Fed wstrzymuje obniżki

Główna stopa procentowa pozostanie na dotychczasowym poziomie 3,5-3,75 proc.

Komitet stwierdził w komunikacie, że jest wyczulony na ryzyko dla obu stron swojego mandatu - tj. utrzymania niskiej inflacji i maksymalnego zatrudnienia. Zaznaczył, że wzrost gospodarczy jest solidny, ale wzrost liczby miejsc pracy pozostaje na niskim, a inflacja na „cokolwiek podwyższonym” poziomie. W komunikacie nie zasygnalizowano dalszych obniżek.

Decyzja zgodna jest z oczekiwaniami rynku i komentatorów, lecz nie zapadła jednomyślnie. Za obniżeniem stóp zagłosowali były doradca Donalda Trumpa - Stephen Miran i jeden z kandydatów na nowego szefa Fed Christopher Waller.

Decyzja FOMC jest pierwszym wstrzymaniem obniżki stóp od lipca ubiegłego roku.

Śledztwo ws. prezesa banku centralnego

Środowe posiedzenie FOMC było pierwszym od czasu, kiedy prezes banku centralnego Jerome Powell ujawnił, że prokuratura federalna prowadzi przeciwko niemu śledztwo, dotyczące remontu budynków Fed i jego zeznań w Kongresie na ten temat. Podczas środowej konferencji prasowej Powell odmówił dodatkowych komentarzy na ten temat wykraczających poza to, co już powiedział w grudniu. Zarzucił wtedy administracji Trumpa zamach na niezależność Fed i sugerował, że jest to zemsta za to, że bank nie obniżał stóp procentowych tak szybko, jak życzył sobie tego prezydent.

Śledztwo skrytykowało szereg polityków rządzącej Partii Republikańskiej, a senator Thom Tillis zapowiedział, że zablokuje wszelkie zgłaszane przez prezydenta nominacje do Fed dopóki sprawa nie zostanie wyjaśniona. Dotyczy to również następcy Powella, którego kadencja w roli prezesa wygasa w maju.

Kto przejmie władzę po Jerome Powellu?

Kandydatami do objęcia schedy po Powellu są obecny członek Rady Gubernatorów Fed Christopher Waller, były gubernator Kevin Warsh, dyrektor Narodowej Rady Ekonomicznej przy Białym Domu Kevin Hassett oraz jeden z dyrektorów funduszu inwestycyjnego BlackRock Rick Rieder. Faworytem jest obecnie ten ostatni, podczas gdy Trump sugerował, że chce pozostawić Hassetta - do niedawna uważanego za głównego kandydata - na obecnym stanowisku.

Podczas środowej konferencji Powell odniósł się również do rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy sprawy dotyczącej legalności próby zwolnienia jednej z członkiń FOMC, Lisy Cook przez Trumpa za rzekome oszustwa dotyczące jej aplikacji o kredyt hipoteczny. Zbywając krytykę ze strony ministra finansów Scotta Bessenta za to, że szef Fed osobiście przyszedł na rozprawę do Sądu, Powell stwierdził, że sprawa jest najważniejszą rozprawą sądową w historii banku i dziwnym byłoby, gdyby nie przyszedł na salę.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński