iran, jest nowym czynnikiem ryzyka. Może bowiem wpłynąć na perspektywy inflacji i koniunkturę.

- Z jednej strony, wzrost cen ropy naftowej może podbić ceny, a z drugiej, może potencjalnie ograniczyć wzrost gospodarczy i pogorszyć sentyment inwestycyjny. Na chwilę obecną postrzegamy to jako czynnik ryzyka dla dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. Oczekujemy, że decyzji o obniżce będzie towarzyszył relatywnie jastrzębi komunikat po posiedzeniu w środę oraz ostrożne podejście do dalszych cięć stóp podczas konferencji prezesa Glapińskiego w czwartek – powiedział Adam Antoniak.

Cięcia stóp mogą być mniejsze od wcześniej zakładanych

- Rośnie ryzyko, że docelowo stopa procentowa nie spadnie tak nisko jak zakładaliśmy, czyli do 3,25 proc. Do czasu wyklarowania się sytuacji w Iranie i potencjalnego wpływu tej sytuacji na perspektywy inflacji trudno ocenić, czy RPP będzie gotowa do kolejnych obniżek w dalszej części roku – wskazał Antoniak.

Obecnie główna stopa NBP, stopa referencyjna, wynosi 4 proc. W 2025 r. RPP sześciokrotnie obniżała stopy procentowe, w wyniku czego stopa referencyjna spadła o 1,75 pkt. proc. Ostatnia obniżka miała miejsce w grudniu.